Renato Portaluppi: "A entrega é total"

Grêmio e Vasco se enfrentaram na noite deste sábado (17), em partida válida pela 15º rodada do Brasileirão. Por 3 a 2, o time gaúcho levou a melhor e quebrou um tabu de mais de 19 anos sem vitória sobre o adversário em São Januário. Barcos (duas vezes) e Ramiro marcaram para a equipe visitante; Alex Telles (contra) e André balançaram as redes para o time carioca.

Após o apito final, os jogadores fizeram questão de ir até a arquibancada comemorar com os torcedores. O volante Ramiro, autor de um belo gol de fora da área, falou sobre o resultado: " no conjunto, a equipe foi muito bem hoje, fizemos um grande jogo. Mais uma vitória que serve para nos dar confiança no decorrer do campeonato. Gosto de chutar de longe e fiquei feliz por ter feito um belo gol".

Após o jogo, Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva. Feliz com a vitória, afirmou que procura passar tranquilidade aos seus subordinados e que o grupo está mais confiante após a sequência de vitórias:

Resultado

" Estou satisfeito com o que estou vendo nas últimas rodadas, a equipe evoluiu muito taticamente. Estamos na terceira posição mas o Brasileirão é muito longo, tudo pode acontecer. Mas afirmo: entramos firmes por uma vaga direta na Libertadores".

Relação com os jogadores e esquema tático

" Procuro sempre passar confiança para eles, é disso que o jogador precisa quando não está em um momento bom. Conversei bastante com o Barcos, pois era um dos mais visados pela imprensa e torcida; sabia que ele não tinha desaprendido a jogar, ele é muito importante para o grupo e precisava de alguém que colocasse a moral dele lá em cima. O time assimila todos os esquemas que imponho. Quando se joga com três zagueiros, nem sempre o time está defensivo. Eu ataco sempre com seis jogadores. Quando cheguei no Grêmio, o vestiário era fechado, eles pouco falavam. Hoje está diferente, eles opinam, brincam, estão mais unidos".

Copa do Brasil

" É complicado jogar duas competições ao mesmo tempo, mas vamos disputá-las com muita vontade, não vou poupar time para dar prioridade a outra. Hoje vamos curtir a vitória, mas a partir de amanhã, estaremos focados no Santos. São 180 minutos, a Copa do Brasil é curta, onde não se pode bobear".