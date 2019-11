Foto de Emerson Sheik causa polêmica nas redes sociais e protesto no CT

Para comemorar a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, no Pacaembu, Emerson Sheik postou uma foto no Instagram que causou polêmica com a torcida do Corinthians. Na imagem, o atacante aparecendo dando um selinho no seu amigo Isaac Azar, famoso chefe de cozinha e dono do restaurante Paris 6, em São Paulo – do qual Sheik é frequentador assíduo. A repercussão nas redes sociais e na torcida alvinegra foi, em grande parte negativa.

Na manhã dessa segunda-feira (19), cinco membros da torcida organizada Camisa 12 foram até a porta do CT Joaquim Grava protestar contra a atitude do camisa 11. Com faixas ofensivas e inscrições como “viado não” (sic) e “Vai beijar a P.Q.P, aqui é lugar de homem” os torcedores contestaram a foto publicada por Sheik e prometeram não parar até “um pedido de desculpas” por parte de Emerson. As imagens do protesto são da TV Lance!

Marco Antônio, que se identificou como um dos líderes da Camisa 12 foi contundente nas afirmações contra o atacante. “Se ele quiser ficar com palhaçada, vai procurar outro clube. Representou na Libertadores, joga bola, mas veado aqui não. Não é homofobia, mas dentro do Corinthians a gente não aceita veado. A gente sempre tirou com os bâmbis e ele faz isso e acha que é normal sair beijando qualquer um? Normal não é! Não queremos que ele fique se continuar com veadagem. Hoje estamos em cinco, mas amanhã teremos 50 e depois 300. Não vamos deixar ele em paz até um pedido de desculpas oficial pela imprensa” protestou.

Através de redes sociais como o Twitter e o Facebook, diversos torcedores “comuns” também se mostraram contrários à atitude do atleta e muitos, inclusive, chegam a pedir o desligamento do jogador do Corinthians. Entretanto, uma parcela da torcida ficou ao lado Emerson, se dizendo a favor da atitude e demonstrando respeito à coragem do atacante de tocar em um assunto tão delicado em um meio machista como é, infelizmente, o futebol.

Sobre a repercussão, Sheik comentou: “O mundo do futebol é muito machista. Em nenhum momento, quero deixar bem claro, desrespeitei ninguém, e se alguém sentiu isto, desculpa. Lá era a pessoa Emerson, não o atleta Emerson. Tenho imenso carinho pelo Izac (dono do restaurante), que agrega muito na minha vida, é um queridão. A esposa dele está grávida de nove meses e galera levou para um lado negativo. É um preconceito babaca. Ali não foi nada sem vergonha, de maldade. A brincadeira foi abordar um assunto que todo mundo bate o pé. Quem se sentiu ofendido, desculpa, mas este sou eu fora de campo".

Além de toda a repercussão entre torcedores, o jogador Wellington, do rival São Paulo, também entrou na polêmica. Através do Twitter, o volante provocou o atacante corinthiano dizendo “a Hebe voltou”. Hebe Camargo era uma apresentador de televisão que ficou famosa por distribuir selinhos nos seus convidados em seus programas de entrevista.