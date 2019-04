Felipe: "A equipe está preparada"

Após a magra vitória contra o Náutico na rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana, o Fluminense se prepara para estreiar nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Goiás do atacante Walter - gordinho artilheiro -, nessa quarta-feira (21), as 21h50, no Maracanã, com direito a promoção dos ingressos.

Estreia tricolor

Os guerreiros tricolores buscarão nessa quarta-feira (21) mudar os ares de Álvaro Chaves. A promessa é de um jogo disputado e muita vontade de dar início a uma sequência de vitórias converncer os torcedores que ainda há vida no guerreiro que conquistou o Brasil duas vezes em três anos. Vale lembrar que o time campeão surgiu num momento crítico, com mais desconfiança que existe atualmente.

O Fluminense Football Club estreia nas oitavas de final da Copa do Brasil 2013 no Maracanã, em jogo que será o segundo embate entre as duas equipes no ano. O primeiro ocorreu pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé-RJ. Nesse confronto o Tricolor levou a melhor e os três pontos ficaram em Laranjeiras, com uma vitória por 2x1, de virada, com gols de Cícero para os goianos e Rafael Sóbis e Denílson para os cariocas.

Em sua primeira partida na competição nesta temporada, o Tricolor enfrentará o Goiás, classificado para as fases finais da copa nacional após bater o ABC-RN pelo placar agregado de 4x1.

Equilíbrio

As duas equipes já se enfrentaram 43 vezes ao longo da história, sendo o primeiro confronto pelo Brasileirão de 1974, que terminou empatado em 1x1.

De todos os confrontos o time tricolor leva pequena vantagem, com 15 triunfos e 14 derrotas, tendo as duas equipes empatado em 14 oportunidades. Pela Copa do Brasil só houve dois confrontos entre as duas equipes, na edição de 2009, quando o Fluminense seguiu na competição após dois empates, o primeiro em casa (1x1) e o segundo como visitante (2x2).

Jogo é encarado como uma decisão

Após um razoável início de ano, aquém do imaginado pela torcida e mesmo pelos jogadores, os ventos de outrora que sopraram o Fluminense para o título brasileiro duas vezes em três anos parecem ter feito a curva. Desde a final do Campeonato Carioda deste ano o Fluminense não consegue manter a regularidade que lhe deu dois títulos no ano de 2012, deixando os torcedores apreensivos e acendendo o sinal de alerta dentro do clube.

A má fase da equipe culminou na despedida do técnico Abel Braga e contratação do Vanderlei Luxemburgo, com a missão de comandar o time de volta ao caminho das recentes glórias. Decisão acertada ou não, os fatos mostram que se não houve mudança visual no estilo de jogo que ainda não agrada maior parte da torcida, ao menos estatisticamente ocorreram resultados satisfatórios. Em sua estreia Vanderlei conquistou a primeira vitória da equipe após uma sequência negativa de cinco derrotas e desde que chegou ao Fluminense soma seis jogos, com duas vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Essa melhora nas estatísticas é encarada com bons olhos dentro do elenco, que já consegue enxergar mudanças até mesmo no peso do ambiente. Com consciência de que ainda precisam melhorar buscam em energia extra para reverter o status quo, e o conhecimento do caminho mais curto da Copa do Brasil para ascender de volta à América mexe com os brios dos jogadores que entrarão com força máxima no confronto contra o Goiás.

"A equipe está preparada. Todos almejam o título da Copa do Brasil, um caminho mais curto para conseguir vaga na Libertadores. Vamos com nossa força máxima, sempre contando com o apoio da torcida. O primeiro passo é conseguir uma boa vitória quarta-feira", disse Felipe em entrevista coletiva concedida em Laranjeiras.

Duelo de artilheiros

O confronto entre Fluminense e Goiás pelas oitavas de final marcará um duelo interessante entre dois artilheiros. Pelo lado Tricolor o artilheiro do Fluminense e da seleção brasileira, super badalado Fred; do lado Esmeraldino o gordinho Walter.

Pela seleção Fred vem se destacando a cada jogo. Mesmo quando não marca seus gols colabora com experiência e inteligência, realiza o papel de pivô e chama a marcação dos principais zagueiros do mundo para abrir caminho dos Canarinhos. Pelo Fluminense o artilheiro não vem mostrando tanta desenvoltura neste ano, retrato de um time que ainda não se encontrou em 2013, mas ainda assim é alvo de atenção especial por treinadores e marcadores. Com a melhora que o time vem tendo é uma arma muito perigosa a favor do time de guerreiros.

Pelo Goiás Walter se destaca a primeira vista pelos quilos notoriamente excedentes. Ainda assim, contrariando tudo que é óbvio, está no topo da artilharia do Brasil nesse ano, em quinto lugar. Walter é o quinto maior artilheiro em terras brasileiras no ano.

Experiente, Felipe prega respeito para a exceção Walter, que vive uma grande fase, e pede cuidado com este jogador. Mesmo acreditando que o atacante poderia render muito mais caso estivesse em perfeita forma física, Felipe afirma: "Ele se sente bem assim e vem fazendo um excelente campeonato. Por isso merece todo o cuidado. Acho que não é o ideal, mas o Walter consegue jogar assim, então tudo bem. É daquelas exceções, para mim realmente uma surpresa jogar com não sei quantos quilos a mais. Fico feliz pelo sucesso dele, mas que na quarta não consiga repetir os bons jogos".