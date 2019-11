Diretoria do São Paulo garante cargo de Autuori e apresenta Antonio Carlos

Em pouco mais de um mês de trabalho, Paulo Autuori tem o pior aproveitamento de um técnico em início de trabalho no São Paulo. Com oito derrotas, três empates e apenas uma vitória, ele chega ao aproveitamento de 16,6% no comando da equipe. Contudo, a diretoria faz questão de apoiá-lo e não cogita a possibilidade de demiti-lo.

“Não vejo nenhuma possibilidade. O Autuori é o treinador que queríamos que trabalhasse conosco há algum tempo. Entendemos que o trabalho dele é o melhor possível”, afirmou o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes.

A atual gestão do clube cita a evolução do time nas últimas rodadas como forma de explicar porque tanta confiança no trabalho do técnico. A equipe demonstra crescimento na competitividade, padrão tático e criação, mas ainda não venceu no Campeonato Brasileiro desde que Autuori assumiu. Após retornar da excursão europeia perdeu para a Portuguesa (2 a 1) e empatou com Atlético-PR (1 a 1) e Flamengo (0 a 0).

“Vocês podem testemunhar a evolução, o preparo físico está indo muito bem, a motivação é grande. Não há perspectiva de mudanças seja qual forem os resultados”, ressaltou o dirigente.

O vice-presidente de futebol assegura que o Tricolor continuará na Série A do Brasileirão, mas reconhece a dificuldade e admite que a equipe possa cair se faltar os atributos necessários.

“Time grande não cai. O que cai é o clube grande. Quando o time tem qualidade e competência, não cai. O São Paulo pode cair, sem dúvida nenhuma. Os atletas estão se matando em campo. Acho que será suficiente (para sair da zona do rebaixamento). Não sou otimista, mas sou confiante. É desconfortável estar nessa situação. O São Paulo nunca esteve nela e isso está exigindo muito de todos”.

Novo zagueiro Antonio Carlos é apresentado no São Paulo

Antonio Carlos posa ao lado do vice-presidente (Foto: Divlgação / saopaulofc.net)

Nesta segunda (19), João Paulo apresentou a nova contratação para o sistema defensivo, o zagueiro Antonio Carlos chega ao clube depois de viver um bom momento no Rio, mas recentemente amargava a reserva na equipe do Botafogo. Mesmo com os recentes insucessos em contratações de jogadores oriundos do futebol carioca, como Juan, João Filipe, Cortez e etc., o novo zagueiro faz questão de ressaltar que foi bem acolhido e espera ter “vida longa” na equipe.

“Nem pensei nisso (sobre outros jogadores cariocas que não tiveram sucesso). Já joguei em vários estados e consegui me adaptar bem. Fui muito bem recebido, desde o pessoal que abre o portão até o Rogério Ceni. Estou muito feliz e me sentindo em casa. Espero que possa ser assim por muito tempo”, afirmou o defensor, que deve estrear domingo (26), contra o Fluminense, no Morumbi.