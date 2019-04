Carlos Alberto e Bergson são os novos reforços da Portuguesa

Para reverter a atual situação da Portuguesa no Campeonato Brasileiro, dois reforços chegaram ao Canindé nesta terça-feira (21). O meio-campista Carlos Alberto, ex-Atlético-PR, e o atacante Bergson, ex-Grêmio já treinaram com o elenco.

Carlos Alberto foi destaque na disputa do Paulistão, quando defendeu a equipe do Mogi Mirim e acabou despertando o interesse do Furacão. O jogador também já passou pelo Luverdense-MT e Botafogo de Ribeirão Preto. O contrato do atleta vai até o meio do ano que vem.

Em entrevista ao Lusa News, o meio-campista contou suas características de jogo. “Sou muito técnico e veloz e espero ajudar a Lusa no Campeonato Brasileiro. Jogo na marcação ou de meia-atacante, independentemente da função, sou armador e sei jogar na marcação, no que o Guto precisar eu vou ajudar”, afirmou.

O atacante Bergson foi revelado nas categorias de base do Grêmio, porém não conseguiu espaço no time profissional e foi emprestado para diversas equipes, sendo a última o Juventude, onde chamou a atenção no estadual e também na série D. Ele tem vínculo com a Lusa até 30 de maio de 2014.

“Estou feliz e motivado por jogar em um time grande como a Portuguesa. Vou procurar ajudar da melhor maneira possível, mostrando meu trabalho”, comentou. A Portuguesa volta a campo, pela Copa Sul-Americana, diante do Bahia, nesta quinta-feira (22), às 21h50, no Canindé.