Considerado surpresa da Copa do Brasil, Salgueiro quer fazer mais uma vítima nesta quinta

Nacional-AM, Luverdense-MT e Salgueiro-PE. Três equipes de divisões anteriores e que figuram entre as consideradas "surpresas" da edição 2013 da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (22), às 19h30, é a vez do Salgueiro entrar em campo diante do Internacional, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo-RS. E o time pernambucano busca surpreender mais uma equipe da Série A logo mais.

"Eles (Inter) têm uma parte ofensiva muito forte. Todos devem ser bem marcados, e precisamos marcar a saída de bola para não oferecermos espaço. O favoritismo é deles, mas vamos tentar surpreender", avisa o técnico Marcelo Chamusca, um dos responsáveis pela ascensão do Salgueiro na competição.

O Carcará do Sertão já eliminou duas equipes da primeira divisão e faz a melhor campanha em sua história no torneio. O primeira vítima foi o Vitória (empates por 0 a 0 em casa e 1 a 1 fora) e depois, o Criciúma (também 0 a 0 em casa e 1 a 1 fora), mostrando que a força da modesta equipe é nas partidas fora do Salgueirão, estádio em que manda seus jogos. O Salgueiro deve ir a campo no esquema 4-5-1, com apenas Fabrício Ceará no comando de ataque. A escalação provável é Mondragon; Tamandaré, Alemão, Raniery e Daniel; Moreilância, Pio, Rodolfo Potiguar, Victor Caicó e Yerien; Fabrício Ceará.

Atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro, o Salgueiro Atlético Clube ocupa a vice-liderança de seu grupo, com 12 pontos, e briga com o Parnahyba-PI (3º colocado) pela segunda e última vaga de classificação para a próxima fase da quarta divisão. O time do sertão já participou uma vez da Série B, em 2011, mas acabou rebaixado no mesmo ano, e, em 2012, também caiu da Série C para a Série D e busca se recuperar em nível nacional.

Fabrício Ceará é a esperança de gols do Salgueiro

A voz da experiência do Salgueiro passa pelo atacante Fabrício Ceará, de 35 anos, e com recente passagem pelo Santa Cruz-PE no ano passado. O jogador fez oito gols neste ano pelo Carcará do Sertão e foi responsável por eliminar o Criciúma, em 17 de julho, no empate por 1 a 1 (já que na ida, foi 0 a 0 - com gols fora de casa como critérios de desempate -).

"Eu exerço um papel de liderança aqui. Sou experiente. Eu tomo cuidado para os meninos não se empolgarem já que a partida contra o Inter é uma das mais importantes da história de um clube que só tem oito anos de vida. Do outro lado é o Internacional, campeão de tudo. Temos que ter humildade e reconhecer isso", afirma Ceará, humilde e sabendo que do outro lado há uma equipe gabaritada.

