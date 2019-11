Sem Fred, Fluminense enfrenta o São Paulo no Morumbi

Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrentará o São Paulo, neste domingo (25), às 16h, no Estádio do Morumbi. Após conseguir duas vitórias seguidas, a primeira diante do Náutico e a segunda diante do Goiás, pela Copa do Brasil, o Fluminense buscará a sua segunda vitória como visitante neste Campeonato. No entanto, o retrospecto não é favoravel, em 7 jogos em que o time atuou fora de casa, foram 4 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, ocupando a 13ª posição na tabela.

Fred suspenso

O atacante Fred não poderá enfrentar o São Paulo, em função da suspensão que havia tomado no confronto diante do Vasco, quando deu uma cotovelada no zagueiro Jomar. A pena que seria de 4 partidas, caiu apenas para dois jogos.

Novo esquema com Anderson, Wagner e Diguinho entre os titulares

O técnico Vanderlei Luxemburgo no último treino surpreendeu e mudou o esquema tático da equipe, alterando do 4-4-2 para o 3-6-1, promovendo as entradas de Wagner e Diguinho, nas vagas de Fred e Willian. No setor defensivo, escalou o zagueiro Anderson, na vaga de Leandro Euzébio, em função de dores no púbis. Com esse novo esquema, apenas o atacante Samuel jogará isolado no ataque.

Último confronto

O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 4 de novembro de 2012, no Morumbi, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2012. A partida terminou empatada em 1 a 1 com gols marcados por Luis Fabiano e Fred.

Ficha Técnica

Local: Morumbi

Data: 25/08/2013

Horário: 16h

Fluminense: Diego Cavalieri, Gum, Anderson e Edinho; Igor Julião, Diguinho, Jean, Felipe, Wagner e Carlinhos; Samuel.

São Paulo: Rogério Ceni, Douglas, Rafael Toloi, Rodrigo Caio e Reinaldo; Wellington, Fabrício, Ganso, Lucas Evangelista e Jadson; Luis Fabiano.