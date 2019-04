Renato Augusto passará por cirurgia no joelho

O meia Renato Augusto, que vem reclamando de dores desde o começo de agosto, será submetido a uma artroscopia no joelho direito na próxima quarta-feira (28) e desfalcará a equipe por cerca de cinco semanas. Por conta das dores, o atleta já não havia participado dos confrontos contra o Luverdense, pela Copa do Brasil, e contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada atráves do Twitter oficial do clube do Parque São Jorge.

Renato Augusto chegou ao Corinthians em janeiro de 2013 e vem sofrendo constantemente com as lesões. Em uma partida contra o Guarani, ainda pelo Campeonato Paulista, o meia sofreu um estiramento muscular na coxa direita e desfalcou a equipe até o recomeço do Brasileirão, após a parada para a Copa das Confederações.

Logo após retornar aos titulares, Renato foi afastado mais uma vez, após afundar o lado esquerdo da face em razão de uma cotovelada do atacante Souza, do Bahia, ficando fora por cerca de duas semanas.