Deco anuncia aposentadoria: 'Meus músculos não suportam mais'

Após nova lesão muscular, o meia Deco anunciou na manhã desta segunda-feira (26) que irá pendurar as chuteiras. O anúncio foi feito por meio da assessoria de imprensa do atleta. O contrato com o Fluminense teria validade até o fim do ano, mas o jogador resolveu antecipar a aposentadoria, surpreendendo muita gente.

Confira abaixo, na íntegra, a nota divulgada pela assessoria de imprensa de Deco:

"É com muita tristeza e pesar que comunico o fim de minha carreira como atleta profissional. Os últimos minutos na quarta feira pelo Fluminense foram os últimos dos 17 anos dentro de campo como jogador de futebol. Gostaria muito de continuar até o final deste Brasileiro e ajudar a colocar a equipe novamente na Libertadores, mas não estou conseguindo. Quero agradecer ao Fluminense, ao Celso Barros (presidente do patrocinador do Fluminense) e todos que trabalharam comigo nestes três anos e me deram a oportunidade de jogar no futebol brasileiro. Mais do que isso, pude participar e ajudar a conquistar dois títulos Brasileiros e mais o Campeonato Carioca. Fui muito feliz nesta período no clube. Gostaria muito de ter ajudado muito mais o Fluminense, mas o meu corpo não me permitiu. Deixo claro que me dediquei, esforcei e muitos me apoiaram para que eu seguisse até o final de ano. Fisicamente poderia jogar, mas os meus músculos não suportam mais. Obrigado a todos e pela confiança e carinho."

Só nesta temporada, o meio-campista sofreu quatro lesões. No jogo da última quarta-feira (21), contra o Goiás, Deco sofreu um estiramento na coxa esquerda e teve que ser substituído por Felipe.

Na parte da tarde desta segunda-feira, às 15h, nas Laranjeiras, a diretoria tricolor irá se pronunciar sobre o anúncio do agora ex-meia.

Carreira e números de Deco

Deco chegou ao Fluminense no meio de 2010 e mesmo convivendo com diversas lesões nesse período, o meia foi um dos protagonistas da conquista de dois Campeonato Brasileiros. Ao todo, foram 686 jogos disputados, 116 gols marcados e 23 títulos conquistados em 17 anos de carreira. Pelo Flu, o jogador participou de apenas 92 partidas, sendo em 2012 sua melhor temporada. Atuou em 36 oportunidades, fez cinco gols e se destacou na campanha do título estadual, além da campanha do Brasileiro.

Foram 17 anos como jogador de futebol. Ele passou por clubes como Corinthians, CSA, Alverca-POR, Salgueiros-POR, Porto, Barcelona, Chelsea e Fluminense. Mesmo natural de São Bernardo do Campo-SP, se naturalizou português e defendeu a seleção de Porgual. Ao todo, participou de 686 partidas e fez 116 gols. Conquistou 23 títulos. Destaque para os dois brasileiros pelo Fluminense, duas Ligas dos Campeões (Porto e Barcelona), além de três nacionais em Portugal e dois na Espanha.

A decisão tomada pelo jogador gerou repercussão na mídia esportiva da Espanha e de Portugal, onde o jogador passou maior parte da carreira. O brasileiro ganhou destaque nos principais sites locais e chegou a ser muito elogiado por alguns veículos.