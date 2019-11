ASA e Joinville vencem na abertura da 18ª rodada da Série B

Dois jogos abriram a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta noite terça-feira (27). O ASA bateu o Figueirense por 3 a 1 em Arapiraca, enquanto mais tarde o Joinville fez 1 a 0 no América-MG, em pleno Estádio Independência, em BH.

Com os resultados, o ASA pulou para 22 pontos, em 12º lugar e o Figueira permanece com 26, em oitavo. O JEC dormirá no G-4 com 30 pontos, mas com uma vitória a mais que o Paraná, agora quinto colocado. O Coelho tem 27, em sétimo.

ASA 3 x 1 Figueirense

O ASA impôs o mando de jogo no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca-AL, e fez 1 a 0 com Lúcio Maranhão, que voltava após um mês lesionado. Tiago Garça, de falta, ampliou no segundo tempo. Maylson tentou animar o Figueirense, diminuindo, mas Elionar Bombinha definiu o placar: 3 a 1.

Os alagoanos visitam o São Caetano na próxima rodada, e os catarinenses encaram o Bragantino, no Orlando Scarpelli, os dois jogos na terça-feira (3).

América-MG 0 x 2 Joinville

Com 1.070 pagantes no Independência, o América-MG não mostrou um bom futebol e o Joinville acabou sendo mais eficiente, principalmente no segundo tempo. O centroavante Lima marcou os dois gols dos catarinenses e deixaram o Coelho em crise com seu torcedor, que vaiou a equipe e o técnico Paulo Comelli, agora ameaçado de demissão.

Na última rodada do primeiro turno, o América visita o ABC, em Natal-RN, enquanto o JEC recebe o Ceará na Arena Joinville. Ambas as partidas serão na terça-feira (3).

No segundo tempo, Joinville derrotou o América-MG no Independência (Foto: Reprodução/Fernando Martins/globoesporte.com)