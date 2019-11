Fluminense bate Alético-MG e avança de fase na Taça BH de Futebol Júnior

O Fluminense está nas semifinais da Taça BH de Futebol Júnior. Depois de empatar em 1 a 1 com o Atlético-MG no tempo normal, o Flu garantiu a classificação ao vencer a disputa por pênaltis por 6 a 5. A partida, válida pelas quartas de final, foi realizada na tarde desta terça-feira (27) na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

A equipe tricolor abriu o placar logo aos 4 minutos com Euller. Em desvantagem, o Galo partiu com tudo para o ataque, mas esbarrou no eficiente sistema defensivo do Flu. Na segunda etapa, após exercer forte pressão, o Atlético chegou ao empate aos 14 minutos, com um gol marcado por Donato. Até o apito final, a partida seguiu equilibrada, mas ambos os times não conseguiram marcar o gol.

Na decisão por pênaltis, os tricolores venceram por 6 a 5. Marlon, Marlon Freitas, Emerson e Marcelo, Ygor Nogueira e Denilson converteram suas cobranças. No final, nos tiros alternados, o goleiro Matheus foi fundamental para a classificação ao defender uma batida firme no canto.

ATLÉTICO-MG 1 (5) X (6) 1 FLUMINENSE

Na última cobrança tricolor, o atacante Denílson fez o gol da classificação e comemorou com um abraço no árbitro Erik Giovanni Fernandes, que havia levantado os braços para sinalizar o fim da disputa.

"Primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui. Quero agradecer a esse professor (árbitro) também, está de parabéns porque nunca vi um árbitro nesse campeonato igual a ele. Por isso que abracei, estava muito feliz, é uma emoção grande", contou emocionado Denílson.

Denílson, ao fazer o gol da classificação, deu um abraço no árbitro para comemorar a passagem do Fluminense às semifinais da Taça BH (Foto: Reprodução)