Grêmio - Santos, assim acompanhamos

INCIDENCIAS : Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, realizada na Arena do Grêmio, Porto Alegre, RS.

Com a vitória, o Grêmio enfrentará o Corinthians, que venceu o Luverdense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira.

Souza: " Chorei por causa da alegria que senti. O time cresceu, entrei e pude ajudar a equipe, estou muito feliz. A equipe está de parabéns. Mostramos que estamos dedicados. Nunca chorei assim por um gol."

FIM DE JOGO NA ARENA! Grêmio vence o Santos por 2 a 0 e está classificado para as quartas de final!

48' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Yuri Mamute Sai: Barcos

47' Grêmio toca a bola esperando o fim do jogo.

46' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Gabriel Sai: Ramiro

45' Teremos 4 minutos de acréscimo!

44' CARTÃO AMARELO PARA CÍCERO!

42' Triangulação entre Pará e Werley, que recebe na cara do gol e manda para os fundos das redes! Com esse gol, o Grêmio está se classificando para as quartas de final!

42' GOOOOOOOL DO GRÊMIO! WERLEY!

41' Ramiro recebe, a bola bate em seu peito e sai pela linha de fundo. É tiro de meta.

40' Arremesso lateral para o Grêmio.

38' Pará tenta jogada individual mas é parado pelo adversário. Na sequência, Cícero sofre falta.

37' UUH! Após cobrança de escanteio, Éverton Costa chuta cruzado e a bola raspa o gol de Dida.

37' Escanteio para o Santos.

PLANTÃO Atlético-PR 3x0 Palmeiras. Gol de Éderson.

35' Éverton Costa sofre falta.

33' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS Entra: Neto Sai: Renê Jr

32' Pará levanta para a área buscando Barcos, mas lançamento sai forte demais.

32' Alex Telles recebe e chuta fraco para o gol.

31' Tabela entre Kleber e Maxi Rodríguez, mas o último toque sai forte demais.

31' Éverton Costa tenta o drible mas é desarmado.

30' Barcos tenta o giro, mas bandeirinha marca impedimento do centroavante.

29' Galhardo chega forte em Alex Telles e cede lateral.

28' Alex Telles manda pela direita do gol de Aranha.

28' Falta para o Grêmio cobrar.

27' Pará é derrubado e pede falta. Juiz manda o jogo seguir.

25' Aranha cobra tiro de meta rapidamente, buscando o conta-ataque, mas Souza fica com a bola.

PLANTÃO Altético-PR 2x0 Palmeiras. Gol de Paulo Baier.

24' Maxi Rodríguez erra o passe e concede lateral ao Santos.

23' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS Entra: Éverton Costa Sai: Gabriel

22' Público na Arena: 26.960 pagantes.

21' Cobrança muito forte que passa por cima do gol do Grêmio. Tiro de meta.

21' Renê Jr sofre falta de Maxi Rodríguez.

20' Escanteio cobrado e Léo Cittadini manda de cabeça, muito perto do gol de Dida.

19' Santos cobra falta e a bola sai para escanteio.

18' CARTÃO AMARELO PARA MAXI RODRÍGUEZ! Por derrubar defensor santista.

18' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Maxi Rodríguez Sai: Riveros

17' Zaga corta e arma contra-ataque. Barcos chuta forte e cava escanteio.

17' Gabriel avança e toca para Galhardo cruzar. Bressan estica a perna e manda para escanteio.

15' CARTÃO AMARELO PARA KLEBER! Por cometer falta em Cícero.

14' Lançamento muito longo para Gabriel. A bola fica com Dida.

13' Werley inicia contra-ataque que tentava Alex Telles, mas defensor santista corta. Na sequência, Cícero sofre falta.

12' Torcida gremista começa a cantar na Arena.

10' Barcos avança pela lateral e cruza para o volante que chuta para os fundos das redes. Com esse placar, o Grêmio leva a partida para os pênaltis.

10' GOOL DO GRÊMIO! SOUZA!

9' Santos troca passes no campo de defesa do Grêmio.

8' Lançamento para Gabriel e Werley intercepta.

6' Bressan toca errado para Dida. Gabriel aproveita a lambança, dribla o goleiro e a bola passa na frente do gol do Grêmio. Quase o gol do Santos!

5' Souza intercepta avanço de Galhardo e cede lateral.

5' Falta de Barcos em Gustavo Henrique.

4' Falta de Souza em Cícero no meio-campo.

3' Barcos avança e cava lateral.

2' Kleber tenta Ramiro mas erra o passe.

1' Grêmio troca passes no campo do Santos.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

22:53 Grêmio e Santos retornam sem alterações.

22:44 Nos jogos realizados às 19h30min, o Botafogo empatou com o Atlético-MG em 2 a 2 e se classificou; o Goiás bateu o Fluminense por 2 a 0 e avançou para as quartas de final.

Outros resultados pela Copa do Brasil: Corinthians 2x0 Luverdense Atlético-PR 1x0 Palmeiras Flamengo 0x0 Cruzeiro

22:40 Com esse placar, o Santos está avançando para as quartas de final.

Ramiro: "Temos que ter ousadia e chutar ao gol."

Thiago Ribeiro: "Estamos jogando bem, falta fazer um gol para dificultar a vida do Grêmio aqui dentro."

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x0 Santos.

47' Kleber cruza nas mãos de Aranha.

46' Jogador já está em pé.

46' Galhardo está caído após choque com Riveros.

45' Bressan toca com a mão na bola e a falta é marcada para os visitantes.

44' Teremos 2 minutos de acréscimo!

43' Alex Telles dá um balão em defensor santista, mas a jogada é interceptada por Mena.

42' Barcos cruza buscando Kleber, que não alcança.

40' Kleber tenta o drible e é derrubado. Jogador pede falta mas juiz manda o jogo seguir. Logo depois, Bressan comete falta.

39' Lateral para o Peixe.

38' Renê Jr fura ao tentar dominar e a bola sobra para Aranha dar um chutão.

36' Kleber ajeita para Ramiro que chuta mas a bola explode na zaga.

35' Kleber está caído no gramado.

34' Barcos manda para Riveros mas a zaga corta.

33' Kleber chuta de longe e rasteiro. A bola passa perto do gol de Aranha.

32' Santos erra o passe e Barcos manda de primeira para o gol. A bola passa longe.

31' Escanteio é cobrado mas o juiz para o lance por marcar impedimento no lance.

31' Peixe erra o contra-ataque e permite o avanço do Grêmio. Na sequência, escanteio.

30' Agora a falta é em Souza, do Grêmio.

29' Falta de Ramiro em Cícero.

28' UH! Léo Cittadini recebe cruzamento na área e manda de cabeça por cima do gol de Dida.

28' Barcos ajeita a bola para Pará, mas o bandeirinha para o lance por marcar impedimento.

27' Lateral para o Grêmio.

26' CARTÃO AMARELO PARA SOUZA! Por falta em Léo Cittadini.

24' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS Entra: Léo Cittadini Sai: Montillo

22' Montillo está caído no gramado, sentindo dores. Aparentemente, uma lesão muscular.

22' Grêmio troca passes no campo adversário.

21' Grêmio devolve. Ramiro chuta de longe e a bola passa perto do gol de Aranha.

20' IMPEDIDO! Gabriel balança as redes para o Peixe, mas o jogador estava impedido.

19' Escanteio cobrado para o Grêmio, mas a zaga corta. Em seguida, contra-ataque do Santos.

18' Galhardo faz virada de jogo para Thiago Ribeiro, que erra o cruzamento.

16' Montillo passa por dois marcadores e abre bola para Galhardo, que cruza nas mãos de Dida.

15' O próprio lateral tenta jogada ensaiada na cobrança da falta, mas erra o passe.

15' CARTÃO AMARELO PARA GUSTAVO HENRIQUE! Por falta em Pará.

14' Alex Telles cobra falta e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

13' CARTÃO AMARELO PARA RENÊ JR! Por falta em Alex Telles.

12' Primeira chegada do Santos. Montillo faz cruzamento e a zaga afasta.

10' Pará cava mais um escanteio. Na cobrança, a zaga afasta.

9' Tabela entre Kléber e Para, que faz o cruzamento e cava escanteio. Na cobrança, Barcos manda para fora.

8' Falta para o Santos no meio-campo.

7' Escanteio para o Grêmio. A bola passa por todo mundo.

6' Falta de Mena em Pará. Em seguida, Barcos perde a posse de bola.

5' Lateral para o Santos.

4' Riveros cruza mas Aranha fica com a bola.

3' Pressão dos donos da casa nesse momento.

1' Já no início do jogo, blitz gremista.

1' Grêmio com a saída de bola.

0' BOLA ROLANDO!

21:48 Tudo pronto para a bola rolar.

21:46 Público é pequeno no estádio.

21:44 Santos e Grêmio já estão no gramado da Arena.

21:42 Banco do Santos: Vladimir, Léo, Bruno Peres, Neto, Leandrinho, Éverton Costa, Léo Cittadini, Willian José e Marcos Assunção.

21:41 Banco do Grêmio: Marcelo Grohe, Gabriel, Wendell, Matheus BIteco, Guilherme Biteco, Maxi Rodríguez, Lucas Coelho, Paulinho e Yuri.

21:38 O árbitro da partida será Felipe Gomes da Silva (PR), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Fabiano da Silva Ramires (ES).

21:35 Se pensa que o Peixe, com vantagem pelo jogo de ida, jogará fechado para garantir o placar, engana-se. Pelo menos é o que afirmou o técnico Claudinei Oliveira. Ele recomendou que a sua equipe não espere pelo adversário, colocando em prática a sua forma de jogar. O autor do gol da semana passada, o jovem Gabriel, é a esperança santista.

21:34 O Grêmio espera levar para a Copa do Brasil a boa fase do Brasileirão. Com quatro vitórias consecutivas, o time acredita na recuperação para o jogo de hoje. Além da confiança, terá o apoio da torcida: com promoção de ingressos, a previsão é de um bom público na Arena.

21:31 A Arena recebeu ontem da Prefeitura de Porto Alegre o habite-se definitivo. O estádio sediava jogos com uma liberação parcial desde a sua inauguração, no ano passado. O jogo de hoje contra o Santos será o primeiro com a permissão definitiva para a realização de eventos.

21:29 No último treinamento, realizado na tarde de terça-feira, na Arena, os jogadores chegaram a ensaiar cobranças de pênaltis. O time que vai a campo é o mesmo que venceu o Flamengo no último fim de semana, pelo Brasileirão, juntamente com o esquema 3-5-2.

21:27 Já o Grêmio esperava contar com o retorno do meio-campo Zé Roberto, recuperado de lesão na coxa direita. Juntamente com o atacante Vargas (que machucou o tornozelo), o capitão foi liberado pelo Departamento Médico ontem. Ambos treinaram normalmente mas ficaram de fora da lista dos relacionados por não terem recuperado a forma física após a cura das lesões.

21:25 Completam a lista dos desfalques o lateral Cicinho, que já disputou a competição quando atuava pela Ponte Preta. Neílton, Victor Andrade e Giva, não foram relacionados por opção técnica. No lugar de Dracena, entrará Gustavo Henrique.

21:24 Para esse jogo decisivo, o Santos perdeu Edu Dracena – suspenso – e de última hora, o volante Alan Santos, que machucou o pé em um ensaio de uma peça da igreja na qual frequenta.

21:22 Quem passar enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e Luverdense.

21:20 O Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para sair de campo com a classificação.

21:17 No jogo de ida, disputado na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1 a 0, gol de Gabriel, e por isso, possui vantagem para o confronto de hoje com vitória, empate e derrota por um gol - desde que balance a rede do rival.

21:15 Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Grêmio e Santos, em Porto Alegre!