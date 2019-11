Corinthians - Luverdense, assim acompanhamos

23:55 Nós da equipe VAVEL Brasil agradecemos sua torcida e companhia! Em breve, a crônica do jogo estará disponível aqui no site. Boa noite!

23:53 Amanhã, as outras duas vagas se definem, nos jogos entre Internacional x Salgueiro e Vasco x Nacional-AM.

23:51 Das oito vagas das quartas-de-final da Copa do Brasil, seis já estão definidas: Corinthians, Grêmio, Atlético-PR, Goiás, Botafogo e Flamengo.

Júlio Terceiro: "Nosso time criamos jogadas e criamos de igual pra igual, mas é difícil jogar contra o Corinthians, sempre foi"

Danilo: "A gente poderia ter definido a partida no primeiro tempo, perdemos três gols, mas o importante foi a vaga e a vitória que foi muito boa. [Jogar contra o Grêmio] Não vai ser fácil e teremos que nos superar"

47' FIM DE JOGO! CORINTHIANS SE CLASSIFICA!!!

47' Termina em Porto Alegre Grêmio 2x0 Santos, e o Tricolor Gaúcho será o adversário do Corinthians nas quartas-de-final da Copa do Brasil.

45' Serão mais três minutos de jogo no Pacaembu.

44' O Luverdense faz um último esforço em busca do gol salvador, mas o Corinthians se segura na defesa.

41' No Corinthians, Pato dá lugar a Léo .

40' Nos outros jogos da Copa do Brasil, vão se classificando Cruzeiro, Atlético-PR e Grêmio. Flamengo, Palmeiras e Santos vão sendo eliminados.

38' Pato tenta tabear com Guerrero, que novamente perde a bola. O peruano não fez boa partida.

37' No Luverdense, Marcelo Maciel entra no lugar de Washington .

33' Boa troca de passes entre Douglas, Pato e Guerrero, mas este último perde a bola.

31' Saiu público e renda da partida: foram 29.839 torcedores compareceram ao Pacaembu, sendo 28.576 pagantes, que geraram renda de R$ 924.851,00.

30' O jogo caiu muito de produção no segundo tempo.

24' Tite faz mudança no Corinthians: Alessandro entra no lugar de Ibson . Edenilson vai para o meio-campo, para o lateral ocupar seu lugar habitual na equipe.

23' Douglas bate a falta com perigo, mas pra fora.

22' Júlio Terceiro derruba Pato. Falta, que Douglas vai cobrar.

20' O Corinthians domina as ações nesse segundo tempo, mas sem muita objetividade. O placar de 2 a 0 favorece os paulistas, mas se sofrer um gol a vaga passaria a ser do Luverdense.

17' Douglas, Pato e Guerrero trocam passes próximos à área do Luverdense, até a defesa da equipe de MT desviar a bola e ganhar o tiro de meta.

15' Outra substituição no time de Mato Grosso: Tozin sai para a entrada de Tatu .

12' Luverdense troca passes no meio-campo, mas o Corinthians se posta bem na defesa e não dá espaços.

10' Mudança no Luverdense: Samuel entra no lugar de Misael .

9' Luverdense tenta puxar contra-ataque, mas Tozin é parado por falta.

7' Mais uma bola que Douglas manda para Guerrero e o peruano manda pra longe do gol.

3' Douglas cobra escanteio mas Gabriel tira. Na sequência, troca de passes e a bola sobra para Guerrero, que cabeceia fraco.

2' Luverdense precisa apenas de um gol e tenta apertar o Corinthians em seu campo de defesa.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

22:56 Os dois times voltam a campo sem alterações.

22:53 O Corinthians conseguiu se impor no primeiro tempo: foram nove finalizações a gol, contra apenas três do Luverdense.

VIDEO: Gol de Fábio Santos, que fez o segundo do Corinthians no jogo, aos 44 mnutos.

VIDEO: Gol de Alexandre Pato, DE FALTA (!), que abriu o placar para o Corinthians aos 30 minutos de jogo:

22:41 No placar agregado, o Corinthians agora vence por 2 a 1 e vai se classificando para as quartas-de-final.

Carlão: "Tem o segundo tempo ainda, a gente vai em busca do resultado"

Pato: "Vamos trabalhar para tentar fechar esse jogo, não podemos deixar eles fazerem gol"

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Pato toca a bola pela esquerda para Douglas, que cruza para a área, Guerrero desvia e Fábio Santos manda pro fundo das redes! Agora, 2 a 0 para o Timão!

45' GOOOLLLLL!!!!!! É DE FÁBIO SANTOS!!! É DO CORINTHIANS!!!!!

44' Dois minutos de acréscimo.

43' PERDEU DE NOVO! Guerrero recebe a bola de Douglas, domina mas chuta para fora, de novo.

41' Douglas bate escanteio fechado, mas o goleiro do Luverdense espalma para longe do gol.

37' O jogo é interrompido para atendimento a Rafael Tavares, que disputou a bola pelo alto com Douglas os dois bateram cabeça a cabeça. Ambos já levantaram.

36' QUE PRESSÃO!!! Luverdense resiste a uma sequência de tentativas do Corinthians! O jogo é muito bom!

35' CÁSSIO!!! Tozin cabeceia para o gol e Cássio desvia nos pés de Washington, que perde um gol feito!

34' A torcida enlouquece no Pacaembu! Mas esse placar leva a decisão da vaga para os pênaltis. O Timão precisa de mais um gol!

33' Mais um cartão amarelo para o Luverdense, dessa vez para Carlão.

31' E foi de falta! Pato cobrou rasteiro e Gabriel Leite aceitou!

30' GOOOOOLLLL!!! É DE PATO!!! É DO CORINTHIANS!!!!!!

28' Pato recebe a bola em condições de fazer o gol mas é derrubado por Raul, que leva cartão amarelo !

26 PERDEU O GOL!!! Douglas toca na medida para Guerrero, que recebeu, invadiu a área, mas perdeu a bola na recuperação de Carlão! Foi um gol perdido!

22' Metade do primeiro tempo, e ainda não houve um momento de grande pressão do Corinthians sobre o Luverdense. O Timão precisa atacar!

20' Duas equipes já estão classificadas para as quartas-de-final da Copa do Brasil: o Botafogo, após empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, e o Goiás, que venceu o Fluminense por 2 a 0.

18' Luverdense toca a bola até chegas nos pés de Washington, que arrisca e manda a bola para a lateral oposta.

15' Os dois times se comportam bem nesse começo de jogo. O Luverdense não se deixa abater pela pressão do Pacaembu.

15' Douglas cobra a falta mas Pato chuta pra fora novamente.

14' Braga recebe cartão amarelo após falta em Guerrero.

13' Fábio Santos toca pra Pato, mas o atacante erra o alvo...

11' PRA FORA! Luverdense chega no contra-ataque, marcação falha, mas Washington errou o chute e mandou a bola pra fora!

10' SUFOCO! Timão aperta e em menos de um minuto, são quatro escanteios... mas o time não aproveita. Corinthians aperta o Luverdense!

8' NA TRAVE!!!! Douglas cobra falta para Paulo André, que manda a bola no travessão!

6' Falta de Pato em Raul Prata. É a terceira falta corinthiana em menos de 10 minutos.

5' Corinthians começa o jogo ansioso e não consegue trocar muitos passes.

4' Fábio Santos faz falta em Misael e leva cartão amarelo .

3' Boa jogada de Edenilson pela lateral, que é desviado pelo Luverdense para a lniha de fundo. Douglas cobra o escanteio mas a zaga tira.

1' Após boa jogada de Tozin e desvio de Gil, Luverdense cobra escanteio e Ralf desvia para oonge do gol!

0' COMEÇOU! O CORINTHIANS JOGA A VIDA NA COPA DO BRASIL!!!

21:51 Um minuto de silêncio, em homenagem ao eterno ídolo Gylmar dos Santos Neves.

21:50 Logo menos o jogo começa!

21:49 O jogo terá casa cheia: foram vendidos antecipadamente cerca de 27.500 ingressos.

21:47 Hino Nacional brasileiro sendo executado no Pacaembu.

21:45 O Corinthians que vai a campo já foi confirmado pelo técnico Tite, e os onze escolhidos são: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Ibson, Danilo e Douglas; Alexandre Pato e Paolo Guerrero

21:40 Se no confronto desta noite o Timão está em desvantagem, nas estatísticas contra times do Mato Grosso, as coisas vão muito bem: em dois jogos, duas vitórias por 4 a 0: a primeira em 23 de abril de 1978, pelo Brasileirão,, contra o Dom Bosco, e a segunda em 28 de março de 1995, pela Copa do Brasil, contra o Operário.

21:35 Já o Corinthians, sendo eliminado, passaria por uma situação comparável à da eliminação na primeira fase da Libertadores-2011 diante do Tolima (COL). O Timão é tricampeão da Copa do Brasil e busca nesta edição o quarto troféu.

21:35 Mesmo que seja eliminado hoje, o Luverdense já tem o que comemorar: é a equipe matogrossense que mais longe foi na história da Copa do Brasil. Nunca antes um time daquele estado havia chegado às oitavas-de-final!

21:35 A última vez que o Corinthians passou tanto sufoco na Copa do Brasil contra uma equipe considerada pequena foi em 2005, quando, após ter perdido por 3x0 para o Cianorte, do Paran[a, goleou por 5x1 na partida de volta, em um Pacaembu lotado, e passou para a fase seguinte. Reveja os gols desse jogo!

21:35 Já o Corinthians quer acabar com o mal estar provocado pela derrota da semana passada, e para isso conta com uma boa atuação da nova dupla de ataque escalada por Tite: Guerrero e Alexandre Pato.

21:35 O Luverdense veio do Mato Grosso totalmente focado, para tentar a classificação em São Paulo. Os jogadores tiveram seus celulares e notebooks "confiscados" pela comissão técnica, e o treino da equipe na capital paulista foi fechado.

21:35 Uma vitória do Corinthians por 1 a 0 leva o confronto para os pênaltis. Se vencer por mais de um gol, o Corinthians se classifica nos 90 minutos. Já o Luverdense joga pela vitória, óbvio, pelo empate ou por uma derrota por um gol, se fizer ao menos um.

21:35 O jogo acontecerá no Pacaembu, uma semana depois de o time paulista ser derrotado pelo Luverdense, em Lucas do Rio Verde. por 1 a 0.

21:35 Boa noite. torcedor! A equipe VAVEL Brasil começa agora a transmissão AO VIVO do jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil! E a partida de hoje é explosiva: Corinthians e Luverdense! Acompanhe com a gente!