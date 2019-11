Pela Copa do Brasil, Fluminense visita o Goiás no Serra Dourada

Goiás e Fluminense farão, nesta quarta (28), ás 19h30m, o jogo de volta pela Copa do Brasil. O Tricolor, mal no Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o São Paulo no Morumbi e entrará pressionado, apesar da vitória em casa no primeiro confronto entre as equipes. No entanto, o Goiás vive uma fase mais tranquila no brasileirão, com 22 pontos, a equipe goiânia precisará vencer a partida para sair com a classificação para as quartas de final.

Fred e Rafael Sóbis confirmados

O atacante Fred, que cumpriu suspensão no ultimo jogo, diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, está confirmado para o confronto. Rafael Sóbis, que ficou fora dos últimos 2 jogos, também estará em campo. O atacante é o artilheiro da equipe na temporada, com 10 gols marcados.

Jean será desfalque

Na partida contra o São paulo, o volante sofreu um estiramento na coxa direita e será desfalque. O jovem Willian, que ficou no banco nas últimas partidas, será o substituto.

Wagner, Eduardo e Felipe disputam por uma vaga no meio campo

A única dúvida do técnico Vanderlei Luxemburgo para o confronto é de quem será o armador da equipe. O primeiro começou como titular na ultima partida; o segundo entrou na etapa final e marcou um belo gol e o terceiro vem sendo titular nos últimos jogos, sendo o favorito para assumir a vaga.

Último confronto

No dia 30/04/2009, Goiás e Fluminense empataram pelo placar de 2 a 2, no Serra Dourada, valendo pela fase oitavas de final da Copa do Brasil 2009. Felipe Menezes e Rafael Toloi, pelo Goiás, e Luiz Alberto e Fred, pelo Fluminense, marcaram os gols do jogo.

Ficha Técnica

Local: Serra Dourada

Data: 28/08/2013

Horário: 19h30m

Goiás: Renan; Vítor, Ernando, Rodrigo e William Matheus; Dudu Cearense, David, Renan Oliveira e Hugo; Welinton Júnior (Ramon) e Walter.

Fluminense: Diego Cavalieri; Gum, Anderson e Edinho; Igor Julião, Willian, Diguinho, Felipe (Wagner ou Eduardo) e Carlinhos; Rafael Sobis e Fred.