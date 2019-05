Sem cinco titulares, Vasco recebe Nacional em São Januário

O Vasco recebe nesta quinta-feira (29), em São Januário, 21h50, o Nacional, lutando por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil. Se passar, a equipe cruz-maltina enfrentará o Goiás, que ontem eliminou o Fluminense. Mesmo após a boa vitória de 2 a 0 em Manaus, o jogo não deve ser fácil. Pelo menos esse é o discurso do técnico Dorival Júnior, que, no jogo desta noite, não poderá contar com cinco peças titulares de sua equipe.

"A vaga não está definida. O Nacional é um time traiçoeiro, rápido, com jogadores de habilidade. O torcedor tem que ter paciência, porque é um jogo perigoso", disse o treinador na entrevista coletiva desta quarta-feira (28), na sala de imprensa de São Januário. A se somar a isso as lembranças ruins na mente dos torcedores vascaínos em jogos de Copa do Brasil no Rio de Janeiro: eliminações recentes para os modestos XV de Campo Bom, Baraúnas e para o Gama.

Dentro de campo a missão fica complicada pela perda de jogadores. Como aconteceu no jogo de ida, e irá acontecer em todas as partidas do Vasco nesta edição da Copa do Brasil, Rafael Vaz e André estão fora por já terem disputado a competição por outras equipes. Na lateral-direita Fágner é desfalque, já que teve de viajar a Alemanha para resolver algumas situações. No meio Juninho e Wendel serão poupados da partida, por precauções físicas.

Na zaga, como de costume, Jomar assume o posto deixado por Vaz. Na lateral Nei volta a ser titular; no meio Fillipe Soutto e Montoya, que faz seu primeiro jogo como titular em São Januário, ganham chances; no ataque Tenório é escalado entre os onze, assim como na partida de ida. Com isso, o técnico Dorival Júnior deve escalar o Vasco nesta noite com Diogo Silva no gol; Nei, Jomar, Cris e Yotún na linha de quatro defensiva; Abuda, Fillipe Soutto, Pedro Ken e Montoya no meio; Marlone e Tenório na frente.