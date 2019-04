Visando ampliar sequencia positiva, Goiás e Atlético-MG se enfrentam no Serra Dourada

No meio de semana, as duas equipes viveram momentos distintos na Copa do Brasil. O Goiás eliminou o Fluminense, e o Atlético-MG ficou pelo caminho diante do Botafogo. Mas, quando se trata de Campeonato Brasileiro, os dois times estão em franca reação dentro do nacional. Longe de fazer uma bela campanha e mostrar um bom futebol, mas acumulando bons resultados, Goiás e Atlético se enfrentam no Serra Dourada, sábado (31), às 18h30, valendo pela 17ª rodada.

O Atlético vai continuar sua sina de não repetir o mesmo time da partida anterior. Desta vez, Ronaldinho Gaúcho, Dátolo e Alecsandro não seguiram para Goiânia junto com a delegação. Os tres jogadores sofreram lesões durante a semana e foram poupados pelo técnico Cuca. O zagueiro Leonardo Silva também não vai atuar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação, Cuca terá uma novidade: o zagueiro Emerson vai estrear. Contratado junto ao Coritiba, Emerson fará sua estreia com a camisa do Atlético diante do Goiás. Com a liberação de Rafael Marques para o futebol italiano e a indisponibilidade de Gilberto Silva, ainda lesionado, o defensor deverá entrar em campo.

O Atlético e o Goiás não perdem desde a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times venceram dois jogos e empataram outros três. Totalizando 19 pontos para o alvinegro e 22 para os esmeraldinos. O Galo tem um jogo a menos, que será cumprido no dia 10, contra a Ponte Preta, no Independência. às 19hs.

O Goiás tem diversos jogadores que atuaram no futebol mineiro. São 11, além do técnico Enderson Moreira. Desde que o tecnico mineiro assumiu o clube, há quase dois anos, a equipe não perdeu no Serra Dourada em competições nacionais.

Para o jogo de hoje, Enderson Moreira perdeu o meia Renan Oliveira, impedido de jogar pois tem contrato com o Atlético-MG por empréstimo, e pode ainda poupar o atacante Walter, que vem sendo o melhor jogador do clube esmeradino. Definição só sairá momentos antes da partida.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Renan, Vitor, Ernando, Rodrigo e Willian Matheus; David, Dudu Cearense, Tartá, Hugo e Juliano; Neto Baiano. TÉCNICO: Enderson Moreira

ATLÉTICO-MG: Victor, Marcos Rocha, Emerson, Réver e Junior Cesar; Pierre, Luan, Guilherme e Diego Tardelli; Jô e Fernandinho. TÉCNICO: Cuca

LOCAL: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

DATA: 31/08/2013

HORÁRIO: 18h30