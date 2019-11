No Independência, Fluminense enfrenta o Atlético-MG

Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, nesta quarta-feira (04), às 22h. Com apenas uma vitória fora de casa e sem o atacante Fred, que se lesionou na partida contra o Santos, o Tricolor terá missão complicada.

O técnico Vanderlei Luxemburgo, pela primeira vez desde que assumiu a equipe, fechou o treino durante dois dias consecutivos, com a finalidade de surpreender a equipe mineira. Com 18 pontos e ocupando a 16ª posição na tabela, o Fluminense precisa da vitória, caso o contrário, correrá sérios riscos de entrar na zona de rebaixamento.

Fred será desfalque e corre risco de não jogar mais em 2013

O atacante sentiu uma grave lesão na coxa direita na partida contra o Santos no último sábado (31), ao cobrar uma falta aos 15 minutos do segundo tempo. O departamento médico do clube, como de costume, não divulgou o grau e nem quanto tempo Fred ficará fora dos gramados.

Samuel treina entre os reservas e Rafael Sóbis poderá ser referência no ataque

O técnico Vanderlei Luxemburgo surpreendeu e poderá escalar o time sem a presença de um homem de área. O treinador comandou a atividade com portões fechados e parou bastante os treinamentos dando várias instruções para os jogadores. Rhayner será mantido na equipe titular e Wagner ganhará mais uma oportunidade. Além disso, os jovens Eduardo e Marcos Júnior disputam uma vaga no time.

Alvo de protestos, Edinho mantém a tranquilidade

O volante Edinho, alvo de muitas críticas por parte da torcida, mostrou-se calmo em relação as vaias que vem recebendo e declarou já está acostumado com este tipo de situação.

''Não é a primeira vez e não vai ser a última. Em 2006, no Internacional, também sofri com críticas e no fim conquistamos Libertadores e Mundial. Sou um cara tranquilo e habituado em atuar em grandes clubes. Isso é normal. Só penso em trabalhar muito para terminar. Ou pelo menos diminuir, porque é muito melhor entrar em campo com o apoio de todos'', afirmou.

Último confronto

A última partida entre Atlético-MG e Fluminense no Independência aconteceu no dia 21/10/2012. Pelo o lado atleticano, Jô (2) e Leonardo Silva marcaram, e pelo lado visitante, Wellington Nem e Fred fizeram os gols do confronto. Mesmo com a derrota, o Tricolor consagrou-se campeão brasileiro naquele ano.

Ficha Técnica

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte-MG

Data: 04/09/2013

Horário: 22h

Atlético-MG: Victor; Michel, Leonardo Silva, Réver e Richarlyson; Pierre, Luan, Ronaldinho e Guilherme; Fernandinho e Tardelli. Técnico: Cuca.

Fluminense: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Anderson e Carlinhos; Edinho, Willian, Wagner e Eduardo (Marcos Junior); Rhayner e Rafael Sobis. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.