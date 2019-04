Paraná vence o Icasa e termina primeiro turno no G-4

O Paraná Clube entrou em campo para enfrentar um adversário que vinha no mesmo embalo (em quatro jogos, três vitórias e um empate) e conseguiu suportar a pressão de jogar fora de casa e conquistar mais três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando contra o Icasa, em Juazeiro do Norte e com um calor de 30 graus o Tricolor precisou dos 15 minutos finais para fazer 3 a 0 e garantir a terceira colocação no final do primeiro turno da competição.



Quando entrou em campo sem seis titulares o Paraná sabia que teria que esperar as oportunidades aparecerem e principalmente esperar o ímpeto do time adversário diminuir. O primeiro tempo foi movimentado, mas sem gols para as duas equipes que tentavam. O time da casa tomava a iniciativa mas em uma noite inspirada do zagueiro Brinner, o goleiro Luís Carlos não precisou trabalhar muito na primeira etapa.



No segundo tempo os dois times voltaram do mesmo jeito até que o técnico paranista, Dado Cavalcanti colocou Wellington no lugar de Fernando Gabriel e também o reestreante Henrique Ávila que ficou sete meses afastado por causa de uma cirurgia no joelho. O time ganhou mais espaço mas quase viu o time da casa marcar primeiro. Só que mesmo sem trabalhar no primeiro tempo o goleiro paranista fez uma belíssima defesa e evitou o gol que poderia prejudicar o time.



Pouco tempo depois, Kayke recebeu a bola e chutou em cima do goleiro mas a bola sobrou para Wellington marcar o primeiro gol paranista da noite. Não satisfeito, JJ Morales - o argentino guerreiro que jogou muito bem durante os 90 minutos - lançou novamente Kayke que não desperdiçou e marcou o segundo.

Já no acréscimos, Felipe Amorim cruzou e o argentino Morales deixou o dele para sacramentar a boa fase paranista na competição.

Próximos jogos e classificação

Com o resultado, o Paraná Clube abre agora cinco pontos para o 5º colocado e garante uma aproximação aos líderes (Palmeiras e Chapecoense). Na próxima rodada, o Tricolor recebe o ABC no sábado (7), às 21h na Vila Capanema, em Curitiba e espera o apoio da torcida mantendo a promoção nos ingressos para os torcedores apoiarem o time nesta boa fase.