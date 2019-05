Hernane faz dois e Flamengo bate o Vitória no Maracanã

Jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Maracanã, com um público total de 12.616 pessoas

Com pouco mais de 12 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo recebeu o Vitória em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (4). Com dois gols do atacante Hernane no primeiro tempo, o time carioca venceu por 2 a 1, reencontrando o caminho das vitórias após quatro partidas. Os baianos chegam ao quinto jogo seguido sem vencer.



No Flamengo, Mano Menezes não pôde contar com Marcelo Moreno e González, convocados por Bolívia e Chile, respectivamente, além de Cáceres e João Paulo, lesionados. Por outro lado, Léo Moura voltou ao time, Samir foi improvisado na lateral-esquerda e Hernane ganhou a vaga no ataque. No Vitória, o treinador Ney Franco, assim como o lateral Juan, fizeram suas estreias.

Hernane brilha na primeira etapa

Logo no começo do jogo, foi o Flamengo que criou a primeira chance. Hernane recebeu na área e bateu bonito para o goleiro Wilson espalmar e salvar os baianos. Pouco depois, o Vitória respondeu em contra-ataque perigoso. Alemão achou Renato Cajá na área, mas o camisa 10 acabou finalizando em cima de Felipe. Até que aos 22 minutos, o Fla abriu o placar. Elias deu ótima assistência para Hernane e o Brocador finalizou com um toque de classe por cima do goleiro. Um golaço: 1 a 0.

Depois do gol, o jogo teve uma caída de ritmo, com o Flamengo sabendo administrar a vantagem. O Vitória só assustou novamente aos 40 minutos, mas depois de muito bate e rebate na área, a zaga do Flamengo afastou. Aí, aos 43, o time carioca chegou ao segundo gol. Gabriel cobrou escanteio pra área e Hernane apareceu de novo, agora desviando de cabeça para marcar seu segundo no jogo. 2 a 0 e boa vantagem para o rubro-negro carioca no intervalo.

Jogo fica sonolento na etapa final

No segundo tempo o ritmo do jogo caiu bastante e as equipes pouco criaram boas oportunidades. Mesmo com as várias alterações feitas, a postura dos times em campo não mudou. O Vitória melhorou um pouco, ficou mais ofensivo, mas ofereceu pouco perigo à defesa do Flamengo. Na melhor chance, aos 28 minutos, Dinei ajeitou com o peito e Maxi Biancucchi bateu forte, mas Felipe fez a defesa sem maiores problemas.

Só nos acréscimos, aos 46 minutos, o Vitória conseguiu diminuir. Ayrton cruzou para a área e o estreante Juan, que já jogou no Flamengo, finalizou de primeira para vencer o goleiro Felipe. 2 a 1 e fim de papo. Com o resultado, o Fla empatou em pontos com o Rubro-negro baiano na classificação, ambos com 22, mas o Leão, nos critérios de desempate, fica na 10ª posição, enquanto os cariocas pulam para a 12ª colocação.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Flamengo vai à Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, no domingo (8), às 16h. Já o Vitória recebe o Atlético-MG, no sábado (7), às 18h30, no Barradão.