Dentro de casa, São Paulo é derrotado pelo Criciúma e crise volta ao Morumbi

São Paulo e Criciúma fizeram o jogo de “seis pontos”, já que ambas as equipes brigam para não caírem. Nesta quinta-feira (5), no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tigre catarinense não se intimidou com o bom público no estádio tricolor e venceu por 2 a 1. Rogério Ceni ainda perdeu um pênalti, o que poderia dar pelo menos o empate ao time paulista.

Com o resultado, o Tricolor segue no Z-4 do Brasileirão, com apenas 18 pontos, enquanto o Criciúma subiu para o nono lugar, com 23. O São Paulo, na rodada do fim de semana, encara o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, enquanto os catarinenses pegam o Botafogo, no Heriberto Hülse. Ambos os jogos acontecem no domingo (8).

Primeira etapa com dois gols de contra-ataque do Criciúma

A primeira jogada incisiva do São Paulo ocorreu aos 10 minutos, onde Wellington chutou forte, mas longe da meta de Galatto, logo depois aos 13, Aloísio recebeu na entrada da área, limpou o lance e chutou colocado no quanto esquerdo exigindo boa defesa do arqueiro do Criciúma. Na sequência, em falta na entrada da área, aos 19, Rogério Ceni teve a oportunidade de abrir o placar, mas bateu fraco no canto esquerdo do gol adversário para defesa tranquila de Galatto.

Tudo se encaminhava bem para o Tricolor até os 21 minutos, quando Rodrigo Caio chegou atrasado no lance dentro da área e cometeu falta, com pênalti marcado. Marcel bateu forte no meio do gol e abriu o marcador para o Criciúma. Posteriormente aos 24, Luis Fabiano bateu firme exigindo boa defesa do goleiro Galatto, que colocou para escanteio, e, na cobrança, Fabuloso novamente chutou em cima do arqueiro.

Aos 33, depois de boa jogada de Reinaldo que driblou alguns defensores, chutou forte na diagonal passando perto do gol. Aí aos 42, Marcel cruza na medida para Vitor Junior tocar no canto de Rogério que cai com a bola dentro do gol. Com 2 a 0 no placar ainda na primeira etapa, a equipe catarinense se segurou.

Segundo tempo com pênalti perdido e gol do "Boi Bandido"

A equipe do Criciúma voltou surpreendendo na segunda etapa e no primeiro minuto com boa jogada ofensiva quase marcou o terceiro tento. Depois disso só deu São Paulo, que pressionou incessantemente no campo ofensivo e, aos oito minutos, Aloísio quase abriu o placar com uma bicicleta dentro da pequena área. Logo depois, em cobrança de escanteio, Luis Fabiano chutou forte dentro da área, mas a bola subiu passando por cima do gol de Galatto.

Marcel, aos 15, cabeceou fraco para boa defesa de Rogério Ceni, já aos 17, Aloísio recebe a bola dentro da área e sofre pênalti, imediatamente pega a bola e pede para bater, mas Rogério Ceni atravessa o campo e cobra colocado no canto direito, para boa defesa de Galatto. Logo aos 23, a equipe paulista continuou atacando os catarinenses e o "Boi Bandido", apelido de Aloísio, arrematou forte na diagonal, mas o goleiro novamente defendeu.

Rogério Ceni perdeu chance de dar ao menos um ponto ao São Paulo (Foto: Reprodução/Gazeta Press)

Pressionando muito, aos 24, Aloísio recebeu a bola na entrada da área limpou a jogada e chutou forte no canto esquerdo, marcando o primeiro gol do Tricolor. No 35º minuto, Lucas Evangelista recebeu livre, mas chutou por cima do gol, em seguida Osvaldo recebeu cruzamento e pegou mal na bola chutando para fora. Já no 40º minuto. Reinaldo tentou cruzar e bateu direto por cima do travessão. No finalzinho, Wellington finalizou forte para fora e no último lance de perigo Lucas Evangelista recebeu cruzamento na área, mas chutou longe, encerrando assim a oitava derrota do São Paulo dentro do Morumbi no Brasileirão 2013.