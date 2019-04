Ramon deixa o Flamengo e acerta com o Besiktas

O lateral-esquerdo Ramon não faz mais parte do elenco do Flamengo. O jogador, que estava emprestado pelo Corinthians ao time carioca, acabou recebendo uma proposta do Besiktas, da Turquia, e o Timão negociou a transferência por empréstimo de um ano ao time turco. Caso não se adapte ao Besiktas, existe uma cláusula no contrato que permite que Ramon volte ao Brasil após seis meses.

Ramon não vinha sendo aproveitado pelo técnico Mano Menezes, que vinha escalando constantemente João Paulo na lateral-esquerda. O treinador ainda tem André Santos, lateral de origem, mas que vem atuando com frequência no meio-campo. Ramon seria relacionado para o jogo contra o Vitória, pois João Paulo está machucado, mas por conta da viagem à Turquia, não participou da partida. Samir, zagueiro de origem, foi improvisado na lateral.

Sobre sua saída do Flamengo, Ramon comentou: "Desde que André Santos chegou ao time, a diretoria nunca me procurou falando que não contaria mais comigo para a temporada, muito pelo contrário. Mas como eu não estava jogando, essa transferência acabou sendo melhor para a minha carreira. Eu queria ficar no Flamengo, só tenho a agradecer ao clube, mas as coisas no futebol são assim", concluiu.