Destaque na vitória do Botafogo sobre o Coritiba, Hyuri evita comparações com Vitinho

No triunfo do Botafogo por 3 a 1 sobre o Coritiba, na última quinta-feira (5), no Maracanã, o personagem principal foi o recém-chegado Hyuri. Com dois gols, sendo um deles um golaço, o jovem atacante de 21 anos demonstrou atitude não só em campo, mas também com as palavras.

Com a saída de Vitinho para o futebol russo, a semelhança entre as características dos dois jogadores, unindo dribles e explosão, logo geraram comparações entre o ex-alvinegro e seu substituto no time titular. Hyuri, por sua vez, prefere não levar isso em consideração e deseja fazer seu nome no clube.

“A comparação com o Vitinho é inevitável, mas prefiro trabalhar para colocar meu nome na história do Botafogo. Comecei com o pé direito e com a cabeça também, mas preciso continuar trabalhando senão isso vai por água abaixo”, afirmou o atacante.

Aposta do técnico Oswaldo de Oliveira, o jogador, que em seu golaço (veja no vídeo abaixo) driblou quatro marcadores, e com um belo giro acertou o canto direito do goleiro Vanderlei, do Coxa, prefere manter a cautela e evitar o excesso de euforia do momento.

“Vi que dava para ir, fui indo, e tive a sorte de finalizar bem. Não consigo pensar no que vai acontecer, porque vou continuar trabalhando. Tudo isso não vai valer de nada se eu não jogar bem na próxima rodada. Tudo será naturalmente”, concluiu.

Em terceiro lugar na tabela, o Botafogo enfrenta o Criciúma no próximo domingo (8), às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse.