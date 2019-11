Luxemburgo exalta importância de vitória e agradece apoio da torcida

O técnico Vanderlei Luxemburgo não escondeu o alívio momentâneo com a vitória do Fluminense sobre o Bahia no Maracanã. Com o resultado, o Flu se afastou a da zona de rebaixamento e a torcida dormirá mais tranquila. Falando em torcida, foi está que empurrou o time rumo a vitória, afinal foram 20 mil pagantes e 28 mil presentes ao estádio. Feliz com a vitória, Luxa agradeceu o apoio e pediu continuidade.

"A torcida deu uma demonstração do que quer da equipe. Ela não é contra nenhum jogador. Ela é contra falta de resultados e de empenho. Quando a gente se empenha como hoje e contra o Atlético-MG ela não vai vaiar. Isso deu sustentação para o resultado. Se você tem ela contra, tem uma instabilidade. Hoje não teve. É importante elogiar o torcedor, pedir que ele venha e caminhe junto com a equipe", disse Vanderlei Luxemburgo.

Luxemburgo também aproveitou pra falar da importância da vitória deste sábado (7) e, principalmente, jogando em casa. "Foi um resultado extremamente importante. Estamos com 22 pontos e o nosso rival deste sábado com 23. Então você vê como era fundamental. Ganhar em casa era algo que nós havíamos projetado até para iniciar o returno com mais tranquilidade", comentou.

Edinho também elogiou a torcida, que compareceu em bom número no Maracanã. "O professor Vanderlei botou na nossa cabeça que todo jogo tem que ser assim, tem que sofrer. Essa vitória é para eles (torcedores). O torcedor a gente sabe que é emotivo, mas a gente sabe que tem que se dedicar mais. Agora estamos absorvendo bem e esta vitória é para eles", declarou à Rádio Tupi.

Após a vitória, o Fluminense chegou a 22 pontos e agora ocupa a 14ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe ganha folga e retorna aos trabalhos na segunda-feira (9), para se preparar para o confronto com o Atlético-PR, dois dias depois (11), em Curitiba.