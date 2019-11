Muricy Ramalho é o novo técnico do São Paulo

Agora é oficial, Paulo Autuori não é mais técnico do São Paulo, e Muricy Ramalho foi contratado. Na tarde desta segunda-feira (9), a diretoria do Tricolor ficou reunida por várias horas em conversa reservada com Autuori, e ao final anunciou seu desligamento e a contratação de Muricy, que deverá ser apresentado já nesta terça-feira (10) no C.T. da Barra funda.

Em sua segunda passagem pelo clube, Autuori amargou o pior retrospecto do São Paulo em toda sua história. Sob seu comando a equipe, em 17 jogos, perdeu 10 partidas, quatro empates e três vitórias, alcançando 25% de aproveitamento, culminando na permanência na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro por 11 rodadas.

Retrospecto vitorioso e apoio da torcida foram fatores fundamentais em sua escolha

(Foto: Divulgação / saopaulofc.net)

Por ironia do destino, quando Autuori deixou o clube em 2005, após ser campeão da Libertadores e Mundial,para treinar o Kashima Antlers (JAP), foi Muricy que assumiu seu lugar, levando o São Paulo a conquistar três títulos do Brasileirão consecutivamente.

Confira a nota publicada pela diretoria do São Paulo no site do clube:

"Na tarde desta segunda-feira (09), o São Paulo Futebol Clube decidiu substituir Paulo Autuori, que ocupava o cargo de Treinador da equipe de futebol desde o dia 11 de junho (na verdade, foi no dia 11 de julho) de 2013. Nesse período, Paulo Autuori conquistou a Eusébio Cup ao vencer o SL Benfica em Lisboa - Portugal.