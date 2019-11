Em Curitiba, Fluminense enfrenta o Atlético-PR

Com apenas uma vitória fora de casa (diante do Naútico), o Fluminense irá até Curitiba, nesta quarta-feira (11), às 19h30, visitar o Atlético-PR. Com apenas 22 pontos e ocupando a 14ª colocação, a equipe de Vanderlei Luxemburgo terá dificuldades em furar a retranca do Furacão, já que o time treinado por Vagner Mancini ainda não perdeu jogando em casa

O Fluminense, apesar de estar fora da zona de rebaixamento, corre sérios riscos de entrar no Z-4, já que a Portuguesa, sendo a primeira equipe que ocupa a parte de baixo da tabela, possui 19 pontos, estando apenas há 3 pontos da equipe carioca.

Mistérios na escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo fechou o treino e fez mistério em relação ao time que irá colocar em campo. Provalvelmente, será a mesma equipe que empatou com o Atlético-MG, no Independência. Rafael Sóbis, que ficou como opção na partida contra o Bahia, no último sábado (7), deverá começar como titular. Rhayner, que cumpriu suspensão, também deve retornar a equipe.

Invencibilidade do Tricolor

Uma curiosidade no confronto desta quarta-feira: Há oito anos, o Fluminense não perde jogando em Curitiba, vencendo sete dos últimos dez jogos - com só uma derrota.

Último confronto

A última partida entre as equipes em Curitiba aconteceu no dia 24/09/2011, no empate em 1 a 1. Paulo Baier marcou para os Atleticanos, enquanto Fred, nos minutos finais, empatou o confronto.

Ficha Técnica

Local: Durival de Brito, em Curitiba

Data: 11/09/2013

Horário: 19h30

Atlético-PR: Weverton; Léo, Manoel (Dráusio), Luiz Alberto e Zezinho; Bruno Silva, João Paulo, Everton e Paulo Baier; Marcelo e Ederson. Técnico: Vagner Mancini

Fluminense: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Anderson e Carlinhos; Edinho, Willian, Rafinha e Wagner; Rhayner e Sobis. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.