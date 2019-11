Na rádio toca o velho rock'n'roll...

Neste final de semana, mais precisamente no domingo (15), o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense completa 110 anos de muita tradição. Como forma de homenagem, o “Mexendo no Baú” desta semana relembra a melhor temporada da história tricolor, o ano de 1983, em que a equipe foi campeã da Copa Libertadores, do Campeonato Mundial e que transformou Renato Gaúcho no maior ídolo gremista.

Começo da década foi promissor

Os primeiros anos da década já demonstravam que o Grêmio estava prestes a fazer história. Na metade de 1980, o estádio Olímpico foi fechado, reformado e reinaugurado com o nome de “Olímpico Monumental” devido a grandeza das transformações do estádio, que teve sua capacidade dobrada.

No ano seguinte, a equipe estreou a sua nova moradia de maneira brilhante, conquistando o Campeonato Brasileiro. Em uma final disputada contra o São Paulo, o Tricolor venceu a primeira partida, em casa, por 2 a 1, com dois gols de Paulo Isidoro. Na volta, Baltazar anotou o único gol do embate e garantiu o título para os gaúchos.

Embalado pela conquista nacional, o Grêmio entrou na Copa Libertadores de 1982 com grandes chances de vencer o título inédito. Entretanto, uma campanha ruim tirou a equipe gaúcha ainda na primeira fase. Apesar da eliminação precoce, o Tricolor não se abalou e chegou à final do Campeonato Brasileiro, mas dessa vez saiu sem o título. Na grande decisão, foi derrotado pelo Flamengo de Zico e ficou com o vice-campeonato.

A América é Tricolor

Disposto a esquecer a campanha anterior na Copa Libertadores e a fim de vingar a derrota na decisão do Campeonato Brasileiro, o Grêmio começou o campeonato continental de maneira espetacular. Depois de empatar com o Flamengo, em Porto Alegre, por 1 a 1 na estreia, o Tricolor venceu as cinco partidas seguintes do grupo, que ainda contava com o Blooming e o Bolívar, ambos da Bolívia.

A principal atuação dos gaúchos na primeira fase foi justamente a partida contra os cariocas, na última rodada do grupo. Com um começo arrasador, Tita, Caio e Osvaldo marcaram, o Grêmio abriu 3 a 0 em menos de vinte e cinco minutos e venceu o confronto por 3 a 1.

Classificado na primeira posição do Grupo 2, o Tricolor adquiriu o direito de disputar as semifinais, em um triangular contra o Estudiantes de La Plata e o América de Cali. Na estreia contra os argentinos, Osvaldo e Tarciso marcaram e garantiram a vitória por 2 a 1, no Olímpico. Três dias depois, a equipe enfrentou os colombianos fora de casa e voltou para o Rio Grande Sul com uma derrota por 1 a 0 na bagagem.

Em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2 a 1, com gols de Caio e Osvaldo e viajou até a Argentina para enfrentar o Estudiantes, dois dias depois. Em La Plata, o Tricolor saiu perdendo, virou para 3 a 1, deixou os donos da casa empatarem e só se classificou porque Estudiantes e América de Cali não saíram do zero na última rodada.

Na grande final, o Grêmio teria pela frente a tradicionalíssima equipe do Peñarol, do Uruguai. Em uma disputa eletrizante e debaixo de muita pancadaria, o Imortal começou melhor a primeira partida, no estádio Centenário, e abriu o placar logo aos onze minutos, quando Tita desviou cobrança de escanteio de Tarciso para o fundo das redes. Mandando na partida, os gaúchos pressionaram e, aos 16, Caio obrigou o arqueiro Fernandez a fazer linda defesa - o atacante, inclusive, protesta que a bola ultrapassou a linha até hoje.

Com o apoio da torcida e abusando da violência, os uruguaios conseguiram se igualar dentro de campo e chegaram ao empate com Fernando Morena, aos 35 minutos, dando números finais ao placar.

Na segunda partida, o estádio Olímpico estava completamente tomado de torcedores tricolores e Renato Gaúcho estava disposto à entrar para a história do Grêmio. Mesmo não tendo marcado nenhum gol, o camisa 7 foi o principal jogador gremista dentro de campo, dando um show para cima da defesa adversária, aguentando as inúmeras entradas ríspidas dos uruguaios, criando jogadas e provocando os rivais.

Com dez minutos da primeira etapa, Renato cobrou escanteio para a grande área e a equipe gremista aproveitou a sobra, com Osvaldo aparecendo livre pela esquerda e cruzando rasteiro para Caio, que se jogou e tocou a bola para o fundo das redes, inaugurando o marcador. Em desvantagem no placar, o Peñarol passou a abusar ainda mais da violência e foi pra cima do Tricolor.

Os uruguaios conseguiram chegar ao empate aos 25 minutos. Após cobrança de falta de Ramos pela direita, Morena subiu sozinho na pequena área e desviou para o barbante. Como o empate forçava uma terceira partida em campo neutro, o Peñarol estava extremamente satisfeito com o resultado e a violência aumentou ainda mais.

Entretanto, a genialidade de Renato Portaluppi fez a diferença. Após receber cobrança de lateral ao lado da grande área, o camisa 7, de costas para a marca do pênalti, fez lindo cruzamento para César se esticar e marcar o gol do inédito título gremista. Ainda antes do encerramento, Renato se envolveu em confusão com Ramos e ambos foram expulsos do gramado, mas nada que atrapalhasse a festa gaúcha.

Renato, o homem-gol

Campeão da Copa Libertadores, o Grêmio conquistou o direito de disputar o Mundial Interclubes de 1983, em dezembro, no Japão. O adversário era o Hamburgo, da Alemanha, que havia conquistado o Campeonato Europeu em cima da poderosíssima Juventus, da Itália, que contava com jogadores como Michel Platini, Paolo Rossi e Boniek.

O Hamburgo era a base da seleção alemã e seria um adversário extremamente difícil para o Imortal Tricolor. A partida começou muito equilibrada e Renato Portaluppi, mais uma vez, fez a diferença. Aos 37 minutos, o camisa 7 recebeu pela direita, fintou três marcadores e, da linha de fundo, bateu cruzado, sem chance para o goleiro Stein, que viu a bola passar entre as suas pernas.

O resultado se manteve até os quarenta minutos da etapa final, quando o Hamburgo fez linda jogada ensaiada após cobrança de falta e a bola se ofereceu para Schröder empatar e forçar a prorrogação. Porém, a noite era mesmo de Renato. Com menos de três minutos de tempo extra, Caio fez linda jogada pela esquerda, cruzou, Tarciso desviou e o camisa 7 matou a bola no peito.

Com a frieza que só um craque do nível de Portaluppi poderia ter, Renato fintou o marcador e bateu de perna esquerda para o fundo da rede, anotando o gol do maior título da história tricolor e se consolidando como o grande ídolo da nação gremista.

Três décadas depois, Renato Gaúcho e o ano de 1983 ainda estão frescos na memória do torcedor do Grêmio, que comemora 110 anos de existência e trinta da melhor temporada da história do clube.