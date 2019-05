No Heriberto Hülse, Fluminense visita o Criciúma

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Santa Catarina, Criciúma e Fluminense farão um duelo disputado nesta quarta-feira (18), às 21h. A equipe da casa que ocupa a 16ª posição na tabela, precisa da vitória, assim como o Tricolor, que apesar de estar na 12ª colocação, está há 2 pontos da zona de rebaixamento.

Sem Fred, seu principal homem de referência, o Fluminense vem tendo uma crescente nos últimos jogos. São 4 partidas invictas, sendo dois empates fora de casa, contra Atlético-MG e Atlético-PR e duas vitórias em casa, contra Bahia e Portuguesa. No entanto, o retrospecto fora de casa não é nada agradável: Em 10 jogos como visitante, o time só conseguiu uma vitória fora de casa, diante do Náutico, na Arena Pernambuco.

Rafinha vira dúvida e Igor Julião é testado no meio campo

O lateral direito treinou improvisado no meio campo na tarde desta segunda-feira (16) e pode pintar na equipe titular, já que o volante Rafinha sentiu um incômodo na coxa direita na partida contra a Portuguesa. Além disso, o volante Fábio Braga que teve atuação elogiada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, permanecerá como titular, ao lado de Edinho.

Wagner garante não se intimidar com o grito da torcida

A torcida do Criciúma costuma fazer grande festa quando a equipe joga no Heriberto Hülse. No entanto, o meia afirmou que o Fluminense já está acostumado com este tipo de pressão:

"Não me preocupo com a torcida. Temos um elenco maduro. Falaram muito do Atlético-PR. Fomos lá, mantivemos a nossa postura e conseguimos um empate em um jogo com muita pressão diante do clube que ocupava a quarta colocação na tabela. Essa pressão não afeta o nosso desempenho", afirmou.

Além disso, o meia também ressaltou a importância de vencer fora de casa, destacando a atuação do time nos últimos quatro jogos:

"Chegou o momento de vencer fora. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas estamos em uma crescente muito boa, mostrando um bom volume de jogo. Vamos respeitar o Criciúma, mas impor o nosso futebol. Se aparecer apenas uma oportunidade é fazer de tudo para marcar e não sofrer gols".

Bruno pede paciência ao time contra o Criciúma

O lateral direito, que já defendeu o Figueirense, quer atenção total do time e diz conhecer bem o estádio Heriberto Hülse:

"A gente sabe que, em Criciúma, ainda mais jogando no estádio deles, vai ser um caldeirão. Tem que ter paciência e respeitar o time deles, que é bom. Temos que chegar com humildade para conquistar a vitória. Tive uma passagem boa pelo Figueirense, sei as dificuldades que encontraremos contra o Criciúma. (O jogo) É tratado como uma final. Viemos para conquistar os três pontos e sair da posição incômoda", declarou Bruno.

Ficha Técnica: