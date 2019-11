Nova camisa laranja do Fluminense dá retorno para o marketing do clube

O novo terceiro uniforme do Fluminense já é sucesso com a torcida. Nos primeiros dias de venda as camisas quase se esgotaram, nas lojas oficiais do clube só restam as camisas infantis e femininas. Com o tamanho do "retorno", que surpreendeu a toda diretoria tricolor, um novo lote já está sendo produzido para voltar a ser distribuído.

(Foto: Reprodução)

Segundo Idel Halfen, vice-presidente de marketing do Fluminense, ninguém no clube acreditava que as vendas pudessem ser tão altas logo nos primeiros dias de venda.

"Surpreendeu porque geralmente a venda da camisa acaba tendo relação com o momento do time. E nós não estamos como nos outros anos. Além disso, este modelo é mais ousado do que o anterior. É um laranja moderno, que poderia causar certo choque. Todos estes fatores nos levaram a ter uma expectativa menor. Mas foi o contrário, tanto é que pedi em reunião na segundo um número maior na produção que já está sendo finalizada", afirmou Idel, lembrando que a anterior também foi um grande sucesso.

A nova camisa estreou no último sábado, na vitória tricolor por 2 a 1 sobre a Portuguesa. E já chegou dando sorte ao time comandado por Vanderlei Luxemburgo.