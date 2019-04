São Paulo e Atlético-MG duelam para se afastarem da zona de rebaixamento

Nesta quarta-feira (18), no Morumbi, São Paulo e Atlético-MG se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor com 24 pontos busca a terceira vitória seguida para se afastar da zona de rebaixamento, já a equipe mineira possui 28 pontos na tabela e ocupa a 10ª posição, e com uma vitória se aproximará do G-4.

Os times se enfrentarão pela sexta vez nesta temporada, e ambas vivem momentos de recuperação dentro do Brasileirão. Os paulistas venceram dois confrontos seguidos e, após 12 rodadas, saíram da zona de degola, já o Galo não perde há 10 partidas, e vive seu melhor momento após a conquista da Taça Libertadores de América.

Muricy promove duas alterações e terá três desfalques

Durante treinamento realizado nesta terça (17), Muricy Ramalho alterou a dupla de ataque, e Osvaldo, que não rendeu bem contra o Vasco no último domingo (15), dará lugar a Welliton, que apoiou bem o ataque com velocidade e ajudou o sistema defensivo voltando com mais frequência. Já Denílson, que volta após cumprir suspensão, entrará no lugar de Rodrigo Caio, que fará dupla de zaga com Antonio Carlos. Assim, o comandante manterá o esquema 4-2-3-1 usado no último jogo.

Desfalques no Tricolor serão Douglas que se recupera de lesão muscular, Rafael Toloi que está suspenso e Wellington que se recuperou de um sangramento digestivo, mas ainda passará por nova avaliação, podendo voltar na próxima semana.

Cuca faz treino leve e almeja evolução da equipe no campeonato

Após disputar partida com muita chuva contra o Grêmio, em Porto Alegre, a comissão técnica do Atlético, visando recuperar o desgaste físico dos atletas, optou por fazer treinamento regenerativo e recreativo na capital paulista. Para o confronto desta noite não contarão com Carlos César, Gilberto Silva e Guilherme, que estão lesionados.

O técnico Cuca sabe que terá partida disputada pela frente, mas não esconde que sua equipe cresce em jogos decisivos. “É outro jogo duro, mas é bom. São esses jogos que motivam a gente, vir aqui no Morumbi com casa cheia, e o Atlético é um time maduro, um time experiente que gosta desse tipo de partida”, ressaltou o comandante do Galo.

Noite de recordes para ídolos do São Paulo

Nesta noite, Rogério Ceni atingirá a marca de 1100 partidas com a camisa Tricolor. Muricy Ramalho, que recentemente ultrapassou Telê Santana, poderá chegar a 200ª vitória no comando da equipe. E Luis Fabiano terá a oportunidade de marca seu 100º gol jogando pelo São Paulo.

Ficha Técnica

Local: Estádio do Morumbi

Data: 18/09/2013

Horário: 21:50h

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (RS). Assistentes: Rodrigo Pereira Joia (RJ) e Wagner de Almeida Santos (RJ)

São Paulo: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Reinaldo; Denilson, Maicon, Jadson, Ganso e Welliton; Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

Atlético-MG: Victor; Júnior César, Leonardo Silva, Réver e Marcos Rocha; Ronaldinho Gaúcho, Josué, Pierre e Diego Tardelli; Jô e Fernandinho. Técnico: Cuca.