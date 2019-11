Na reestreia de Marcelo Veiga, Bragantino derrota o São Caetano fora de casa

* Direto do Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, SP

Era noite de reestreia no Anacleto Campanella. O técnico Marcelo Veiga retornou ao Bragantino, clube que dirigiu por seis anos, e encarou justamente o time que o havia dispensado há cerca de um mês: o São Caetano, hoje dirigido por Sérgio Guedes. Nesta sexta-feira (20), pela 24ª rodada da Série B, o novo-velho comandante do Massa Bruta começou bem sua nova trajetória no clube, vencendo o Azulão por 1 a 0, permanecendo com vitórias, assim como Vágner Benazzi o deixou também na última quinta-feira (19). O gol foi marcado por Lincom, na segunda etapa de partida.

Com o resultado, o Braga pulou para 10º lugar com 33 pontos, enquanto a equipe do ABC Paulista se afunda mais na zona de rebaixamento, com apenas 23, em 18º, podendo até terminar em penúltimo, caso o Paysandu some pontos diante do Atlético-GO neste sábado (21). Na próxima rodada, o Bragantino recebe o Sport no Nabi Abi Chedid, no sábado (28), já o São Caetano pega o Oeste na sexta-feira (17), mais uma vez no Anacleto Campanella.

Primeiro tempo é marcado pela falta de criação; Azulão fica com um a menos

Na primeira etapa, o Azulão tentou uma iniciativa de jogo, mas Pedro Carmona não estava em dia inspirado para armar as jogadas. Com isso, os atacantes Jael e Geovane se viravam como podiam na frente. Fernandinho foi o primeiro a finalizar com perigo, em chute de fora da área.

O Brgantino também não estava muito a fim de partida, mas perdeu uma ótima oportunidade debaixo do gol, com Geandro, que mandou por cima de Luiz. Pouco depois, por volta dos 40 minutos, Geovane teve a melhor oportunidade, quando recebeu com liberdade, na frente do goleiro Leandro Santos, e chegou finalizando a gol, mas chutou para o alto.

No minuto seguinte, o mesmo Geovane revidou com violência uma entrada de Geandro e foi expulso de campo, piorando a situação do Azulão no duelo e forçando a equipe a jogar com um jogador a menos por toda o segundo tempo. O ato foi definido como "irresponsável" pelo técnico Sérgio Guedes na coletiva após o fim do jogo e determinante para o resultado final.

Carrasco do Anacleto, Lincom marca gol da vitória no começo do segundo tempo

Para a volta dos 45 minutos finais, o técnico Sérgio Guedes colocou Marcelo Soares para recompor o ataque, porém abriu mão do organizador Pedro Carmona. A equipe do ABC seguiu com dificuldades e viu o Bragantino fazer graça no Anacleto.

Aos cinco minutos, Lincom aproveitou chance dentro da área e girou batendo para o gol, surpreendendo o reflexo de Luiz, 1 a 0. Foi o terceiro gol de Lincom diante do Azulão neste ano. Pelo Campeonato Paulista, o camisa 9 do Braga havia feito os dois da vitória por 2 a 1 no mesmo Anacleto Campanella, confirmando fama de "carrasco do Anacleto".

Após a abertura de placar, a partida seguiu sem muita emoção e o São Caetano sem iniciativa. Para prejudicar ainda mais, o goleiro Luiz, que havia voltado a jogar após oito meses lesionado na última terça-feira (17) diante o Atlético-GO, se machucou novamente, mas dessa vez teve uma lesão muscular na coxa em dividida com um jogador adversário. Ainda não há informações da gravidade da contusão e do tempo de recuperação.

O time de Sérgio Guedes ainda teve duas chances: uma com Éder, que chutou com perigo, mas o desvio na hora certa da defesa colocou a bola para escanteio; e outra com Fernandinho, que em chute de primeira de fora da área, mandou por cima de Leandro Santos. porém, nenhuma delas foi o suficiente para fazer a equipe empatar. Melhor para o Bragantino, que venceu sem se esforçar muito em campo, dando tranquilidade para Marcelo Veiga se readaptar ao novo-velho clube que o projetou para o cenário nacional pela longevidade de seu trabalho.

Icasa atropela ASA e se reaproxima do G-4

O Icasa, no mesmo horário, recebeu o ASA e não teve conhecimento do oponente. A equipe cearense aplicou 5 a 2 e soma 38 pontos agora, em 5º lugar, perto do G-4, a três do Joinville, quarto colocado. Os gols do Verdão do Cariri foram marcados por Tadeu, Geraldo, Samuel (contra), Neílson e Juninho Potiguar, enquanto Diego Clementino e Jefferson Maranhense fizeram para o time alagoano, que fica com 23 pontos, em 17º lugar na classificação, dentro da zona de rebaixamento.

Icasa, de uniforme verde, volta a sonhar pelo G-4 da Série B (Foto: Reprodução/Agência Miséria de Comunicação)