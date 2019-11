No Maracanã, Fluminense enfrenta o Coritiba

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Coritiba se duelam neste sábado (21), às 18h30, no Maracanã. Tanto um quanto o outro, no início do Brasileirão, estiveram em boa fase. No returno, pela 4ª rodada, Coxa e Flu se enfrentaram no Couto Pereira e a equipe da casa acabou vencendo pelo placar de 2 a 1. Agora, ambos ocupam posição modesta na tabela de classificação.

Vindo de uma vitória fora de casa diante do Criciúma, na quarta-feira (18), o Tricolor, desde da derrota contra o Santos, pela 17ª rodada, está invicto, sendo dois empates e três vitórias nas últimas cinco partidas. Com isso, o time se distanciou da zona de rebaixamento. Porém, a situação ainda não é confortável, pois mesmo estando na 10ª colocação, está a cinco pontos do Z-4.

Sem novidades na escalação

A respeito da escalação do time, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá manter a mesma equipe que iniciou a partida contra o Criciúma, na última rodada. Com o trio de volantes no meio-campo, com Edinho, Diguinho e Rafinha e com o Wagner responsável pela armação das jogadas. Na zaga, embora o Leandro Euzébio tenha condições de atuar, Anderson fará a dupla com o Gum.

Último confronto

O último duelo entre as equipes no Maracanã foi no dia 16/08/2009, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa venceu no Rio pelo placar de 3 a 1. Foram reponsáveis pelo placar: Kieza, pelo Fluminense, e Marcos Aurélio e Marcelinho Paraíba (2), do Coritiba.

Ficha Técnica