Pela ida da Sul-Americana, Coritiba é surpreendido pelo desconhecido Itagüí Ditaires

O Coritiba entrou em campo na noite desta terça-feira (24) contra o Itagüí Ditaires (COL) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas nem o mais pessimista torcedor do Coxa imaginava o que aconteceria após o apito final no Estádio Couto Pereira. O desconhecido time colombiano derrotou os paranaenses por 1 a 0 e ficou em ótima situação para o jogo de volta, que acontece apenas em 24 de outubro, em Envigado, na Colômbia.

Agora, o clube brasileiro só passa para as quartas de final com uma vitória por dois gols de diferença ou se vencer por um gol de diferença acima do placar mínimo, como 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 e assim por diante. O resultado negativo fez a torcida do Coritiba não poupar protestos e pediu a saída do técnico Marquinhos Santos, que pediu demissão após a partida. A equipe vive um mau momento, com cinco partidas (contando também o Campeonato Brasileiro) sem vitórias. O superintendente de futebol Felipe Ximenes também se desligou do clube.

Coxa tem pouca inspiração no primeiro tempo

Na primeira etapa, o Coritiba teve dificuldades para passar do meio de campo, mas mesmo assim criou duas oportunidades com Robinho e Vitor Júnior, mas ambas pararam em defesas de Osvaldo Cabral. Depois, o zagueiro Bonfim também tentou após cruzamento de escanteio, mas Mosquera tirou de cabeça em cima da linha. Parecia que o dia não seria do Coxa mesmo.

O Itagüí, nos contra-ataques, ameaçava. O atacante Restrepo finalizou duas vezes ao gol de Vanderlei, mas a pontaria não foi das melhores. Com o jogo morno no Couto Pereira, na saída do intervalo, a equipe paranaense ouviu vaias dos 10 mil torcedores que estavam nas arquibancadas e recebeu pedidos de "raça".

Mena surpreende logo no primeiro minuto e cala o Couto

Na volta para a segunda etapa, toda a tática do Coritiba se desmoronou. No primeiro minuto, Victor Ferraz recuou para Chico, que não percebeu a chegada do volante Mena, o jogador roubou a bola do zagueiro brasileiro, avançou a área e tocou na saída de Vanderlei: 1 a 0 Itagüí, coisa que era inimaginável para o torcedor paranaense.

O Coritiba tentou o empate desesperadamente após o baque, mas Cabral não deixou o Coxa empatar em arremate de Robinho, depois de sobra na falta cobrada por Chico. Vitor Júnior teve outra chance, já no final, mas mandou à esquerda de Cabral a chance da igualdade. 1 a 0 placar final e vaias e xingamentos da torcida, que gritou "vergonha" pela má atuação. A pressão foi a gota d'água para o técnico Marquinhos Santos e o diretor de futebol Felipe Ximenes entregarem o cargo nos vestiários após a derrota.

Coritiba esteve pouco inspirado e precisa vencer por dois gols de diferença na Colômbia para passar às quartas de final (Foto: Divulgação/Coritiba FC)