Corinthians x Grêmio, Copa do Brasil

Outros resultados da Copa do Brasil: Botafogo 1x1 Flamengo e Goiás 2x1 Vasco.

O Grêmio decidirá em casa, no dia 23 de outubro. Um novo empate sem gols vai para as penalidades e um empate com gols dá a classificação para o Corinthians.

Elano: " Prefiria um empate com gols, seria melhor para nós. Mas vamos decidir em casa."

Danilo: " Jogo ainda está em aberto, não há nada decidido para ninguém. Nossa equipe tem condições de vencer em Porto Alegre."

48' FIM DE JOGO NO PACAEMBU! Corinthians 0x0 Grêmio.

47' Gil faz o cruzamento buscando Pato. Como estava em posição de impedimento, atacante nem tentou o domínio.

46' CARTÃO AMARELO PARA ELANO! Por cometer falta em Romarinho.

44' Mais uma falta no jogo. Agora, em Elano.

43' Romarinho cobra e Souza tira.

43' Falta de Elano em Igor.

42' Teremos 3 minutos de acréscimo!

42' Corinthians troca passes e o Grêmio se fecha.

40' Rhodolfo arrisca do meio-campo mas a bola cai nas mãos de Cássio.

39' Pará recebe pela lateral e manda um chutão para o gol. É tiro de meta para Cássio.

38' Romarinho recebe outro passe e a zaga gremista corta do jeito que dá.

37' SALVOU! Romarinho recebe ótimo passe e toca para Edenílson. Na hora do cruzamento, Bressan salva e manda para escanteio!

36' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Elano Sai: Barcos.

35' CARTÃO AMARELO PARA PAULINHO! Por chegada forte em Edenílson.

33' CARTÃO AMARELO PARA DANILO FERNANDES! No banco, goleiro reserva leva cartão por reclamação.

32' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Paulinho Sai: Vargas.

31' UHH! Vargas recebe um ótimo passe e avança ao ataque. Na hora do chute, Igor chega e salva o Corinthians!

30' No cruzamento de Igor, Emerson cai dentro da área. Torcida pede pênalti!

Público total no Pacaembu: 29.341 pessoas.

28' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Entra: Romarinho Sai: Douglas.

26' Pará avança pela lateral e na hora do cruzamento, é interceptado por Ralf.

24' CARTÃO AMARELO PARA EMERSON SHEIK! Por cometer falta em defensor gremista.

24' Emerson Sheik usa os braços para se livrar da marcação e comete falta em Bressan.

23' Paulo André tira errado de cabeça e a bola cai nos pés de Vargas, que chuta de primeira para o gol. Cássio defende!

22' Souza é derrubado por Emerson.

21' Falta de Sheik em Riveros.

20' Alex Telles cobra o escanteio. Rhodolfo cabeceia e Cássio faz a defesa.

19' Vargas cobra a falta, em chute direto para o gol. Cássio espalma para escanteio.

18' CARTÃO AMARELO PARA GIL! Por reclamação.

18' Falta de Ibson em Kleber.

17' Gil recebe de Douglas e chuta forte. A bola passa perto do gol de Dida.

16' Douglas cobra falta. Zaga dá rebote para Gil, que chuta nas mãos de Dida.

15' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Entra: Pato Sai: Guerrero.

14' CARTÃO AMARELO PARA SOUZA! Por cometer falta em Guerrero.

13' Guerrero recebe e manda fraco, de cabeça. Dida faz a defesa sem dificuldades.

12' CARTÃO AMARELO PARA GUERRERO! Por falta em Riveros.

11' LÁ E CÁ! Barcos cruza para Vargas, livre na área, mas Gil chega no bote e salva. Logo depois, Guerrero avança sobre Riveros dentro da área, mas cai.

10' Douglas avança e toca para Guerrero. Muito marcado, camisa 9 não consegue o domínio.

9' Rhodolfo, pressionado por Sheik, manda a bola pela lateral. Na sequência, arremesso lateral para os visitantes.

PLANTÃO NA COPA DO BRASIL! Botafogo 1x1 Flamengo. Edílson empata no Maracanã.

7' Douglas cobra de calcanhar mas erra o passe.

7' Falta de Ramiro em Sheik.

6' Guerrero é derrubado e a falta é marcada. Camisa 9 sente dores nas costas.

5' Vargas cruza muito forte buscando os atacantes. É tiro de meta para Cássio.

4' Douglas comanda o contra-ataque e toca para Guerrero, mas Bressan intercepta.

4' Emerson domina com a mão e a falta é marcada para o Grêmio.

3' Pará cruza buscando Barcos e Gil corta.

2' Kleber tenta Ramiro e Danilo manda para a lateral.

1' Alex Telles cobra. Rhodolfo recebe mas não domina e a zaga corta. Na sequência, Barcos recebe o passe e chuta. A bola passa por cima do gol de Cássio.

1' Pará tenta cruzamento e Gil corta para escanteio.

0' BOLA ROLANDO NO PACAEMBU! Saída de bola é com o Grêmio.

22:59 Grêmio retorna sem alterações.

22:59 Substituição no Corinthians Entra: Ibson Sai: Maldonado.

22:58 Corinthians está de volta para o 2º tempo.

22:54 Outros resultados da Copa do Brasil:

Goiás 1x1 Vasco ; Botafogo 0x1 Flamengo

22:51 Posse de bola no 1º tempo: Corinthians 66% x 34% Grêmio.

Kleber: " Não há briga nenhuma com o Sheik. Apenas disputa de bola. Jogo complicado é assim mesmo".

Douglas: " Está difícil de jogar, precisamos nos aproximar do pivô. Se não for assim, não conseguiremos nada hoje".

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Corinthians 0x0 Grêmio.

46' Bressan comete falta em Maldonado.

45' Teremos 2 minutos de acréscimo!

45' Alex Telles cobra mandando uma bomba direto para o gol. A bola passa perto de Cássio, mas vai para a linha de fundo.

44' CARTÃO AMARELO PARA DANILO! Por cometer falta em Vargas.

43' Souza faz jogada individual, dribla e é derrubado. Jogador pede falta mas juiz manda o jogo seguir.

42' Alex Telles cruza para a área buscando os atacantes, mas a bola passa direto. Saída de bola com o Timão.

41' Agora é Barcos quem recebe uma ótima bola. Mas o bandeirinha para o lance por marcar impedimento do argentino.

40' UH! Emerson Sheik recebe mais uma e avança. Atacante manda de pé esquerdo para o gol e a bola vai nas redes, mas pelo lado de fora.

39' Alex Telles cobra a falta. Cruza para a área buscando Barcos, mas Guerrero corta de cabeça.

38' Rhodolfo tenta o lance individual e é derrubado. Falta para os gaúchos.

36' Vargas recebe de Ramiro e toca para Kleber, que buscava Barcos. Edenílson corta de cabeça.

35' Sheik manda uma bomba de longe e Dida defende no susto. Goleiro ainda dá rebote mas a zaga do Grêmio corta.

34' Alex Telles cobra a falta. A bola passa direto e fica fácil para Cássio.

34' Falta para o Grêmio.

32' O próprio camisa 10 cobra e Gil manda por cima do gol de Dida. É tiro de meta.

32' Douglas chuta para o gol e a bola é desviada pelo defensor gremista. É escanteio.

30' Agora, Emerson Sheik é derrubado por Kleber. Jogador está caído no gramado e pede falta. Atacante gremista reclama da suposta simulação do adversário.

29' Guerrero é derrubado por Rhodolfo no meio-campo.

28' Igor comete falta em Ramiro no meio-campo.

26' Vargas tenta o passe para Kleber, mas a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para Cássio fazer a cobrança.

26' Nesse momento, o técnico Renato discute com o juiz Ricardo Marques Ribeiro.

24' Sheik passa pelos marcadores gaúchos e cruza buscando Guerrero. Os defensores tiram como dá.

23' QUASE! Douglas cobra a falta e Danilo cabeceia para o gol. Rhodolfo tira de cabeça. Quase o Corinthians abre o placar!

22' Guerrero recebe um empurrão na lateral e o bandeirinha marca falta. Jogadores do Grêmio protestam. Douglas na bola.

21' Grêmio pressiona com os seus atacantes a saída de bola do Corinthians.

19' Sheik passa por Pará e cruza. A zaga corta do jeito que dá. A bola volta para os pés do Corinthians.

18' Douglas cobra a falta. No bate e rebate da zaga, a bola sai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta.

17' Maldonado acha Sheik, que é derrubado perto da área por Kleber. Vem bola na área do Grêmio.

16' Barcos recebe o passe mas estava em posição de impedimento.

15' Edenílson cruza para Guerrero, mas Dida chega antes e fica com a bola.

14' NÃO VALEU! Guerrero recebe na área e manda para o fundo das redes. Mas o gol é anulado, pois o atacante estava em posição de impedimento.

13' Lance bisonho de Bressan no jogo. Zagueiro recebe e na hora do passe, manda pela lateral. A bola fica com os donos da casa.

11' Tabelinha de calcanhar entre Douglas e Sheik. Riveros intercepta a jogada.

10' Nesses minutos iniciais, o Corinthians é quem detém a posse de bola no jogo. Troca passes mas esbarra na forte marcação gremista.

9' Vargas tenta o lançamento para Barcos. Mas o passe sai muito forte. É lateral para o Corinthians.

8' UH! Sheik recebe pela lateral e cruza para a área. Douglas sobe para cabecear e manda por cima do gol de Dida. Lance perigoso no Pacaembu!

7' Falta de Barcos em Ralf.

5' Igor divide com Kleber e é derrubado. Juiz dá falta para o Grêmio.

4' Ramiro chuta de longe e a bola passa perto do gol de Cássio.

3' Guerrero recebe, tenta a finta, mas é desarmado. Na sequência, o atacante corinthiano comete falta em Rhodolfo.

2' Mais uma falta no jogo. Ralf é derrubado por Kleber.

1' Douglas cobra a falta. Emerson tenta o domínio mas Pará rouba a bola e dá um chutão buscando os atacantes.

1' Falta de Pará em Sheik.

0' BOLA ROLANDO NO PACAEMBU! A saída de bola é do Corinthians.

21:54 Tudo pronto para o jogo começar.

21:51 Hino Nacional está sendo executado nesse momento.

21:48 A equipe do Grêmio também está em campo!

21:43 Corinthians está no gramado do Pacaembu!

21:40 Jogadores pendurados:

Corinthians: Alexandre Pato Grêmio: Kleber.

21:37 Banco do Grêmio Grohe, Rafael Thyere, Moisés, Wendell, Matheus Biteco, Zé Roberto, Gui Biteco, Deretti, Elano, Lucas Coelho, Yuri e Paulinho.

21:36 Saimon não vai para o jogo. Com isso, o técnico gremista alterou o esquema para o 4-4-3.

21:34 GRÊMIO ESCALADO Dida; Pará, Rhodolfo, Bressan e Alex Telles; Souza, Ramiro e Riveros, Vargas, Kleber e Barcos.

21:33 Renato Gaúcho ainda não confirmou a escalação para o jogo de logo mais. Saimon passou mal novamente e está sendo reavaliado.

21:32 O dono do apito será Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Marcio Eustáquio Santiago e Kleber Lucio Gil.

21:30 A delegação do Grêmio chegou ao Estádio do Pacaembu por volta das 20h35.

21:28 Hoje o técnico Tite está atingindo a marca de 256 jogos a frente do Corinthians, se tornando o segundo técnico que mais treinou a equipe paulista, juntamente com Rato.

21:25 Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa da 11º colocação e o Grêmio está na 4º posição.

21:22 A novidade no banco gremista é o jovem Rafael Thyere, de 20 anos, oriundo da base. Zagueiro foi chamado às pressas pela comissão técnica. Juntamente com ele, os medalhões Vargas, Zé Roberto e Elano estarão assistindo o jogo da reserva.

21:20 Banco do Corinthians Danilo Fernandes, Lucão, Felipe, Jocinei, Ibson, Romarinho, Alexandre Pato, Léo e Paulo Victor.

21:19 CORINTHIANS ESCALADO Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor; Maldonado e Ralf; Danilo, Douglas e Emerson; Guerrero.

21:10 Há 12 anos atrás, em 2001, ocorreu o último encontro entre gremistas e corintianos pela Copa do Brasil. Justamente na final. Placar: 3 a 1 para os gaúchos, que levantaram a taça no Morumbi. Tite, atualmente no Corinthians, era o técnico do Grêmio na época da conquista.

21:08 Nesse momento, os goleiros do Grêmio, Dida e Marcelo Grohe, aquecem no gramado.

21:06 Em relação a Emerson Sheik e Romarinho, também julgados, ambos estão livres para as próximas partidas. O primeiro foi punido com um jogo de suspensão (já cumprido) e o segundo foi apenas advertido.

21:04 Caso avance, o Corinthians não jogará em casa na próxima fase. Tudo porque o clube foi punido na terça-feira pelo STJD pelo uso de sinalizadores na competição. Com isso, ganhou dois jogos de gancho. O jogo de hoje será o último no Pacaembu.

21:02 O Grêmio, juntamente com o Cruzeiro, são os times que mais levantaram o troféu da Copa: quatro vezes. O Corinthians vem logo atrás, com três conquistas.

20:56 A última atividade dos gaúchos foi no CT do Bahia, em Salvador, onde o plantel permaneceu após a última rodada. Houve um recreativo, seguido de cobranças de pênalti e ensaios de bola parada. Kleber e Barcos, em seca de bola na rede, treinaram bastante finalizações. O zagueiro Saimon foi poupado, mas vai para o jogo.

20:51 No último treino do Timão, Tite reuniu os jogadores e realizou uma atividade que consiste em montar a equipe titular sem adversário do outro lado. Mesmo no banco no jogo de hoje, Romarinho foi o 12º titular do técnico no treinamento.

20:48 O técnico Renato Portaluppi perdeu mais um zagueiro. Gabriel fez cirurgia no joelho e só volta aos campos em 2014. Antes dele, Werley sofreu uma grave lesão no tornozelo e não tem previsão de retorno.

20:45 Já o Grêmio terá a mesma escalação que iniciou a partida diante do Vitória, também pelo campeonato nacional. A principal dúvida era Saimon, com infecção estomacal. O zagueiro ficou em repouso e está confirmado para o jogo. Consequentemente, o esquema 3-5-2 está mantido.

20:41 Os desfalques do Timão são: Fábio Santos, Alessandro, Renato Augusto e Guilherme Andrade. Todos por lesão.

20:39 Para o duelo, o time de Tite tem alterações na frente: Guerrero e Sheik formarão a dupla de ataque; com isso, Romarinho vai para o banco de reservas. No restante, será a mesma equipe que empatou com o Cruzeiro pelo Brasileirão.

20:37 Ambos os times querem voltar a saborear o gosto das vitórias. O Corinthians não sabe o que é vencer há seis jogos ( foram quatro derrotas e dois empates) e o Grêmio, há três (dois empates e uma derrota).

20:34 Nas oitavas de final, o Corinthians eliminou o Luverdense-MT enquanto o Grêmio passou pelo Santos.

20:32 Esse é o jogo de ida das quartas de final. A partida de volta será no dia 23 de outubro, na Arena.

20:30 Boa noite, caro torcedor! Hoje a VAVEL BRASIL transmite em tempo real a partida entre Corinthians e Grêmio, pela Copa do Brasil. Acompanhe conosco!