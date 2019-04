Botafogo encara Flamengo em busca de recuperação

Se o momento não é bom no Campeonato Brasileiro devido às seguidas derrotas contra Cruzeiro e Bahia, o Botafogo enxerga na Copa do Brasil a oportunidade de chegar a tão esperada “volta por cima”. Para tal, aposta suas fichas na volta do bom rendimento da equipe, principalmente de Seedorf, craque e camisa 10, que não vem acumulando boas atuações. É com esse ritmo que o Glorioso enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (25), às 21h50, no Maracanã, pelas quartas de final da competição nacional.

Para a partida, a equipe de General Severiano sofrerá algumas modificações. Na zaga, o experiente Bolívar, suspenso por receber o terceiro cartão amarelo no jogo de volta contra o Atlético-MG, nas oitavas, dará lugar ao estreante Dankler. Adquirido do Vitória no início do ano, o jovem jogador de 21 anos é mais uma aposta do alvinegro para a temporada. Outro que deve ser titular é Hyuri, no lugar de Elias, que não pode jogar a Copa do Brasil por ter participado como atleta do Resende na primeira fase da competição. Alex, que vinha o substituindo, não atendeu as expectativas de Oswaldo de Oliveira. Seedorf, que estava sofrendo com algumas limitações físicas, está confirmado.

Confiança em Seedorf para uma boa partida

Se o holandês não vem fazendo bons jogos ultimamente, há uma expectativa de que isso mude no clássico contra o Rubro-Negro. Após a substituição do jogador no intervalo da derrota para o Bahia por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (22), foi revelado através do goleiro Jefferson que o apoiador estava jogando no sacrifício e sentindo dores recorrentes no joelho. Em consequência disso, não estava jogando 100% e o que todos esperam.

Para o duelo com o rival carioca, seus companheiros mandaram diversas mensagens de apoio via imprensa. O lateral-direito Edílson foi um deles.

“O Seedorf é meu ídolo. Sempre foi. Agora a idolatria aumentou ainda mais. Tenho certeza que ele vai brilhar e nos ajudar a conquistar as vitórias que precisamos”, exaltou o ala.

Outro que demonstrou o valor de Seedorf para a equipe foi o zagueiro Dória. Conhecido como um dos “xodós” do meia, ele também não deixou de citar sua importância e lidrança para o time.

“O Seedorf é muito importante para o grupo pela história dele no futebol e pela liderança que exerce entre nós. Ele corre por nós, e nós corremos por ele, todo mundo pode ter certeza disso”, afirmou o defensor de 18 anos.

Pressão dos dois lados

Se no Fogão as últimas derrotas fizeram parte da torcida começar a demonstrar insatisfação nas arquibancadas com os resultados negativos, no Flamengo isso já é recorrente desde o começo do ano. Com campanha abaixo do esperado tanto no Carioca quanto no Brasileirão, o clube da Gávea aposta suas fichas na Copa do Brasil. Por isso, o Bota tem que estar atento e segurar sua própria pressão e ignorar os problemas do rival. Oswaldo de Oliveira afirma que sua equipe já está preparada para superar mais esse obstáculo e sabe que não será fácil.

“O clima vai ser como a gente já sabe que é. Não espero nada diferente disso. É de alta competição, muita rivalidade... Já estamos nos preparando para esse encontro há bastante tempo”, declarou o comandante.

Ficha Técnica

Local: Maracanã (RJ)

Data: 25/09/2013

Horário: 21h50

Botafogo: Jefferson, Edílson, Dankler, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Lodeiro, Seedorf e Hyuri; Rafael Marques.

Flamengo: Felipe, Léo Moura, Wallace, Samir e João Paulo; Amaral, Luiz Antonio, André Santos e Carlos Eduardo; Paulinho e Hernane.