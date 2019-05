Em partida fraca, Corinthians e Grêmio empatam sem gols

Partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2013, disputada no Estádio do Pacaembu

Na partida de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil, o Corinthians recebeu o Grêmio no Pacaembu e os times não saíram do zero. Apesar de toda a expectativa gerada antes da bola rolar, as duas equipes protagonizaram um espetáculo tecnicamente muito fraco e o excesso de faltas cometidas por ambos os lados prejudicou muito o andamento do jogo.

Pelo lado alvinegro fica a preocupação com a seca de gols e, consequentemente, de vitórias. Nas últimas sete partidas, o Timão anotou apenas um gol – na derrota por 2 a 1 para o Goiás pelo Campeonato Brasileiro – empatou três e perdeu as outras quatro. O Tricolor também não vive a sua melhor fase na temporada e alcançou o terceiro empate seguido, além do quarto jogo sem vitória.

As duas equipes voltam a se enfrentar apenas no final do próximo mês, no dia 23 de outubro, na Arena Grêmio. Antes, os clubes tem compromissos a cumprir pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians viaja até o Mato Grosso, aonde enfrentará a equipe da Portuguesa, no domingo (29), às 16h00. Na mesma data e horário, o Grêmio confrontará o São Paulo, no Morumbi.

Corinthians joga melhor na primeira etapa

Jogando em casa e empurrado pela torcida, o Corinthians começou a partida melhor, pressionando a saída de bola do Grêmio, principalmente quando esta era feita pelo zagueiro Bressan e criou oportunidades de abrir o marcador. A primeira boa chance dos donos da casa veio após jogada de Emerson Sheik pela esquerda, em que Douglas cabeceou por cima da meta de Dida.

Na segunda oportunidade que teve, o Timão chegou a abrir o placar, mas a jogada foi anulada. Após lançamento de Danilo, Guerrero saiu na cara de Dida e mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem alegou impedimento do camisa 9 alvinegro – inexistente. O Alvinegro do Parque São Jorge continuou pressionando e quase chegou ao gol, mas Rhodolfo salvou o Tricolor. Após cobrança de falta de Douglas, Danilo deu um leve desvio na bola e o defensor tirou em cima de linha, quando Dida já estava rendido.

Se nas duas últimas partida do Corinthians o goleiro Cássio foi muito exigido, isso não aconteceu na primeira etapa no Pacaembu. As duas melhores oportunidades do Tricolor Gaúcho vieram em finalizações de fora da grande área que passaram ao lado da meta corinthiana. Já o arqueiro Dida teve que trabalhar em uma bela finalização de longa distância de Emerson Sheik, que ainda teve outra grande chance após sair na cara do goleiro, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Grêmio melhora, mas gol não sai

O Grêmio voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e dominou os primeiros quinze minutos, criando boas oportunidades. Logo no primeiro minuto, Barcos recebeu na grande área, dominou bem e bateu de perna esquerda, mas a bola subiu demais. Depois da chance que teve na grande área, o centroavante cruzou rasteiro pela direita e a bola só não chegou em Vargas na pequena área porque Edenílson apareceu para salvar o Timão.

Depois dos quinze minutos de domínio gaúcho, o Corinthians se acertou e voltou a equilibrar as ações. Douglas cobrou falta para a grande área e, após bate e rebate, a bola sobrou para Gil. O zagueiro chutou fraco e Dida não teve dificuldades para defender. A resposta gremista veio no lance seguinte quando Vargas cobrou falta da meia-lua e Cássio fez linda intervenção.

Apesar do equilíbrio, a partida era muito fraca tecnicamente e praticamente nenhuma chance de gol foi criada, ao contrário das faltas, que foram cometidas em excesso por ambas as equipes até o apito final de Ricardo Marques Ribeiro, decretando o empate sem gols no Pacaembu.