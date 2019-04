Convocados pela seleção brasileira, atletas ficam fora de clássicos em outubro

A seleção brasileira e a convocação para os jogos da Coreia do Sul e Zâmbia causará estremecimento em algums times da Série A e B em outubro. O técnico Luiz Felipe Scolari convocou sete jogadores que estão atuando em clubes nacionais e desfalacarão suas equipes em três partidas. Algumas delas são clássicos.

Pelo Cruzeiro, o zagueiro Dedé foi convocado. Já no Botafogo, o goleiro Jefferson desfalcará a equipe, que vêm se mantendo com suas boas atuações. Mas, o clube mais atingido é o Atlético-MG, que terá a falta do goleiro Victor e o atacante Jô. O Corinthians ficará sem Alexandre Pato e o Fluminense, sem Diego Cavalieri. Além deles, o zagueiro Henrique, que não atuará pelo Palmeiras na Série B.

Os atletas se apresentam no próximo dia 6 de outubro, domingo. Os desfalques apresentados serão nas 27ª, 28ª e 29ª rodadas. Eles voltam da Ásia no dia 17 de outubro e podem ser problemas para as rodadas dos dias 19 e 20 por conta do cansaço e desgaste.

Perderão clássicos: Jefferson (fora do jogo contra o Flamengo), Diego Cavalieri (fora do jogo contra o Vasco), Alexandre Pato (fora do jogo contra o São Paulo), Jô e Victor (fora do jogo contra o Cruzeiro).

Convocados que não jogarão:

Jefferson: ausente contra o Náutico (fora de casa), Flamengo (em casa) e Vitória (fora de casa).

Diego Cavalieri: ausente conta o Vasco (fora de casa), Grêmio (em casa) e Cruzeiro (fora de casa).

Victor e Jô: ausentes contra a Ponte Preta (fora de casa), Cruzeiro (em casa) e Atlético-PR (fora de casa).

Alexandre Pato: ausente contra o Atlético-PR (em casa), São Paulo (fora de casa) e Grêmio (fora de casa).

Dedé: ausente contra o São Paulo (em casa), Atlético-MG (fora de casa) e Fluminense (em casa).

Henrique: ausente contra o Figueirense (em casa), Guaratinguetá (em casa), Icasa (fora de casa).