Internacional x Atlético-PR, Copa do Brasil

Agora, o Furacão decidirá a vaga em casa, no dia 23 de Outubro, na vila Capanema. Quem vencer, pega o classificado do confronto entre Grêmio x Corinthians.

Paulo Baier: "Saimos daqui com um bom resultado. Fizemos gol fora, é importante. Agora, vamos jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor."

Otávio: "Com esse empate no fim, estamos vivos na classificação. Vamos fazer de tudo para sair classificados na casa deles."

48' FIM DE JOGO EM NOVO HAMBURGO! Inter 1x1 Atlético-PR.

47' CARTÃO VERMELHO PARA JUAN MÉRIDA! Por cometer falta em Willians.

46' Inter pressiona nos minutos finais em busca do gol da virada.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo!

43' GOOL DO INTER! OTÁVIO!! Zagueiro Manoel erra e dá a bola nos pés do jovem colorado que manda para o fundo das redes de Weverton. Tudo igual no Estádio do Vale!

42' Delattore tenta o chute do meio-campo. Sem êxito.

41' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR Entra: Marcelo Palau Sai: Deivid

40' CARTÃO AMARELO PARA JUAN MÉRIDA! Por reclamação.

39' CARTÃO VERMELHO PARA JOÃO PAULO! Jogador seria substituído, mas faz cera e o juiz dá o segundo cartão amarelo para o jogador, que está na rua.

38' Kleber cruza buscando Scocco, mas goleiro do Furacão sai para fazer a defesa.

37' Gabriel cruza para Scocco, que chuta fraco para a fácil defesa de Weverton.

36' CARTÃO AMARELO PARA SCOCCO! Por reclamação.

35' Pedro Botelho tenta o passe e Juan corta.

34' Espanhol entra na partida e por pouco não marca. Juan salva na hora do chute.

33' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR Entra: Juan Mérida Sai: Paulo Baier

32' Léo ganha na corrida de Kleber e cruza, Juan corta.

31' PRA FORA! Caio arranca, dribla defensor e chuta para fora. Desperdiça uma grande chance o atacante colorado.

30' MURIEL SALVA! Paulo Baier cobra a falta, que tinha ângulo certo no gol de Muriel. Goleiro pula e manda para escanteio.

29' Botelho toca para Dellatorre. Atacante é derrubado e sofre falta na entrada da área.

28' D'alessandro cobra, Weverton fica com a bola e arma o contra-ataque do Furacão.

27' Escanteio para o Inter.

26' CARTÃO AMARELO PARA BOTELHO! Por cometer falta em Caio.

25' Everton recebe passe dentro da área, e livre, não domina.

24' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR Entra: Dellatorre Sai: Ederson

23' SUBSTITUIÇÃO NO INTER Entra: Caio Sai: Forlán

22' Após confusão na área, Forlán cobra escanteio e Manoel corta.

21' Forlán cobra falta e cava escanteio.

21' Falta para o Inter.

20' Willians lança para Forlán que tenta D'alessandro. A zaga corta.

18' WEVERTON! Juan recebe cruzamento de D'alessandro e cabeceia para a grande de defesa do goleiro do Furacão. Quase o empate colorado!

17' D'alessandro dribla marcador e manda para Forlán, mas Emanuel manda para escanteio. Na cobrança, a zaga corta. Inter continua no campo de ataque.

16' Léo cobra lateral e manda para Baier, que erra o passe e dá a bola nos pés de Kleber.

15' Gabriel cruza para Forlán que chuta de primeira, por cima do gol.

14' Kleber recebe lançamento pela lateral, mas está em posição de impedimento.

13' Passe de calcanhar de D'alessandro para Forlán que lança para Scocco, mas Weverton intercepta.

12' Ederson avança pela esquerda e cruza para Marcelo, mas Muriel fica com a bola.

11' Forlán cruza para Scocco, que manda por cima do gol.

9' UHH! Scocco rebe passe de Kleber e manda uma bomba de fora da área. Weverton dá rebote e Forlán chuta fraco, para a defesa do goleiro.

8' Baier cobra fechado e D'alessandro tira. No decorrer do lance, falta para o Inter.

8' Escanteio para o Furacão.

6' Paulo Baier cobra falta, zaga dá rebote e Botelho manda por cima do gol de Muriel.

5' CARTÃO AMARELO PARA FORLÁN! Por cometer falta.

4' Forlán acha Kleber, livre para avançar. Bandeirinha, equivocadamente, marca impedimento.

3' D'alessandro sofre falta.

1' NA TRAVE! Scocco pega rebote de Weverton e manda na trave do goleiro do Furacão, logo no minuto inicial da segunda etapa!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída de bola com o Furacão.

22:02 SUBSTITUIÇÕES NO INTERNACIONAL Entra: Scocco Sai: Damião

Entra: Otávio Sai: Josimar

Marcelo: "Sabemos que o jogo será complicado agora no 2º tempo, pois eles vão em busca do empate. Mas ficamos um pouco mais tranquilos pelo gol que fizemos."

D'alessandro: "Qualidade do Paulo Baier não teve nada a ver com a sequência do jogo. Vamos conversar para melhorar no 2º tempo."

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Inter 0x1 Atlético-PR, gol de Paulo Baier.

45' D'alessandro domina e toca para Josimar, que erra o cruzamento.

44' Teremos 1 minuto de acréscimo!

44' Forlán recebe o cruzamento e tenta driblar Léo e Manuel, mas perde o domínio da bola.

43' Forlán tabela com Kleber, que na hora do cruzamento é interceptado. Na sequência, lateral comete falta em Manuel.

42' D'alessandro domina com a mão e a falta é marcada para o Atlético-PR.

42' Josimar chuta de fora da área e a bola passa por cima do gol de Weverton.

41' Inter troca passes no campo do Furacão.

39' Gabriel e D'alessandro avançam pela lateral direita e encontram Damião, que erra ao tentar tabelar de calcanhar. Na sequência, Ederson comete falta.

38' Botelho cruza e Josimar tira como dá.

37' Gabriel tenta o passe para Damião, que toca errado para Forlán.

36' Gabriel recebe o passe, mas erra ao dominar e concede lateral ao Furacão.

35' Marcelo tenta o passe para Ederson, mas Juan intercepta a jogada.

34' CARTÃO AMARELO PARA WILLIANS! Por cometer falta em Paulo Baier.

32' D'alessandro cobra a falta e com o desvio da barreira, passa perto do gol de Weverton.

32' CARTÃO AMARELO PARA JOÃO PAULO! Por cometer falta em D'alessandro.

31' Inter pressiona através dos cruzamentos com D'alessandro e Forlán, mas concede contra-ataques perigosos para o Furacão.

30' Damião tenta o chute, mas é travado por Botelho.

29' PRA FORA! Ederson perde uma chance incrível! Cara a cara com Muriel, atacante chuta para fora.

28' D'alessandro dribla dois defensores e cruza para área, mas Damião cai na hora do cabeceio.

27' UH! Forlán cruza buscando Damião, mas botelho chega antes e corta de cabeça!

26' Marcelo avança e na disputa com Juan, na cara de Muriel, perde a bola.

24' Jorge Henrique é desarmado e concede contra-ataque para o Furacão. Na sequência, Ederson é travado na hora do chute por Índio!

23' Forlán cobra a falta e a zaga paranaense corta.

22' CARTÃO AMARELO PARA LÉO! Por cometer falta em Jorge Henrique.

21' Troca de passes entre Jorge Henrique, D'alessandro e Kleber. Lateral colorado cruza para Damião, que tenta de bicicleta.

20' Marcelo sofre falta de Índio no meio-campo.

19' Lançamento para Damião, mas centroavante está em posição de impedimento.

18' D'alessandro cobra falta e Índio cabeceia com perigo, no canto do gol de Weverton. Tiro de meta.

18' Botelho comete falta em Damião. Vem bola na área do Furacão.

17' Após Kleber perder a posse de bola, tabelinha entre Paulo Baier e Léo, que cruza para a área colorada. Muriel fica com a bola.

15' Willians sofre falta no campo de defesa.

15' Lançamento de Paulo Baier para Botelho, mas jogador não alcança. É tiro de meta para Muriel.

14' D'alessandro cobra escanteio e a zaga corta. Na sequência, Josimar chuta de longe e a bola passa por cima do gol de Weverton.

13' Boa enfiada de bola para Gabriel, mas Luiz Alberto corta.

12' Paulo Baier cobra e Índio corta. Na sequência, falta em Jorge Henrique.

12' Escanteio para o Furacão.

11' Josimar lança Forlán, mas atacante uruguaio está em posição de impedimento.

10' Forlán toca para Kleber, mas Léo intercepta.

9' Escanteio é cobrado e a zaga corta. Muriel repõe rapidamente a bola em campo e ajuda no contra-ataque colorado.

9' Escanteio para o time paranaense.

8' D'alessandro tenta o drible e é derrubado por Deivid. Jogadores pedem falta mas o juiz manda o jogo seguir.

7' Índio, apertado pela marcação, recua para Muriel. Inter troca passes no campo do Furacão.

4' GOOL DO ATLÉTICO-PR! PAULO BAIER!! Em uma bela cobrança de falta, capitão do Furacão, com a ajudinha de Damião, manda no canto de Muriel. Está aberto o placar em Novo Hamburgo!

3' Léo tenta o drible sobre Kleber e recebe a falta. Vem bola na área do Inter.

3' Paulo Baier cobra a falta. Índio defende, estranhamente, de cabeça.

2' Forlán perde o domínio e Paulo Baier fica com a bola. Na sequência, falta para o Furacão.

1' Léo tenta o passe para o Deivid, mas a bola sai pela lateral.

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Saída de bola para o Inter.

20:58 Tudo pronto para a bola rolar em Novo Hamburgo.

20:56 Internacional está no gramado!

20:54 O público é pequeno no Estádio do Vale.

20:53 Atlético-PR entra em campo!

20:50 FURACÃO CONFIRMADO Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; Deivid, João Paulo, Everton e Paulo Baier; Marcelo e Ederson.

20:48 INTERNACIONAL CONFIRMADO Muriel; Gabriel, Índio, Juan e Kléber; Willians, Josimar, D’Alessandro e Jorge Henrique; Diego Forlán e Leandro Damião.

20:47 Sandro Meira Ricci apita a partida. Ele será auxiliado por Alessandro Rocha de Mattos e Emerson Augusto de Carvalho.

20:45 Quem avançar para a semifinal, enfrentará o vencedor do confronto entre Grêmio x Corinthians

20:42 Dunga atinge hoje a marca de 50 jogos no comando do Internacional.

20:40 Jogadores pendurados:

Inter: Juan, Fabrício e D'alessandro.

Altético-PR: Jonas, Pedro Botelho, João Paulo e Everton.

20:37 O Internacional já foi campeão dessa competição em 1992, após triunfo sobre o Fluminense, no Beira-Rio.

20:35 O Furacão, pela boa fase no campeonato nacional, espera conquistar pela primeira vez na história uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil.

20:32 Devido ao mal tempo, a procura por ingressos no Estádio do Vale era pequena até ontem. Mesmo assim, a direção colorada espera ter, pelo menos, 10 mil torcedores empurrando os donos da casa nesta noite.

20:26 O último treinamento do Atlético-PR foi no Estádio Olímpico, antiga casa do rival colorado, o Grêmio. Na atividade, os atletas fizeram um recreativo, que contou com um rachão e por fim, trabalharam finalizações.

20:24 Ainda pelo Furacão, Marco Antônio, Cleberson e Willian Rocha estão entregues ao Departamento Médico.

20:20 Já o técnico Vagner Mancini fará apenas duas alterações na equipe em relação a que venceu a Ponte Preta, pelo Brasileirão. Zezinho cumprirá suspensão e Bruno Silva já disputou essa edição da Copa do Brasil por outro clube, por isso ficará de fora; em suas vagas, entram Deivid e João Paulo.

20:18 O Colorado tem desfalques e reforços para o jogo de logo mais. O zagueiro Alan sofreu uma lesão na coxa esquerda e fica de fora dos gramados por até três semanas e o volante Bolatti ainda está em fase final de recuperação após contusão no pé direito. Para o time titular, Forlán, Jorge Henrique, Kleber e Willians estão de volta.

20:16 No Campeonato Brasileiro, a situação dos dois times é oposta. Enquanto o Atlético-PR está na 3º posição vem de 10 vitórias e 5 empates em 16 jogos (perdeu um único jogo para o líder Cruzeiro), o Internacional estacionou na 5º colocação e perdeu seus dois últimos jogos.

20:10 É a primeira vez que o Colorado e o Furacão se encontram na Copa do Brasil.

20:07 Nas oitavas de final, o Inter eliminou o Salgueiro-PE enquanto o Atlético-PR passou pelo atual campeão do torneio, o Palmeiras.

20:05 O jogo será realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida de volta está marcada para o dia 23 de outubro, no Estádio Durival de Britto.

20:03 Boa noite, caro torcedor! Hoje a VAVEL BRASIL transmite em tempo real o duelo entre Internacional e Atlético-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Siga conosco!