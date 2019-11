SaideiraMTVBrasil

Noite de Internacional x Atlético-PR? São Paulo x Universidas Católica? Preferi deixar em segundo plano, porque o dia foi de tristeza para uma geração dos anos 1990 e 2000. A MTV Brasil, responsável por mudar a linguagem da TV brasileira na época, com mais liberdade e com assuntos que as outras TVs não aboradavam até então, como se fosse o Barcelona revolucionando o jeito de jogar recentemente, mas no caso resgatando o futebol solto dos anos 70.

Resolvi assistir a última transmissão deste canal, que deixará de ser exibida em TV aberta no dia 1º de outubro. Foi um pastelão total, sem responsabilidade com os acertos e com open de bebidas, o que fez muitos VJs aparecerem no ar com cerveja ou até com rum ou cachaças.

Mas isso foi a grande sacada, chutaram o balde totalmente e terminaram uma era com festa, por cima. Parecia um VMB, premiação que teve prestígio por tantos anos. Até se assemelhava ao Corinthians, time que este ano vive a acomodação por ter tido um 2012 memorável, a impressão é que em 2013 joga sem responsabilidade e vem sendo pressionado pela torcida, que se acostumou em ver o clube no topo.

Cresci vendo Marcos Mion, Marina Person, Daniela Cicarelli, João Gordo, Léo Madeira, Penélope Nova, e mais recentemente Marcelo Adnet, Dani Calabresa, Titi Muller e Marimoon. Como não esquecer programas como Beija Sapo, Hermes e Renato, 15 Minutos, Descarga, Os Piores Clipes do Mundo, Gordo a Go Go, Neura MTV e tantos outros.

Mas não dá para não falar do Rockgol, campeonato que todo mundo se lembrará para sempre, onde víamos toda a habilidade (que não havia de forma alguma) dos músicos, mas que nos divertia com as grandes piadas da dupla Paulo Bonfá e Marco Bianchi, no qual tenho de agradecer por terem existido nesta emissora. O Clééééééston surgiu aí, Max telefone de Contato, e o Tio do Churrasco, hein?! O que falar? Sem falar da versão dominical, com as perguntas que deixavam qualquer convidado em saia justa e tendo que ser rápido para sair pela tangente. O futebol nunca mais foi o mesmo. Quebrou paradigmas. Virou tradição pelo diferente, como muitos dos clubes brasileiros, não podendo faltar na grade da TV aberta, ou no caso, não podendo faltar na Série A do Brasileirão.

A MTV Brasil, nos últimos dois anos, decaiu como se fosse um Guarani de Campinas, que já foi até campeão brasileiro de 1978, mas que hoje amarga uma crise financeira sem tamanho e joga a Série C nacional. Uma tradição que se desmoronou. O canal tentou se reinventar, mas foi vencido pelas novas mídias e, principalmente, pelo crescimento da internet. Aí a Abril não aguentou mais o prejuízo e devolveu a marca para a Viacom, que relançará a emissora em 1º de outubro, mas bem diferente da MTV que nos fez gostar de música, crescer e ter nossas próprias opiniões.

Obrigado pelo legado, MTV Brasil!

