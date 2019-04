Acordo com Celso Roth não segue a frente e Coritiba continua sem técnico

A reunião do presidente do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade e do técnico Celso Roth na manhã desta quinta-feira (26), em Porto Alegre, terminou sem acordo entre ambas as partes. O valor proposto pelo técnico foi considerado alto, fora dos padrões do clube que ofereceu cerca de R$ 200 mil, valor superior aos R$ 80 mil que Marquinhos Santos, demitido no meio da semana, ganhava.

Com a resposta negativa de Celso, Caio Júnior volta a ser a primeira opção. O presidente do clube confirmou que vai se reunir novamente com o técnico para chegar a um acordo salarial, já que Caio exige um valor de R$ 300 mil, além de levar quatro membros da comissão técnica, o que aumentaria as despesas. Ele comandou o Vitória na boa campanha do time no início do Brasileirão mas foi demitido por sequência de resultados ruins.

No jogo contra o Náutico, sábado (28), às 18h30, no Recife, o interino Marcelo Serrano comanda o time.