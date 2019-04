Deixando a Sul-Americana de lado, Bahia enfrenta o Vasco buscando subir na tabela

Nada de descanso. Logo após jogar a Copa Sul-Americana diante do Atlético Nacional (COL), em Medellín, na última quinta-feira (26), o Bahia retorna à Salvador para encarar o Vasco, às 16h. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e será realizada na Fonte Nova, em Salvador.

O Tricolor baiano não realizou nenhum treino coletivo após o compromisso pela competição continental. Tudo isso por conta da longa viagem que o grupo teve que encarar para voltar à capital baiana. Saindo da cidade de Medellín, o elenco teve escalas no Panamá e São Paulo, para finalmente chegar à Salvador. Assim, os jogadores desembarcaram na madrugada deste sábado (28) às 1h, e foram direto para a concentração.

Apesar do cansaço, o técnico Cristóvão Borges e os jogadores sabem da importância que o jogo tem. Se vencer, o Esquadrão abre dez pontos do Vasco da Gama, que ocupa a 18ª posição na tabela e fica a 5 pontos do Grêmio, primeiro time no G-4.

Assim, o comandante tricolor poupou algumas peças no jogo da Colômbia. Feijão, Lucas Fonseca e Fabrício Lusa, titulares da equipe, foram poupados e começaram a partida no banco. Já Raul e Marquinhos foram sacados no segundo tempo da partida, visando dar um descanso aos atletas.

As novidades da equipe estão por conta do volante Rafael Miranda, recuperado de lesão, e do meia Wangler, relacionados. Este último, recém contratado junto ao Caxias, poderá fazer sua primeira partida com a camisa do Bahia. No entanto, nem tudo são boas notícias. O atacante William Barbio, que tem seus direitos ligados ao Gigante da Colina, não poderá jogar.

Ficha Técnica

Local: Fonte Nova

Data: 29/09/2013

Horário: 16h00

Bahia: Marcelo Lomba; Madson (Angulo), Lucas Fonseca, Titi e Raul; Feijão, Fabrício Lusa e Hélder; Wallyson, Marquinhos e Fernandão. Técnico: Cristóvão Borges.

Vasco: Michel Alves; Fagner, Cris, Jomar e Yotún; Abuda, Pedro Ken, Juninho Pernambucano e Marlone; Willie e André. Técnico: Dorival Jr.