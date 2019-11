Buscando vingança, Fluminense enfrenta o Goiás no Serra Dourada

Depois de ser eliminado pela equipe goiâna na Copa do Brasil, o Fluminense volta a encontrar o Goiás, dessa vez pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado (28), às 18h30, no Serra Dourada. Ocupando a 13ª colocação na tabela, o Tricolor entra em campo em busca de sua terceira vitória fora de casa.

Além disso, o Tricolor está invicto há seis partidas - a última derrota havia sido contra o Santos, pela 17ª rodada. No entanto, o retrospecto do time fora de casa, apesar da vitória diante do Criciúma, ainda não é nada favorável: em 11 partidas como visitante, a equipe das Laranjeiras totaliza apenas duas vitorias e quatro empates, além de cinco derrotas.

Atenção especial com Walter

Uma das gratas surpresas deste Campeonato Brasileiro é o atacante 'de peso' Walter, do Goiás. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o atacante esmeraldino é um dos melhores do país e revelou que já o conhece há tempos:

"O Walter engana... Muitos acham que ele é grosso, mas na verdade é muito técnico. O conheço há tempos. Ele tem velocidade, consegue mudar rapidamente de direção e tem força física suficiente para carregar seu peso. É um cara que finaliza bem e sabe usar o corpo. É um dos melhores atacantes do Brasil hoje" frisou.

Luxemburgo explica as mudanças feitas no time titular

Pela primeira vez desde que assumiu o clube, o técnico teve uma semana livre para trabalhar o time e, por conta disso, fez algumas alterações na equipe que enfrenta o Goiás. O treinador promoveu as voltas dos lesionados Jean e Leandro Euzébio, além de Biro-Biro e Felipe que, corriqueiramente, entravam no segundo tempo das partidas, estarem confirmados no onze inicial.

"O Biro Biro vai entrar em função de seu desempenho recente. Ele vem crescendo muito. Essa questão de que o time vai ficar mais ofensivo é relativo. Às vezes a equipe tem três atacantes e não consegue fazer gol. O Felipe vai entrar no lugar do Wagner, que voltou a sentir a pubalgia. Já o Leandro Euzébio é o titular da posição. Ele voltou de lesão e precisava treinar um pouco. Não quis colocá-lo em campo sem um trabalho longo. Não barrei o Anderson. Minha preferência foi pelo Leandro desde o início" explicou.

Leandro Euzébio comemora retorno ao time

O zagueiro retorna ao time titular após se contundir justamente contra o adversário deste sábado. O camisa 4 revolou a tristeza pela lesão, mas afirmou estar tranquilo com o retorno:

" Fiquei triste mais pela lesão, pois saí num momento bom do time. Espero agarrar esta oportunidade; Estou tranquilo. Sempre vou fazer o que puder para ajudar o time. Todos os jogadores querem jogar e não é diferente comigo" afirmou Leandro Euzébio.

O jogador também resaltou a qualidade do adversário e elogiou o treinador Enderson Moreira:

"Desde 2009 o Goiás vem mostrando boas equipes. Tem um bom time, comandado por Enderson Moreira, que é um excelente treinador, mas o Fluminense está ciente da situação e vamos conseguir reverter as dificuldades" finalizou.

Último confronto

A última partida entre as equipes no Serra Dourada foi pela Copa do Brasil, pelo jogo de volta. Com 2 a 0 no placar, a equipe esmeraldina eliminou o Tricolor e avançou para as quartas de final. Renan Oliveira e Willian Matheus marcaram os gols do confronto.





Ficha Técnica

Local: Serra Dourada

Data: 28/09/2013

Horário: 18h30

Goiás: Renan; Yuri, Valmir Lucas, Rodrigo e William Matheus; Amaral, David, Renan Oliveira (Dudu Cearense), Hugo e Roni; Walter (Júnior Viçosa). Técnico: Enderson Moreira.

Fluminense: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean e Felipe; Rhayner, Biro Biro e Rafael Sobis. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.