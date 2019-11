São Paulo x Grêmio, Campeonato Brasileiro

Clique aqui e confira a crônica de São Paulo 0x1 Grêmio.

Fim de jogo também para Portuguesa 4x0 Corinthians, Flamengo 4x1 Criciúma e Bahia 0x0 Vasco.

Já o São Paulo continua na 16º colocação, com 27 pontos.

Com essa vitória, o Grêmio alcança a vice-liderança, com 42 pontos e pode continuar na 2º colocação se o Atético-PR não vencer na rodada.

Após o apito final, Rogério Ceni reclama com a arbitragem e leva cartão amarelo.

Renato Portaluppi: " Vitória fantástica. "

48' FIM DE JOGO NO MORUMBI! São Paulo 0x1 Grêmio.

46' QUASE O EMPATE! Ganso cobra o escanteio e Antônio Carlos chuta na cara de Dida. A bola sai pela linha de fundo!

46' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Paulinho Sai: Vargas

45' Escanteio para o São Paulo.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo!

44' Rogério Ceni cobra. A bola desvia na barreira e sobra para Dida fazer a defesa.

43' Rogério Ceni vai cobrar a falta.

43' CARTÃO AMARELO PARA SAIMON! Por cometer falta em Aloísio.

42' Falta para o Grêmio.

41' Ganso tenta o drible e é desarmado por Riveros.

40' Chegada forte de Aloísio. A zaga do Grêmio está salvando o time da pressão do São Paulo como pode nesses últimos instantes de jogo!

39' Vargas cobra falta e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

38' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Wendell Sai: Barcos

38' Grêmio ensaia o contra-ataque com Vargas, que tabela com Ramiro, mas o volante erra ao devolver o passe para o chileno.

37' Ganso cobra e Bressan corta.

37' Escanteio é cobrado e a zaga tira. Na sequência, falta para o São Paulo.

36' Ganso cobra a falta e a bola sofre um desvio e sai pela linha de fundo. Escanteio.

36' Aloísio sofre falta.

36' Kleber erra o passe para Ramiro.

34' QUASE! Ganso cobra a falta. Dida defende e dá rebote. Rodrigo Caio chuta e manda para fora. Quase o empate do São Paulo!

33' Falta para o São Paulo.

31' Reinaldo perde a bola para Pará. Lateral chuta de longe, sem perigo para o gol de Rogério Ceni.

30' Kleber sofre falta.

25' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO Entra: Aloísio Sai: Jadson

23' GOOL DO GRÊMIO! EDUARDO VARGAS! Chileno abre o placar no Morumbi com um cabeceio para o fundo das redes de Rogério Ceni!

21' Reinaldo é quem cobra a falta. A bola bate na barreira e dá contra-ataque ao Grêmio, com Vargas. Chileno avança mas é desarmado.

20' Rogério Ceni vai cobrar a falta.

19' CARTÃO AMARELO PARA BRESSAN! Por cometer falta em Osvaldo.

17' Ganso lança Osvaldo e Bressan corta.

16' CARTÃO AMARELO PARA LUIS FABIANO! Por cometer falta em Saimon.

15' Alex Telles cobra. Luis Fabiano tira e dá rebote para Kleber, que chuta na zaga.

15' Kleber toca para Alex Telles, que cruza. Douglas corta e manda para escanteio.

14' Posse de bola nesse 2º tempo: São Paulo 60% x 40% Grêmio.

Público total no Morumbi: 41.000 torcedores.

12' Jadson cobra escanteio. Paulo Miranda chuta de primeira e Dida salva!

11' Ganso manda para Osvaldo e Pará tira. Escanteio para os donos da casa.

10' PRESSÃO DO SÃO PAULO! Time paulista quer o gol a qualquer custo. Dida está salvando o Grêmio como dá!

4' Vargas tenta o drible e é desarmado.

3' Douglas cruza e a bola passa por todo mundo. É tiro de meta.

3' Falta em cima de Douglas.

2' Vargas tropeça e vai ao chão. Jogador está mancando.

1' São Paulo avança enquanto o Grêmio se fecha na marcação.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída de bola com o Grêmio.

17:05 São Paulo e Grêmio retornam sem alterações do intervalo.

Intervalo também para.. Flamengo 3x1 Criciúma, Portuguesa 3x0 Corinthians e Bahia 0x0 Vasco.

Kleber: " Eles estão desesperados, querem ganhar de qualquer jeito. Vamos tomar cuidado e ver se conseguimos encaixar um contra-ataque. "

Bressan: " A gente está com dificuldades de dominar a bola. Temos que ter mais cuidado e diminuir os espaços de Jadson e Luis Fabiano. "

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! São Paulo 0x0 Grêmio.

47' Alex Telles cobra o escanteio. Luis Fabiano tira de cabeça.

46' Luis Fabiano tenta de calcanhar para Jadson, Souza se adianta e rouba a bola. Na sequência, escanteio para o Grêmio.

45' Jadson cobra a falta e Paulo Miranda comete falta de ataque.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo!

44' Falta para o São Paulo.

44' São Paulo pressiona em busca do gol ainda no 1º tempo.

42' PERDEU! Ganso manda para Wellington, que dribla dois e chuta para fora. Perde um gol incrível o jogador do São Paulo!

39' Alex Telles cruza para Barcos e Paulo Miranda corta. Logo depois, Kleber chuta e a bola passa perto do gol de Ceni.

38' Jadson cobra e a zaga corta como dá.

38' Lançamento de Rogério Ceni para Osvaldo que cruza para a área. Pará salva. Escanteio para o São Paulo.

37' CARTÃO AMARELO PARA KLEBER!

36' DIDA! Jadson toca para Luis Fabiano que avança na área do Grêmio e chuta para o gol. Dida salva o time gremista!

34' CARTÃO AMARELO PARA ANTÔNIO CARLOS! Por cometer falta em Kleber.

33' Kleber está caído. Sentindo dores.

31' Reinaldo dá um chutão e concede lateral para Kleber.

30' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO Entra: Douglas Sai: Tolói

30' Lançamento para Luis Fabiano. Bressan fica com a bola e recomeça com Riveros.

29' Souza inverte para Pará, que manda para Kleber e cruza para Barcos. Vargas chega antes e chuta. Jadson corta.

28' Rafael Tolói está caído no gramado. Jogador será substituído.

26' Luis Fabiano tenta o giro mas é desarmado por Riveros.

24' Riveros tenta Vargas, que tenta dominar e perde e a bola.

23' Barcos chega com perigo e Rafael Tolói corta.

22' Pará erra o passe e concede o avanço para o São Paulo. Tabelinha entre Luis Fabiano e Ganso, que cai. Juiz manda o jogo seguir novamente.

19' Osvaldo cai após disputa de bola com Saimon. Juiz manda o jogo seguir.

19' Lançamento para o Osvaldo e Pará corta.

18' Jadson cobra e a zaga corta.

17' Dida volta. Jadson vai cobrar o escanteio.

16' Dida está caído no gramado, após um encontrão com o zagueiro Saimon.

15' Escanteio para o São Paulo.

14' Jadson cobra a falta. Antônio Carlos pula para cabecear e Bressan corta.

14' Mais um avanço dos donos da casa. Paulo Miranda sofre falta de Alex Telles.

13' Paulo Miranda toca para Jadson, que recebe e chuta de fora da área. A bola passa muito perto do gol de Dida.

12' Vargas avança sobre os defensores do São Paulo e chega na área. Na hora do chute, prende e perde a bola para a zaga.

11' Jadson toma a bola de Riveros e puxa contra-ataque. Bressan intercepta o avanço.

10' Ganso cobra a falta. Dida faz a defesa.

9' Rodrigo Caio lança Luis Fabiano, que é derrubado. Falta para o São Paulo.

8' Paulo Miranda tenta o passe mas erra. Bola com o Grêmio.

6' Jogo recomeça após pausa para atendimento ao jogador do São Paulo.

5' Osvaldo, após dividida com Pará, está caído no chão.

2' DIDA! Logos nos minutos iniciais, uma grande defesa do goleiro gremista. Alex Telles fura e Luis Fabiano, livre, chuta forte para o gol.

2' São Paulo troca passes no campo do Grêmio.

1' Lateral para o São Paulo.

0' COMEÇA O JOGO! Saída de bola é do São Paulo.

15:58 Tudo pronto para a bola rolar.

15:56 Hino Nacional Brasileiro está sendo executado neste momento.

15:52 São Paulo está no gramado do Morumbi!

15:48 Grêmio entra em campo!

15:40 Outros jogos que iniciam às 16h: Flamengo x Criciúma, Bahia x Vasco e Portuguesa x Corinthians.

15:36 Os donos da casa ocupam a 15º colocação com 27 pontos. Já os visitantes estão em 4º lugar com 39 pontos.

15:34 Jogadores pendurados:

São Paulo: Antônio Carlos, Ganso, Rodrigo Caio, Paulo Miranda e Wellington.

Grêmio: Alex Telles, Vargas e Zé Roberto.

15:32 HISTÓRICO DE CONFRONTOS São 29 jogos no Morumbi. Sendo 17 vitórias paulistas, 7 gaúchas e 6 empates.

15:30 Heber Roberto Lopes (SC) apita o jogo, auxiliado por Alessandro A. Rocha de Matos e João Patricio de Araujo.

15:28 Na última rodada do Brasileirão, o São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Goiás e o Grêmio empatou sem gols com o Vitória.

15:26 RESERVAS DO TRICOLOR GAÚCHO Marcelo Grohe, Moisés, Wendell, Rafael Thyere, Adriano, Matheus Biteco, Zé Roberto, Deretti, Elano, Yuri e Paulinho.

15:24 RESERVAS DO TRICOLOR PAULISTA Denis, Clemente Rodríguez, Ademilson, Edson Silva, Maicon, Aloísio, L. Evangelista, Silvinho, Douglas e Fabrício

15:23 GRÊMIO ESCALADO Dida; Pará, Saimon, Bressan e Alex Telles; Souza, Riveros e Ramiro; Vargas, Kleber e Barcos.

15:22 SÃO PAULO ESCALADO Rogério Ceni; Paulo Miranda, Toloi, Antonio Carlos e Reinaldo; Rodrigo Caio, Wellington, Jadson e Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano.

15:20 Curiosamente, os dois tricolores- gaúcho e paulista- possuem seus grandes ídolos no comando técnico. Pelo São Paulo, Muricy Ramalho, que levantou três vezes seguidas o troféu do Campeonato Brasileiro, uma sequência inédita na competição. Pelo lado do Grêmio, Renato Portaluppi, autor dos gols que levaram o time ao topo do mundo, em 1983, quando ainda era jogador de futebol.

15:16 A escalação das equipes ainda é um mistério e só será divulgada minutos antes da bola rolar.

15:14 Devido a baixa de muitos zagueiros no elenco, o técnico Renato Portaluppi deverá alterar o esquema tático da equipe, tendo apenas dois atletas na defesa (Saimon e Bressan). Com isso, o 3-5-2 sai de cena, como aconteceu diante do Corinthians, pela Copa do Brasil.

15:12 A última atividade do tricolor paulista, sob o comando do técnico Muricy Ramalho, consistiu em calibrar a pontaria, onde os atletas treinaram bastante finalizações no CT do clube, no sábado.

15:10 O último treino gremista foi na Arena, em Porto Alegre, onde os jogadores apenas disputaram o tradicional rachão, sem indícios de escalação. O volante Riveros não treinou com os demais e apenas correu ao redor do gramado, mas está á disposição.

15:08 Já o São Paulo terá dois desfalques para a partida. Denílson está com uma lesão na coxa esquerda e Welliton sente dores no adutor da coxa direita e por questões contratuais (ele defendia o Grêmio), não poderia atuar. Por outro lado, o volante Maicon, mesmo sendo dúvida durante a semana, está na lista dos relacionados. Rodrigo Caio, poupado na Sul Americana, deve retornar ao time.

15:06 Para o jogo de logo mais, o Grêmio perdeu mais um zagueiro, Rhodolfo, por questões contratuais. Ele é jogador do São Paulo e está emprestado ao time gaúcho.

15:05 A direção do São Paulo espera um Morumbi lotado. Até ontem, cerca de 30 mil ingressos haviam sido comercializados.

15:04 No 1º turno, na Arena, as equipes ficaram no 1 a 1.

15:02 O jogo é válido pela 24º rodada do Brasileirão.

