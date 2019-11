Portuguesa x Corinthians, Campeonato Brasileiro

18:05 Em breve você poderá conferir aqui na VAVEL Brasil a crônica do jogo e os efeitos dessa goleada dramática. Obrigado pela companhia, até mais!

17:58 Já a Portuguesa passa aos 34 pontos, sobe para a metade de cima da tabela e mantém acesa a reação no Brasileirão.

17:57 Com a derrota, o Corinthians fica nos 31 pontos, cai para o 13º lugar e segue a seis pontos da zona de rebaixamento. Agora, terá que jogar quatro partidas longe do Pacaembu, e pode sofrer mais punições por causa da garrafa jogada no bandeira pela torcida corinthiana.

Souza: "A gente fica feliz de ter essa vantagem em cima do Corinthians. O Corinthians teve uma oportunidade e não fez o gol, nós tivemos as nossas e fizemos"

Sheik: "É o momento de ter a grandeza de reconhecer que não está legal. O Corinthians é muito grande, é um grupo muito vitorioso que não precisa provar muita coisa. Mesmo sabendo que a cada jogo tem que mostrar"

46' FIM DE JOGO! PORTUGUESA HUMILHA O CORINTHIANS POR 4X0 EM CAMPO GRANDE!

44' Wanderson toca para Souza, que chuta colocado, mas Cássio defende e reclama com os companheiros em seguida.

44' Um minuto de acréscimo.

41' Corinthians parece ter se rendido à situação e não pressiona mais a Portuguesa.

40' Edenilson cruza na área, mas Pato cabeceia para fora.

36' Portuguesa faz a última alteração: sai Ferdinando , entra Lima .

34' Wanderson, que entreou no lugar de Gilberto, arrancou do meio-campo, não foi marcado por absolutamente ninguérm, driblou Cássio e marcou o quarto gol da Lusa: humilhação!

34' GOL DA PORTUGUESA!

31' A Lusa muda: Bérgson sai para o lugar de Cañete .

28' Wanderson avança pela esquerda e toca para Moisés, que chuta por cima do gol de Cássio.

25' Portuguesa, que não precisa mais atacar, assiste os esforços do Corinthians em pelo menos diminuir o placar no Morenão. Mas por enquanto, o placar permanece 3x0.

21' CARTÃO VERMELHO PARA GIL : o zagueiro acertou uma cotovelada em Bérgson e sai do jogo mais cedo.

18' Correa para Emerson com falta. Danilo cruza, Lauro sai mal mas Gil não consegue aproveitar.

15' Emerson manda para Pato à direita, que chuta, mas Lauro faz boa defesa.

10' Portuguesa muda: sai GIlberto , e entra Wanderson .

9' O jogo é interrompido pelo juiz, pois o bandeira que anulou os gols do Corinthians foi acertado por uma garrafa, que foi levada até o quarto árbitro.

8' DE NOVO, IMPEDIMENTO! Após cruzamento de Douglas, Pato pega a sobra e toca para o gol, mas de novo o juiz anulou.

7' NÃO VALEU! Douglas manda bola preisa para Emerson, que passa por Lauro e marca, mas o bandeira marcou impedimento!

4' LAURO! Edenilson avança pela direita e chuta cruzado: o goleiro da Lusa evita o gol!

3' Corinthians começa o segundo tempo tocando mais a bola e tentando pressionar a Portuguesa.

0' Tite fez duas mudanças no Corinthans: Jocinei no lugar de Igor , e Pato no lugar de Paulo André .

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

17:01 Equipes voltam ao gramado. Logo a partida recomeça.

16:54 Gilberto: "Ainda não pensei na música que pedirei, estou focado na partida. Mas será uma do Jorge e Mateus"

16:53 Danilo: "Está difícil. Vamos voltar para o segundo tempo e tentar empatar, que é o nosso primeiro objetivo"

16:51 Mais do que irreconhecível, o Corinthians não viu a cor da bola nessa etapa. A derrota parece inevitável aqui em Campo Grande.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! A PORTUGUESA VAI GOLEANDO O CORINTHIANS POR 3X0!

43' De novo Danilo: ele cruza na área para Emerson, mas Rogério se antecipa e tira a bola.

39' Danilo cruza na área, mas Moisés Moura se esforça e manda para escanteio.

37' CARTÃO AMARELO PARA PAULO ANDRÉ : por falta cometida em Gilberto.

36' Rogério cruza na área, na cabeça de Gilberto, mas dessa vez a bola vai longe.

34' SEGUE O JOGO! Guerrero recebe a bola de Danilo e cai na área, mas o juiz mandou seguir.

31' Mais uma vez Gilberto! Ele foi lançado do campo de defesa, driblou Cássio e ficou com o gol aberto para marcar seu terceiro gol na partida! Agora é goleada no Moernão!

31' GOL DA PORTUGUESA!

30' CÁSSIO! Souza cobra falta no canto direito e o goleiro corinthiano espalma!

29' Mudança no Corinthians: sai Ibson e entra Danilo .

26' Romarinho aproveita bola dentro da área, gira e chuta, mas a bola vai por cima do gol de Lauro.

23' Gilberto entra na área e toca para Bérgson, mas o chute sai fraco e Cássio segura com facilidade.

21' A tarde é sombria para o Corinthians, em Campo Grande.

20' Guerrero recebe lançamento na cara do gol, mas o juz marca impedimento do peruano.

17' DEFENDEU!!! Lauro vai na bola e evita o gol corinthiano: segue 2x0 para a Portuguesa.

16' Emerson avança na área e é derrubado por Moisés Moura: o juiz marcou, e Guerrero vai cobrar!

15' PÊNALTI PARA O CORINTHIANS!

14' A defesa corinthians está completamente perdida, sem força alguma na marcação. A torcida está muito ressabiada nas arquibancadas.

12' Não é replay não: Correa avançou pela direita, cruzou na área e Gilberto, dezza vez com os pés, venceu Cássio: é o segundo dele no jogo, e a Lusa amplia!

12' GOL DA PORTUGUESA!

11' Jogo interrompido para atendimento a Souza.

10' Souza recebe a bola pela esquerda, mas o juiz marca o impedimento.

7' Correa arranca pela direita, chega na linha de fundo e cruza na área. Gilberto sobe mais que a defesa e manda para o fundo do gol: a Lusa abre o placar!

6' GOL DA PORTUGUESA!

4' Na cobrança, Marcos Moura tenta cabecear mas Cássio defende!

3' 'Douglas derruba Bérgson. Falta para a Portuguesa.

2' 'Bela jogada de Douglas,que manda para Edenilson, mas o chute é desviado por Valdomiro!

1' 'Corinthians tenta apertar a Portuguesa nesse início.

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

16:01 A partida vai começar logo menos!

15:58 Hino Nacional Brasileiro já vai ser executado.

15:55 Uma faixa curiosa foi exposta pela torcida da Portuguesa: "Contra a CBF, apito e mídia. Vai Lusa!"

15:53 As equipes já estão no gramado!

15:52 O Morenão está lotado, e a imensa maioria de torcedores é corinthiana.

15:50 Em caso de vitória, o Corinthians pode voltar a figurar na metade de cima da tabela, mas se perderserá ultrapassado pelo adversário.

15:48 Corinthians confirmado: Cássio, Edenilson, Gil, Paulo André e Igor; Ralf, Ibson, Romarinho, Douglas e Sheik; Guerrero.

15:45 Portguesa confirmada: Lauro, Correa, Moisés Moura, Valdomiro, Rogério; Ferdinando, Souza, Bruno Henrique, Moisés; Bérgson e Gilberto.

15:42 Quem apita a partida é Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Salgado.Rizo.

15:39 O técnico Tite, pressionado pelos últimos resultados, mudou mais uma vez o time em busca da vitória. Nos últimos 13 jogos, aliás, ele escalou o Corinthians de 13 diferentes maneiras.

15:30 O estádio Morenão é palco de boas lembranças para o Corinthians, principalmente no campo ofensivo. Nos últimos cinco anos, foram três jogos no estádios, todos vencidos pelo Alvinegro: 3x0 sobre o Cene (amistoto-2008), 2x0 em cima do Misto (Copa do Brasil-2009) e 6x0 sobre o Comercial (amistoso-2010).

15:27 Na história do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram 27 vezes, com 13 vitórias do Corinthians, seis da Portuguesa e oito empates. O Timão marcou 42 gols e sofreu 25. A última derrota corinthiana ocorreu em 7 de outubro de 2000, pelo placar de 3 a 2.