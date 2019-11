Em momentos distintos, Fluminense e Botafogo duelam no Clássico Vovô

Nesta quarta-feira (02), às 21h, no Maracanã, Fluminense e Botafogo se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasilero. Com 33 pontos ganhos e ocupando a oitava colocação, o Tricolor ainda sonha com uma vaga na Libertadores, enquanto o rival, com 42 pontos, ocupa a quarta posição e vive situação tranquila.

No entanto, as equipes vivem momentos diferentes. O Flu, invicto no segundo turno, não perde há 7 partidas, enquanto a Estrela Solitária nos últimos três jogos, não conseguiu nenhuma vitória. O campeonato está tão equilibrado que o Tricolor está a oitos pontos da zona de rebaixamento e também a oito da Libertadores.

Para o clássico, Luxemburgo barra Rhayner e escala Felipe no time titular

O técnico Vanderlei Luxemburgo fará mais mudanças na equipe para o duelo diante do Botafogo. Sem poder contar com os dois laterais direitos por suspensão, o volante Rafinha será improvisado. Além disso, Wagner, que se recuperou de uma pubalgia, retorna ao time no lugar de Diguinho. Sendo assim, Jean permanece como volante e Biro-Biro é mantido no ataque ao lado de Rafael Sóbis.

Rafael Sóbis: 'Troco qualquer gol pela vitória'

Com 15 gols na temporada, o atacante, em ótima fase, afirmou que trocaria qualquer gol por um ano mais vitorioso para o Fluminense:

"Não penso em G-4 ainda. Estamos vivendo um bom momento, crescendo na competição, mas nosso primeiro objetivo ainda é distanciar da zona do rebaixamento. Reagimos rápido, mas temos que reagir mais. Precisamos encaixar outras duas vitórias, torcer por tropeços e só então pensar no G-4. Falo isso independentemente de quem faça o gol. Quero vencer. Pode ser gol do Jean, até do Cavalieri. Troco qualquer gol pela vitória" - resumiu.

Último confronto

O último confronto entre as equipes no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 07 de junho de 2009, pela 5ª rodada. Fred marcou o único gol do confronto, que terminou em 1 a 0 para o Fluminense.

Ficha Técnica