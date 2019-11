Cruzeiro x Portuguesa, Campeonato Brasileiro

Encerramos aqui a transmissão de Cruzeiro 4 x 0 Portuguesa. Mais informações dos times e do Campeonato Brasileiro você acompanha na VAVEL Brasil

21:21 Na próxima rodada, o Cruzeiro duela com o Náutico, enquanto a Lusa mede forças com o Santos

21:20 Com o resultado, o Cruzeiro chega a 56 pontos na liderança. Já a Portuguesa se mantém com 31

FIM DE JOGO! O CRUZEIRO É CADA VEZ MAIS LÍDER! 4 A 0 NA PORTUGUESA

44' Cartão amarelo para Egídio e Dedé, que estavam pendurados.

43' Público no Mineirão para Cruzeiro x Portuguesa: 32.016 pagantes

40' Ceará cobra falta direto para o gol, ninguém desvia, e Lauro espalma para o lado

38' Escanteio cobrado por Lucca e a zaga da Lusa afasta. Segue um jogo tranquilo na segunda etapa.

Alteração na Lusa - Sai: Gilberto Entra: Bergson / Alteração no Cruzeiro - Sai: Everton Ribeiro Entra: Lucca

29' Jogo fica tranquilo. Cruzeiro administra a vantagem e cria poucas chances.

21' FÁBIOO!!! Moisés invade a área pela direita, corta Dedé e faz o chute. Fábio tira com o pé direito

18' Alteração no Cruzeiro - Sai: Willian Entra: Vinicius Araújo

17' Alteração na Lusa - Sai: Souza Entra: Cañete

14' Wanderson dispara pela direita e cruza para a área. Gilberto sobe mais que todo mundo e cabeceia, para boa defesa de Fábio

13' Alteração no Cruzeiro - Sai: Borges Entra: Dagoberto

11' Cruzamento para a área e Wanderson tenta de cabeça. Fábio defende em dois tempos

9' Cartão amarelo para Souza, da Portuguesa, por tocar com a mão na bola.

5' Willian escapa pela direita e cruza para a área. Ricardo Goulart cabeceia em direção ao chão, e a defesa da Portuguesa afasta

2' Jogo é paralisado para o atendimento de Gilberto

ALTERAÇÃO NA LUSA: Sai: Ferdinando Entra: Wanderson

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

20:30 Times de volta ao gramado.

20:21 BANCO DA PORTUGUESA: Gledson, Lima, Bryan, Willian Arão, Carlos Alberto, Wanderson, Henrique, Cañete e Bergson

20:20 BANCO DO CRUZEIRO: Rafael, Mayke, Léo, Wallace, Leandro Guerreiro, Souza, Tinga, Dagoberto, Lucca, Vinicius Araújo

20:19 Souza: "Não pode achar que vai ganhar todo jogo. Começamos bem, mas depois ficou bagunçado. Avisei várias vezes que o Éverton Ribeiro está saindo nas costas dos nossos volantes. Vamos tentar consertar agora para ficar menos feio"

20:18 Borges: "Tínhamos noção da dificuldade que ia ser a partida. A Portuguesa venceu o Inter fora, goleou o Corinthians... Respeitamos eles e jogamos nosso futebol. Estamos no caminho certo, mas temos de continuar com seriedade porque não acabou ainda"

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, o árbitro encerra. 4 a 0 para os mandantes, um vareio!

44' Rogério faz o cruzamento pela esquerda e fica pedindo toque de mão de Ceará. O árbitro manda a jogada seguir

39' Correa cobra falta para a área e Valdomiro cabeceia. Fábio faz grande defesa

38' Cartão amarelo para Borges, do Cruzeiro.

35' UFA! Jogo se acalma um pouco. Defesa da Portuguesa perdida.

29' MAIS UM! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Everton Ribeiro, Goulart, todos tentaram. Sobrou para Borges fazer seu segundo! 4 a 0

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!! WILLIAN! Em contra ataque rápido, Borges cruza rasteiro e Willian complementa pro gol. Que time!

26' UH, GILBERTO! Atacante arranca desde o meio campo e chuta rasteiro a direita do gol.

24' Ricardo Goulart faz boa jogada pela direita, cruza e Willian leva muito perigo com um chute rasteiro. Jogo movimentadíssimo.

22' SOUZA NA TRAVE!! Que jogo! Souza arrisca de fora da área e acerta o travessão do goleiro Fábio.

20' Jogo eletrizante no Mineirão. Time da casa se impõe e já podia estar vencendo por mais. Também conta com a sorte de a bola bater na trave e sempre encontar o pé de outro atacante. Já a Lusa tenta assustar em jogadas pelo alto.

18' BORGES NA TRAVE! Escanteio cobrado, desvio na primeira trave e o centro avante acertou a trave!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!! BORGES!! Ricardo Goulart acerta a trave em chute de longe e, novamente no rebote, Borges fica com a bola manda pro fundo das redes!

13' Torcida comparece em bom público e dá espetáculo no Mineirão.

9' Correa tenta esticar para Luis Ricardo na direita, mas a bola vai muito longa e sai direto pela linha de fundo

6' Falha da zaga da Portuguesa. Borges saiu de frente com o goleiro e acertou a trave. Na volta, Everton marcou. Não se pode errar contra o líder do Brasileirão

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!! Borges acerta a trave e, no rebote, Everton Ribeiro ficou sozinho e mandou para as redes abrindo o placar. Cruzeiro 1 a 0!

3' Na cobrança, Egidio arriscou direto e a bola foi pra fora.

2' Éverton Ribeiro tenta a jogada pelo meio e sofre a falta no bico da área

1' FÁBIOOOOOO DEFENDE! Luis Ricardo recebe, chuta em duas oportunidades e leva grande perigo

0' BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO! CRUZEIRO x PORTUGUESA

19:26 Em minutos teremos o início da partida. Fique ligado!

19:22 Time do Cruzeiro em campo! Torcida vai à loucura.

19:16 Marcelo Oliveira, 58 anos, completa hoje 50 jogos no comando do Cruzeiro. Seu retrospecto é de 38 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas. Treinador chegou ao clube com muita desconfiança do torcedor, mas mostrou trabalho e caiu nos braços da torcida.

19:15 ARBITRAGEM: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS) apita o jogo, auxiliado por Kléber Lúcio Gil (SC) e Luis Carlos Camara Bezerra (RN).

19:14 PORTUGUESA DEFINIDA: Lauro, Corrêa, Moisés Moura, Valdomiro e Rogério; Ferdinando, Bruno Henrique, Moisés Lima, Souza e Luís Ricardo; Gilberto.

19:14 CRUZEIRO CONFIRMADO: Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio; Nilton, Lucas Silva; Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Willian; Borges.

19:12 ESTATÍSTICAS Com 12 pontos conquistados nos últimos cinco jogos, a Lusa está em seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. A franca recuperação tem muito a ver com a chegada do técnico Guto Ferreira. Um dos motivos dessa recuperação é a forte marcação. A Portuguesa é o quarto time que mais comete faltas: média de 19 por jogo. Com 11 gols, Gilberto é a esperança para surpreender no Mineirão.

19:11 ESTATÍSTICAS O Cruzeiro vem sobrando no Campeonato Brasileiro. Tem a melhor campanha, melhor ataque, é o time que mais finaliza e o terceiro que mais rouba bolas. Além de tudo isso, A Raposa tem desempenho impressionante em casa: são dez vitórias e dois empates em 12 jogos como mandante.

19:10 No primeiro turno, Portuguesa e Cruzeiro fizeram jogo movimentado porém sem vencedor no Canindé.

19:08 Sem problemas de suspensão ou novas lesões, o técnico Guto Ferreira poderá repetir a equipe que goleou o Corinthians. Entretanto, deve fazer uma mudança: mesmo com a boa atuação no domingo, Correa provavelmente dará lugar na lateral direita ao dono da posição, Luis Ricardo, que estava suspenso na última partida.

19:06 Marcelo Oliveira poderá contar com Lucas Silva e Ricardo Goulart. Ambos os jogadores cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última partida diante do Internacional. Com o retorno, Henrique e Dagoberto devem voltar a ser grandes opções no banco de reservas.

19:04 Após golear o Corinthians na rodada passada, a Lusa vem em grande ascensão no campeonato. A equipe ocupa a 12ª colocação e é o segundo melhor time do returno, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

19:02 Após conquistar quatro pontos jogando fora de casa e abrir ainda mais vantagem na liderança, o Cruzeiro voltará a contar com o apoio de seu torcedor no Mineirão para este jogo. Líder isolado do Brasileiro com 53 pontos, o time celeste tem 11 a mais que Grêmio e Botafogo, vice-líder e terceiro colocado respectivamente.

19:00 Boa noite, internauta! A VAVEL Brasil acompanha mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O líder Cruzeiro recebe a Portuguesa em um jogo que promete emoções no Mineirão. E você acompanha essa partida da 25ª rodada por aqui.