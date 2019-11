Santos x São Paulo, Campeonato Brasileiro

23:50 - ENCERRAMOS AQUI A TRANSMISSÃO DE SANTOS 3 A 0 SÃO PAULO. Confiram a crônica do jogo daqui a pouco. Abraço!

23:47 - O Santos venceu por 3 a 0 mesmo estando com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo.

94' - FIM DE JOGO. SANTOS 3 a 0 SÃO PAULO

90' - CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NA VILA BELMIRO.

89' - Cicinho puxou contra-ataque pela direita e cruzou para a área e o veterano Léo escorou para as redes e marcou o terceiro.

89' - GOOOOOOOOOOLLL DO SAAANTOOOOOOS! LÉO! LÉO!

88' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai William José e entra Renê Júnior.

77' - Maicon arrisca de longe e Aranha se estica todo para botar para escanteio

72' - SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Sai Jadson e entra Maicon.

70' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Thiago Ribeiro e entra Léo.

67' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Leandrinho e entra Everton Costa.

64' - CARTÃO AMARELO PARA THIAGO RIBEIRO! Por reclamação.

63' - Ganso recebe na intermediária, corta Arouca e chuta nas mãos de Aranha.

61' - SUBSTITUÇÕES NO SÃO PAULO: Saem Edson Silva e Osvaldo e entram Lucas Evangelista e Aloísio

59' - Contra-ataque rápido pela direita, Cicinho tabela com Arouca e cruza para a esquerda, Thiago Ribeiro chuta de primeira no canto de Rogério Ceni.

59' - GOOOOOOOOOOLLL DO SANTOOOOOSS! Thiago Ribeiro!

58' - Osvaldo recebe na esquerda e chuta em cima da zaga, Luís Fabiano tenta de cabeça no rebota, mas Aranha segura com tranquilidade.

56' - Jogo esfria neste começo de segundo tempo. Sem chances de gol para ambas as equipes.

51' - Santos se defende enquanto São Paulo tenta achar espaços na defesa alvinegra.

45' - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

22:55 - As duas equipes voltam a campo com as mesmas formações do primeiro tempo. Santos com 10 jogadores depois da expusão de Alison.

45' - FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Santos 1x0 São Paulo.

45+1' - INCRÍVEL! Rodrigo Caio faz boa jogada e chuta, Aranha espalma para frente e Douglas, sozinho, chuta por cima do gol.

44' - CARTÃO VERMELHO PARA ALISON! Por falta dura em Douglas.

38' - São Paulo acerta um belo contra-ataque, e Luís Fabiano rola para Wellington que chuta em cima da defesa santista.

35' - CARTÃO AMARELO PARA CÍCERO!

35' - Santos troca passes no ataque até a bola chegar em Thiago Ribeiro que corta da esquerda para o meio e chuta cruzado, a bola passa perto do gol de Rogério.

27' - Douglas cruza para a área, Luís Fabiano ajeita para Wellington que chuta raspando a trave de Aranha.

24' - William José tabela com Cícero e rola para Thiago Ribeiro que invade a área e rola para Leandrinho que chuta em cima da zaga

23' - ROGÉRIO! Cícero lança para Thiago Ribeiro que cara-a-cara com o gol chutou em cima do goleiro.

22' - No terceiro escanteio seguido para o Santos, Leandrinho cobrou fechado e Edu Dracena subiu bem e cabeceou sem chances para Ceni.

22' - GOOOOOOOOOOOLLLL DO SAAAAANTOOOOOOS! EDU DRACENA

21' - ROGÉRIO! Leandrinho cobra escanteio e Gustavo Henrique cabecea para boa defesa do goleiro tricolor.

20' - William José recebe de Leandrinho e tenta cruzar, mas a bola quase engana Rogério que se estica para mandar para escanteio.

17' - Alison recebe de Cicinho, tabela com Arouca, invade a área, mas finaliza torto para fora.

11 - CARTÃO AMARELO PARA LUÍS FABIANO! Por falta em Cicinho.

8' - QUASE LUÍS FABIANO! Douglas avançou pela direita e cruzou rasteiro, o atacante tricolor chutou para grande defesa de Aranha.

6' - Wellington lança para a direita, mas Douglas chuta por cima do gol de Aranha.

3' - Cícero tenta cruzamento, a zaga rebate e na volta ele mesmo chuta com perigo ao gol de Rogério Ceni.

1' - Cícero lança William José, mas Edson Silva ganha na corrida do atacante santista.

0' - COMEÇA O JOGO!

21:44 - Hino nacional sendo executado no estádio

21:42 - As duas equipes já estão no gramado da Vila Belmiro.

21:22 – SÃO PAULO CONFIRMADO: Rogério Ceni, Douglas, Paulo Miranda, Edson Silva e Reinaldo; Rodrigo Caio, Wellington, Jadson e Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano.

21:20 – SANTOS CONFIRMADO: Aranha, Cicinho, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Mena; Alison, Arouca, Leandrinho e Cícero; Thiago Ribeiro e Willian José.

21:15 – Será o primeiro jogo de Muricy Ramalho na Vila Belmiro desde a sua saída do Santos em julho deste ano. O técnico foi campeão da Copa Libertadores com o alvinegro praiano em 2011.

21:10 – No primeiro turno, o Santos surpreendeu o São Paulo em pleno Morumbi e venceu por 2 a 0 com gols de Giva e Cícero pela 6ª rodada.

21:07 – Muricy Ramalho não poderá escalar a sua dupla de zaga titular. Rafael Tóloi, machucado, e Antônio Carlos, suspenso, darão lugar para Edson Silva e Paulo Miranda.

21:05 – Claudinei Oliveira não conta com o seu principal jogador, o meia Montillo. O argentino teve uma lesão muscular e deve ficar mais 10 dias fora de combate. Leandrinho será o seu substituto.

21:03 – O São Paulo está na parte de baixo da tabela e é o primeiro time fora da Zona de Rebaixamento com 27 pontos. O tricolor vem de duas derrotas seguidas por 1 a 0 para o Goiás e o Grêmio.

21:02 – O Santos ainda sonha com uma vaga no G-4 mesmo sendo apenas o nono colocado com 33 pontos e vindo de derrota para o Atlético-MG por 3 a 1 no Independência.

21:00 – Boa noite, senhores e senhoras! A VAVEL Brasil acompanha mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É a vez do clássico SanSão. O Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro pela 25ª rodada e vocês acompanham tudo por aqui.