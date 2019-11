Corinthians x Bahia, Campeonato Brasileiro

23:49 A nossa transmissão se encerra por aqui. Obrigado e boa noite a todos vocês que acompanhar a vitória do Corinthians com a gente! Fique ligado que em breve a crônica da partida estará no ar. Curta a VAVEL Brasil no Facebook e siga no Twitter, através da @VAVEL_Brasil

23:47 Plantão da Rodada: No clássico SanSão, Léo anotou e o Santos venceu o São Paulo por 3 a 0!

23:41 Lucas Fonseca: "Não pode tomar dois gols de bola parada, mas é procurar corrigir os erros e melhorar pra próxima partida"

23:41 Danilo: "Ficamos muitos jogos sem ganhar e com a equipe que a gente tem, não pode. Mas esse grupo tem força para dar a volta por cima e demonstramos isso hoje"

23:41 Jogadores do Corinthians comemoram muito dentro de campo o resultado positivo!

48' APITA O ÁRBITRO, FINAL DE PARTIDA EM MOGI MIRIM! Depois de oito jogos sem vencer, o Timão volta a conquistar os três pontos contra o Bahia, os gols foram marcados por Guerrero e Cléber!

45' CARTÃO AMARELO PARA HÉLDER! Romarinho ia arrancando no contra-ataque mas o atleta do Bahia o agarrou e recebeu o cartão!

45' Três minutos de acréscimos na segunda etapa

40' Autor do primeiro gol da partida, o peruano tem seu nome gritado pela torcida

39' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai Paolo Guerrero Entra Jocinei

38' CARTÃO AMARELO PARA DANILO! Meia do Corinthians deu carrinho forte no adversário e foi punido com o cartão

34' QUE CHANCE PERDEU ALEXANDRE PATO! Corinthians sai no contra-golpe após a cobrança de escanteio e o camisa 7 fica de frente para o goleiro Lomba, mas pega muito mal na bola!

33' Bahia tem escanteio para levantar a bola na grande área do Corinthians

30' Lembrando que, de acordo com o Mogi Mirim, clube dono do estádio, a capacidade do Romildão é de 19900 pessoas

29' Anunciado o público no Romildão: 10003 presentes!

27' SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA! Sai Wallyson Entra Obina

26' CARTÃO AMARELO PARA WALLYSON! Atacante comete falta e é punido com o cartão

24' Emerson Sheik, que cobrou os dois escanteios que resultaram em gol, sai bastante aplaudido pela Fiel Torcida!

24' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai Emerson Sheik Entra Romarinho

20' Plantão da Rodada: Você acompanhar lance a lance o Clássico SanSão clicando aqui

19' Plantão da Rodada: Thiago Ribeiro amplia para o Santos, que tem um jogador a menos, sobre o São Paulo, na Vila Belmiro

15' CARTÃO AMARELO PARA FEIJÃO! Volante comete falta em Guerrero e recebe a advertência

11 Plantão da Rodada: Wallace, ex-Corinthians, amplia para o Flamengo. 2 a 0 sobre o Coxa, no Paraná

10' QUE ISSO? Alexandre Pato aplica lindo chapéu no lateral Madson, mas demora para fazer o passe e perde uma boa chance

7' Alexandre Pato tenta chapelar Madson e recebe uma entrada muito forte do lateral, o juiz marca apenas a falta

5' Plantão da rodada: Nos minutos finais o Vitória faz 2 a 1 para cima do Goiás no Barradão

4' Na cobrança, Alexandre Pato carimba a barreira

3' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS FONSECA! Zagueiro recebeu cartão pela entrada em Pato

2' LINDA JOGADA DO TIMÃO! Pato fez bela tabela com Emerson Sheik, aplica belo drible no marcador e sofre falta na entrada da grande área

0' ROLA A BOLA, RECOMEÇA A PARTIDA EM MOGI!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA! Sai William Barbio Entra Rafael Miranda

22:50 O Bahia retornou com uma alteração!

22:50 O Corinthians está de volta ao gramado sem nenhuma alteração!

22:40 Plantão da rodada: Nas outras partidas em andamento e já no segundo tempo, Botafogo e Fluminense se mantém no 1 a 1, mesmo resultado de Goiás x Vitória. Nos jogos que estão no intervalo, o Santos vai vencendo o São Paulo por 1 a 0, mesmo resultado da vitória parcial do Flamengo sobre o Coritiba, no Paraná

22:37 Titi: "A gente trabalha muito, mas infelizmente tomamos dois gols de bola parada. Agora é levantar a cabeça e tentar o empate no segundo tempo e, quem sabe, a virada"

22:37 Alexandre Pato: "Tá muito bom. A gente conseguiu manter um ritmo com muita pressão na frente e agora é ouvir o que o professor quer para o segundo tempo"

22:36 Emerson Sheik: "Não adianta empolgar com absolutamente nada, mas foram 45 minutos com a grandeza que a gente procura, com a grandeza que é o Corinthians. Mas são apenas 45 minutos, ainda falta muita coisa"

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO NO ROMILDÃO, O CORINTHIANS VAI VENCENDO O BAHIA POR 2 A 0!

44' QUE BELEZA! Emerson recebe lançamento e, quase junto a linha lateral, aplica lindo chapéu no marcador. Bonito lance em Mogi!

40' GOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Depois de salvar na defesa, Cléber brilha também no ataque! O zagueiro desviou escanteio muito bem batido pelo Emerson e fez o seu primeiro gol com a camisa do Timão, logo na sua estreia!

39' CLÉBER SALVA O CORINTHIANS! Após cruzamento para a grande área, o defensor do Timão travou Fernandão na hora exata e evitou o empate bahiano!

38' Alexandre Pato cobra falta cruzando para a grande área e a bola atrevessa toda a extensão da pequena área

30' QUASE QUE O TIMÃO AMPLIA O MARCADOR! Danilo arrisca de longe e a bola passa muito perto da meta de Marcelo Lomba!

28' Cobrança de Wallyson é ruim novamente e o Bahia não leva perigo

27' Wallyson bate mal e Guilherme cede novo córner

27' Bahia tem escanteio pela esquerda

24' Plantão da rodada: No clássico SanSão, o Santos abre o placar para cima do São Paulo

20' GOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Após cobrança de escanteio de Emerson Sheik, Guilherme desviou no primeiro poste e GUERRERO mandou para o fundo da rede!

19' Pato cruza para a área, Danilo desvia e a zaga do Bahia corta na pequena área, escanteio pro Corinthians!

17' Tentativa de cruzamento do Bahia é cortada por Felipe e os visitantes tem escanteio

16' Depois de quase dois minutos parada, a partida é reiniciada no Romildão

14' Fernandão sobe, divide de cabeça com o zagueiro Cléber e cai de maneira feia no gramado, situação do centroavante, que sai de maca, preocupa

12' Após cruzamento dentro da grande área, Cássio sai mal e divide com Fernandão, mas a jogada já era parada por impedimento do centroavante do Bahia

11' Danilo tenta cruzamento para a área e a bola sai pela linha de fundo. Guerrero foi ao chão e reclamou pênalti, mas a arbitragem mandou a partida segur

9' É o terceiro amarelo do atacante, que está suspenso para a partida contra o Atlético Mineiro, domingo, em Belo Horizonte

8' CARTÃO AMARELO PARA EMERSON SHEIK! Atacante faz falta dura em Jussandro e recebe o cartão

8' CLIMA ESQUENTA NO ROMILDÃO! Guilherme divide com Hélder e os dois atletas ficam se encarando e trocando "elogios"

6' Felipe tenta a ligação direta para Guerrero, mas o atacante peruano é flagrado em impedimento pela arbitragem

5' Danilo recebe cruzamento da direita mas cabeceia mal e é apenas tiro de meta para o Bahia

4' Emerson recebe na direita e é derrubado, a bola fica com Edenílson que também vai para o chão, a torcida chia mas o árbitro nada marca

2' BELO COMEÇO DO CORINTHIANS! Pato cobra o escanteio, Danilo desvia de calcanhar e a bola bate na rede pelo lado de fora. Pressão alvinegra!

1' QUASE GOL DO TIMÃO! Alexandre Pato cobra a falta, a bola desvia na barreira e tira tinta da trave de Lomba. Escanteio!

1' Com menos de um minuto Alexandre Pato faz boa jogada na entrada da área e sofre falta muito perigosa. Grande chance para o Timão!

0' AUTORIZA O ÁRBITRO, COMEÇA A PARTIDA ENTRE CORINTHIANS E BAHIA, VENHA COM A GENTE VIVER ESSA EMOÇÃO!

21:45 As duas equipes já estão perfiladas e é executado o hino nacional brasileiro em Mogi Mirim

21:43 Plantão da rodada: Pedro Henrique marca e o Goiás empata para cima do Vitória

21:42 E O BAHIA TAMBÉM ESTÁ NO CAMPO DE JOGO!

21:41 E O CORINTHIANS SOBE PARA O GRAMADO DO ROMILDÃO!

21:34 A última - e única vez - que Alexandre Pato, Emerson Sheik e Paolo Guerrero formaram o trio de ataque do Corinthians desde o ínicio de uma partida foi ainda no Campeonato Paulista, quando o Timão venceu o Atlético Sorocaba por 2 a 0, gols de Pato e Danilo, que será o principal responsável por municiar os atacantes no confronto de hoje

21:30 FOTO: Neto cobra falta contra o Bahia na semifinal de 1990

21:26 Plantão da rodada: Depois de uma pequena confusão no final, está encerrada a partida na Arena do Grêmio, com vitória gremista por 1 a 0

21:25 Plantão da rodada: Nas partidas que se iniciaram às 21h00, Fluminense e Botafogo empatam em 1 a 1 no Maracanã, enquanto o Vitória vai vencendo o Goiás por 1 a 0, no Barradão

21:20 Plantão da rodada: Nas partidas que começaram às 19h30, o Cruzeiro goleou a Portuguesa por 4 a 0 e deu mais um passo em direção ao título do Brasileirão e o Grêmio vai vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0 e se mantendo na segunda posição

21:15 Em 1990, as duas equipes protagonizaram o duelo de semifinal do Campeonato Brasileiro. Após vencer por 2 a 1 no Pacaembu, o Timão de Neto segurou o Bahia na Fonte Nova e, após empate sem gols, se classificou para a grande final, aonde venceu o São Paulo e se consagrou campeão nacional pela primeira vez na sua história

21:14 As equipes, inclusive, já se enfrentaram pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2008, os visitantes se deram melhor, com o Corinthians goleando por 3 a 0 na Bahia e os bahianos devolvendo com vitória por 1 a 0 no Pacaembu

21:13 Pelo Campeonato Brasileiro, as equipes já se enfrentaram em 37 oportunidades diferentes. São 16 vitórias do Corinthians, 12 empates e nove vitórias do Bahia

21:10 BAHIA ESCALADO: Lomba, Madson, Lucas, Titi e Jussandro; Feijão, Hélder, Marquinhos e Barbio; Wallyson e Fernandão

21:10 CORINTHIANS ESCALADO: Cássio; Edenílson, Cléber, Felipe e Alessandro; Ralf, Guilherme e Danilo; Emerson, Pato e Guerrero

21:00 Apenas o Alvinegro tem desfalques para o embate. Os donos da casa não contam com a sua dupla de zaga titular, Paulo André e GIl, ambos suspensos, além de Renato Augusto, Fábio Santos e Guilherme Andrade, lesionados. Do lado dos visitantes, Cristóvão Borges conta com força máxima para a partida.

21:00 Mas nem tudo são espinhos na vida do Timão. O volante Guilherme, um dos principais desfalques da equipe nas últimas rodadas, voltou a treinar nesta semana e está relacionado para o confronto contra o Bahia

21:00 Para se ter ideia da pressão que os jogadores do Corinthians vem sofrendo, a loja oficial do clube foi alvo de vandalismo após o vexame diante da Portuguesa, no último domingo

21:00 Já os bahianos começaram o Campeonato Brasileiro de maneira bastante ruim, mas tem se recuperado na competição, estão invictos há cinco rodadas e ocupam a metade da tabela

21:00 Há oito jogos sem vencer e tendo marcado apenas um gol neste período, o TImão tenta se recuperar no Brasileirão. Os jogadores e o técnico Tite estão extremamente pressionados por um resultado positivo e a briga contra o rebaixamento vai se transformando na realidade do Alvinegro do Parque São Jorge na competição

21:00 Boa noite, leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha lance a lance a partida entre Corinthians e Bahia, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro!