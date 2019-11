Grêmio x Atlético-PR, Campeonato Brasileiro

Confira aqui a crônica do resultado do jogo de Grêmio 1x0 Atlético-PR.

Chegamos ao fim da transmissão de Grêmio 1x0 Atlético-PR. Em alguns instantes, acompanhe em nosso site e no twitter as crônicas e repercussões desse e dos outros jogos dessa 25º rodada do Brasileirão. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

Fim de jogo também para Cruzeiro 4x0 Portuguesa.

Com esse resultado, o Grêmio continua na vice-liderança, com 45 pontos e o Altético-PR permanece na 4º posição, com 41 pontos.

Novamente, os jogadores do Furacão não falaram na saída do gramado.

Souza: " Vitória importante. Abrimos uma distância do quarto colocado, que é o Atlético-PR."

Antes de saírem do gramado, jogadores saudam os torcedores.

50' FIM DE JOGO NA ARENA! Grêmio 1x0 Atlético-PR.

49' Rhodolfo intercepta avanço do Atlético-PR.

49' Pará é derrubado por João Paulo e a falta é marcada. O jogador do Furacão não concorda com a infração e discute com o lateral do Grêmio.

48' Pará resolve chutar do meio-campo para o gol vazio, mas sem êxtio.

47' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Wendell Sai: Kleber

47' Até Weverton está na área. Zaga corta a cobrança de escanteio e concede contra-ataque ao Grêmio. Furacão está sem goleiro.

46' Kleber rouba a bola mas erra o passe para Paulinho. No decorrer do lance, escanteio para o Furacão.

45' Teremos 5 minutos de acréscimo!

44' Deivid comete falta em Kleber.

42' Paulinho toca para Alex Telles, que inverte para Pará. Lateral vai para o drible ao invés de chutar e perde a bola.

PLANTÃO Fluminense 1x1 Botafogo. Bolívar empata no Maracanã.

40' Roger sente dores e está saindo de maca do gramado.

39' CARTÃO VERMELHO PARA PEDRO BOTELHO! Por falta em Kleber.

PLANTÃO Jogos que iniciaram às 21h: Fluminense 1x0 Botafogo e Vitória 0x0 Goiás.

38' Alex Telles cobra e Botelho afasta de cabeça.

37' Pará avança sobre Pedro Botelho, que manda para escanteio.

35' Douglas Coutinho sofre falta.

34' João Paulo toca para Roger, que manda para Douglas Coutinho. No decorrer da jogada, Pedro Botelho cruza para o cabeceio de Coutinho. A bola passa perto do gol de Dida.

31' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Paulinho Sai: Barcos

29' Alex Telles cobra e Weverton tira de soco.

28' Kleber sofre falta de Léo. Vem bola na área.

27' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR Entra: Dráusio Sai: Paulo Baier

26' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR Entra: Douglas Coutinho Sai: Éderson

26' CARTÃO VERMELHO PARA VARGAS! Jogador comete falta, recebe o segundo amarelo e está na rua!

25' Alex Telles cobra falta. Rhodolfo chega atrasado e não consegue o cabeceio. Tiro de meta para Weverton.

25' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Saimon Sai: Ramiro

24' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ ALBERTO! Jogador pisa no Gladiador enquanto ele está caído no gramado. Está na rua.

24' Barcos avança pela esquerda e toca para Kleber, que sofre falta de Luiz Alberto. Atacante está sentindo dores.

23' Vargas invade a área e perde a bola na hora do chute para Manoel. Weverton fica com a bola.

22' Saimon vem aí.

22' Weverton faz lançamento buscando Roger e Rhodolfo intercepta o avanço.

21' Paulo Baier na cobrança. Rhodolfo tira.

20' Léo chuta de longe e consegue o escanteio.

19' Falta para o Grêmio. Jogador do Atlético-PR faz o domínio com a mão.

17' Kleber dribla três defensores e abre para Ramiro, que toca para Pará. Lateral cruza muito mal.

16' Público total: 21.427 torcedores.

14' Everton lança Éderson, mas Dida fica com a bola.

12' Paulo Baier cobra falta. Manoel tenta o cabeceio e manda para a linha de fundo. Tiro de meta.

11' Dida disputa a bola com jogador do Furacão e concede mais um escanteio. Na nova cobrança, a zaga tira.

11' Éverton manda uma bomba e Dida espalma. Escanteio.

10' CARTÃO AMARELO PARA VARGAS! Por cometer falta. Jogador está fora do próximo confronto diante do Botafogo.

10' João Paulo levanta para a área, no rebote, Léo cobra novamente e a bola bate na zaga.

8' Paulo Baier cobra a falta direto nas mãos de Dida.

7' Falta para o Furacão. Paulo Baier na bola.

6' Everton cruza para Éderson. Alex Telles tira. Depois, lateral fica caído no gramado.

6' RHODOLFO! Quase o gol de empate do Atlético-PR. Rhodolfo salva na linha após sequência de dribles e chute de Roger!

5' Avanço duplo do Atlético-PR. No primeiro lance, Vargas tira e logo depois, Dida salva.

4' Paulo Baier cobra escanteio e Dida defende.

2' Everton é desarmado. No avanço do Grêmio, Barcos é derrubado e pede pênalti. Juiz não dá nenhuma infração.

1' Riveros é empurrado por Paulo Baier. Falta.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

20:34 SUBSTITUIÇÃO NO FURACÃO Entra: Roger Sai: Dellatorre

20:33 Grêmio retorna sem alterações.

20:25 Intervalo também para Cruzeiro 4x0 Portuguesa. Com esse resultado, o líder soma 56 pontos e possuí 11 pontos de vantagem para o vice-líder, o Grêmio, com 45.

20:21 Jogadores do Atlético-PR não falaram na saída do gramado.

Riveros, autor do gol: " Conseguimos um gol para dar tranquilidade."

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1x0 Atlético-PR.

46' Paulo Baier cobra falta e Dida defende.

45' CARTÃO AMARELO PARA LÉO!

45' CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO!

44' Dellatorre sofre falta de Vargas. Jogador está caído.

43' GOOOL DO GRÊMIO! É DE RIVEROS! Volante recebe ótimo passe de Barcos, invade a área, desvia de Weverton e manda para o fundo das redes!

43' Lateral cobra escanteio e goleiro do Furacão tira de soco. Vargas pega o rebote e manda por cima do gol.

42' Alex Telles cobra alto e Weverton fica com a bola. Na sequência, Deivid recua errado e concede escanteio para os donos da casa.

42' CARTÃO AMARELO PARA PEDRO BOTELHO! Por cometer falta em Riveros.

40' Capitão do Furacão cobra e Dida tira.

39' Paulo Baier faz cruzamento e Rhodolfo manda para escanteio.

38' Paulo Baier perde a bola e concede ataque ao Grêmio. Na sequência do lance, Ramiro comete falta em Deivid.

37' Barcos recebe, dribla dois marcadores e cai. Jogador pede falta e o juiz não assinala nenhuma infração. Segue o jogo.

36' Paulo Baier acha Dellatorre, que é derrubado enquanto avança para o ataque. Juiz manda seguir.

35' Tabela entre João Paulo e Paulo Baier, que comete falta em Pará.

33' WEVERTON! Vargas cruza, a zaga dá rebote nos pés de Barcos que manda uma bomba para o gol. Goleiro do Furacão faz uma grande defesa!

30' Deivid sofre falta.

29' VARGAS SALVA! Pedro Botelho recebe, deixa Dida para trás e sozinho, só não abre o placar porque Vargas estava atento e mandou para longe.

28' Lateral cobra e Weverton tira de soco.

28' Barcos pega rebote de Léo e cava escanteio. Alex Telles vai cobrar.

PLANTÃO Cruzeiro 4x0 Portuguesa. Gol de Borges.

24' Kleber comete falta em Dellatorre.

22' Ramiro recebe cruzamento de Kleber e chuta com perigo para o gol de Weverton.

21' Rhodolfo sofre falta no campo de defesa.

20' Paulo Baier cobra e Kleber corta de cabeça, concedendo contra-ataque para Vargas, que avança no meio-campo. Na decorrer da jogada, o Gladiador chuta e a bola passa longe do gol de Weverton.

19' Escanteio para o Furacão.

19' Meia cruza e a bola bate em Vargas e sai pela lateral.

18' Léo sofre falta. Paulo Baier na bola.

17' Grêmio no ataque. Kleber avança e, na hora do drible, Manoel leva a melhor.

16' Paulo Baier acha Dellatorre livre e lança o atacante, que cruza mas não há ninguém na área.

15' Riveros recebe e lança buscando Vargas. Manoel chega antes e intercepta.

14' Tabelinha entre Pará, Ramiro, Kleber e Riveros. Volante recebe e manda por cima do gol.

13' UH! Ramiro arrisca de longe e chuta sobre o travessão do goleiro Weverton.

12' Pará recebe lançamento do campo de defesa, mas o bandeirinha marca impedimento.

PLANTÃO Cruzeiro 2x0 Portuguesa.

11' Riveros recebe e toca para Vargas, mas Luiz Alberto intercepta a jogada.

10' Pedro Botelho comete falta em Kleber.

9' Escanteio é cobrado para o Atlético-PR. Bressan corta de cabeça.

9' Zagueiro cobra falta buscando Éderson, que cava escanteio.

8' Luiz Alberto é derrubado no meio-campo por Kleber. Falta.

6' Falta de Pará no meio-campo.

5' Lateral cobra muito alto buscando Kleber, mas é Vargas quem tenta o domínio e não consegue.

4' Falta para o Grêmio. Alex Telles na bola.

3' Everton recebe e cruza buscando Éderson. Dida faz a defesa.

1' Enfiada de bola de Barcos para Vargas, mas Léo corta.

0' BOLA ROLANDO!

19:27 As equipes já estão no gramado da Arena!

19:22 Cruzeiro x Portuguesa também se enfrentam às 19h30, no Mineirão.

19:20 O dono do apito será Wilson Luiz Seneme (SP), com Rogério Pablos Zanardo (SP) e Carlos Augusto Nogueira Junior (SP).

19:18 Jogadores pendurados:

Grêmio: Alex Telles, Bressan, Vargas e Zé Roberto.

Atlético-PR: Deivid, Éderson, Felipe, Luiz Alberto, Manoel e Weverton.

19:12 Histórico de confrontos: No total, são 40 jogos entre catarinenses e gaúchos pelo Brasileirão. Só em Porto Alegre, 19. O Grêmio possui total vantagem, tendo: 13 vitórias contra apenas uma do Furacão. Os donos da casa também vencem no saldo de gols: 42x15.

19:08 O volante Souza e o lateral Pará serão homenageados pela marca de 100 jogos vestindo a camisa do Grêmio. Ambos os jogadores chegaram ao clube no ano passado.

19:04 RESERVAS DO FURACÃO Santos, Dráusio, Jonas, Palau, Bruno Silva, Maranhão, Zezinho, Fran Mérida, Douglas Coutinho e Roger.

19:02 RESERVAS DO GRÊMIO Marcelo Grohe, Moisés, Wendell, Saimon, Rafael Thyere, Adriano, Zé Roberto, Deretti, Elano, Lucas Coelho e Paulinho.

19:00 O Atlético-PR tem um tabu pela frente: não vence o Grêmio no Sul há 30 anos. A última vitória ocorreu em 1983, no Estádio Olímpico, pelo placar de 2 a 1. Além desse tabu em Porto Alegre, os gremistas não perdem (sem contar mandantes) para os catarinenses há nove jogos. Foram cinco vitórias e quatro empates.

18:57 Se os visitantes possuem o artilheiro da competição, os donos da casa tem na defesa o seu ponto forte para barrar o adversário desta noite. O Tricolor tem a segunda menos vazada, 21 gols, perdendo apenas para o Corinthians.

18:55 Éderson, o artilheiro do campeonato pelo Furacão, está confirmado para o jogo. Os zagueiros do Grêmio já avisaram: o atacante será marcado de perto na Arena. Além disso, afirmaram que 'não se pode piscar' diante de um jogador perigoso como esse. Ederson tem 15 gols marcados no Campeonato Brasileiro, contribuindo para que o time tenha o segundo melhor ataque da competição.

18:51 Se vencer hoje e, dependendo de um tropeço do Botafogo diante do Fluminense, o Atlético-PR pulará para a vice-liderança do Brasileirão.

18:49 Expectativa é de 20 mil torcedores na Arena.

18:47 O último treino do Grêmio foi na tarde de terça-feira, no palco do jogo de hoje. A única novidade foi o zagueiro Werley, que treinou normalmente, mas ainda não foi liberado pelo DM; o volante Riveros apenas correu pelo gramado, mas está à disposição. A tendência é de que o técnico Renato Portaluppi repita o esquema 4-3-3, tendo Vargas, Kleber e Barcos no ataque.

18:45 A delegação do time paranaense treinou na terça de manhã, almoçou e logo depois embarcou para a capital gaúcha, onde ficarão concentrados até momentos antes do jogo.

18:43 O Furacão terá mudanças para o jogo de logo mais. O lateral Léo retorna de suspensão na vaga de Jonas e Dellatorre deverá ser o substituto do suspenso Marcelo, no ataque.

18:41 Pelo lado gremista, o zagueiro Rhodolfo, de fora do jogo contra o São Paulo, por questões contratuais, está de volta; ele formará a zaga com Bressan. Com isso, Saimon vai para o banco de reservas.

18:39 Para a partida, Wagner Mancini confirmou Paulo Baier novamente no time titular, que atuará pela quarta partida seguida. O meia está com 38 anos.

18:37 Na última rodada, o Furacão perdeu em casa para o Vitória: 5 a 3. Já o time gaúcho venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi.

18:35 Essa noite será um duelo pela sobrevivência no G-4. O Grêmio ocupa a 2º colocação, com 42 pontos e o Atlético-PR está em 4º, com 41.

18:33 O jogo é válido pela 25º rodada do Brasileirão.

18:30 Boa noite, caro torcedor! Hoje a VAVEL BRASIL transmite o duelo entre Grêmio e Atlético-PR, na Arena, em Porto Alegre. Acompanhe em tempo real!