Com muitos desfalques, Fluminense visita o Internacional no Estádio Centenário

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Internacional no Estádio Centenário neste domingo (16), às 16h. Ambos com 34 pontos ganhos, os times vivem momentos diferentes: Sem perder desde da 17ª rodada, o Tricolor acumula uma invencibilidade de oito jogos. Já o Colorado, perdeu quatro dos últimos cinco jogos disputados.

Um time inteiro só de desfalques

Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho, Valência, Ronan e Felipe; Marcelinho e Fred. Estes são os desfalques do Flu para o jogo de domingo (6). Desta lista, apenas Edinho, Felipe e Gum estão suspensos, fora o goleiro Diego Cavalieri, que está com o grupo da Seleção Brasileira. De resto, todos estão no departamento médico.

Além disso, o técnico Vanderlei Luxemburgo também foi suspenso por dois jogos, após ter xingado o árbitro na partida diante da Portuguesa, e por isso não poderá ficar no comando da equipe. Para o seu lugar, o auxiliar Antônio Lopes Júnior ficará na beira do gramado.

Luxemburgo improvisa Igor Julião na esquerda

Com tantos desfalques, Luxemburgo foi obrigado a improvisar. Com os laterais Carlinhos e Ronan machucados, o treinador optou por escalar o lateral direito Igor Julião no setor. No gol, o jovem Kléver deverá ser o escolhido para substituir Diego Cavalieri. Caso seja escalado, o goleiro fará o seu primeiro jogo como profissional.

Ainda no setor defensivo, Gum, suspenso, dará vaga a Anderson. No meio campo, Fábio Braga entrará na vaga de Edinho e Rafinha, que jogou improvisado na lateral direita no último jogo, deverá voltar para a sua posição de origem. Na frente sem alterações, Biro-Biro e Rafael Sóbis formará a dupla de ataque.

Flu conta com bom retrospecto no Sul

O Tricolor terá motivos de sobra para acreditar no triunfo diante do Internacional. Jogando no sul, o Fluminense não perde desde o primeiro turno do Brasileiro de 2009. De lá para cá foram cinco vitórias e quatro empates.

Para o zagueiro Anderson, que volta ao time na vaga de Gum, os números não incomodam: "Se for ver tivemos um grande desempenho contra eles no ano passado. Inclusive me lembro bem da vitória no ano passado com o gol do Fred. O Fluminense procura fazer o seu melhor sempre. Vamos lutar para repetir isso e aumentar a diferença" , afirmou Anderson.

Último confronto

O último jogo entre as equipes aconteceu no dia 09/09/2012, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Fred marcou o único gol do jogo na vitória por 1 a 0. O Tricolor consagrou-se campeão brasileiro naquele mesmo ano.

Ficha Técnica