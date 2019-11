Atlético-MG x Corinthians, Campeonato Brasileiro

18:00 Obrigado pela sua companhia; logo, a equipe VAVEL Brasil vai publicar aqui a crônica da partida e as repercussões desse empate em Galo e Timão. Um baraço, e até a próxima!

18:00 Com esse empate, o Corinthians se mantém no 9º lugar na tabela do Brasileirão, com 35 pontos. Mas a desvantagem para o G4 aumentou para nove pontos. Já o Atlético-MG se manteve no 5º lugar, agora com 39 pontos.

Douglas: "O resultado é bom,, a gente teve chances no começo do jogo. É difícil jogar aqyu, mas a gente tá no caminho certo pra retomar nosso padrão"

Diego Tardelli: "A melhor chance saiu dos meus pés, mas é difícil jogar contra o Corinthians, que é o campeão mundial"

48' FIM DE JOGO! ATLÉTICO-MG E CORINTHIANS EMPATAM SEM GOLS NO INDEPENDÊNCIA!

47' Corinthians tem sequência de três escanteios, sem sucesso.